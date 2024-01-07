Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Разработчики Star Citizen предлагают купить пакет кораблей Legatus «всё и сразу» за 4 360 000 рублей
Ещё никто не продавал игровой пакет за 48 тысяч долларов

реклама

В последнее время мы стали свидетелями того, как стремительно дорожают видеоигры. Ещё недавно только несколько самых продвинутых проектов стоили 50 долларов, тогда как сегодня чуть ли не все новинки предлагаются за 70 долларов. Мало того, разработчики ещё и выкачивают с геймеров дополнительные деньги за возможность получить дополнения, тогда как раньше всё это входило в общую стоимость. А ведь есть ещё так называемые микротранзакции, когда любой геймер может упростить прохождение за счёт пригоршни монет или артефактов.

Словом, игры существенно подорожали, но разработчикам этого мало. Многие крупные издательства рассказывают о необходимости поднять цену на видеоигры, при этом мы становимся свидетелями того, как руководство подобных компаний получает премии в размере десятков миллионов долларов, а заработные платы обычных работяг растут медленно. Проблемы есть и у Sony, которая для окупаемости PlayStation 5 должна продать 100 миллионов приставок. Ну а поскольку реализовать столько консолей текущего поколения не получится, то выход PlayStation 6 может задержаться

реклама

Нет никаких сомнений, что видеоигры будут дорожать, но некоторые разработчики хотят поднять немного денег здесь и сейчас, предлагая фанатам всё и сразу. Как стало известно, компания Cloud Imperium Games берёт с геймеров 48 000 долларов за самый крупный пакет в истории. Речь об игре Star Citizen, где доступен пакет Legatus, владелец которого вправе чувствовать себя хозяином целой Солнечной системы.

Что любопытно, если вы новичок и вдруг решите таким образом стать боссом в популярной игре, то вам никто ничего не продаст. Оказывается, нужно уже быть частью сообщества Star Citizen и ранее потратить на игру внушительную сумму. Подробности вы можете узнать на сайте разработчика, а суть в том, что Legatus представляет собой полную коллекцию всех кораблей игровой Вселенной. Счастливчики, которым позволят купить данный пакет, могут рассчитывать на получение по 1 кораблю в каждом классе. Это: истребители, бомбардировщики, танки, багги, грузовые, авиалайнеры, корабли пришельцев и многое другое, включая множество расцветок и других приятных сюрпризов. Кроме того, в пакет включены абсолютно все ранее выходящие редкие и специализированные корабли Star Citizen, многие из которых уже нельзя получить достаточно давно. 

Нашим читателям может показаться дикостью продажа пакета за 48 000 долларов, но в данном случае это не самое удивительное. Как оказалось, идею пакета предложили сами фанаты, а разработчики просто пошли на поводу у команды энтузиастов, настаивающей на том, чтобы Cloud Imperium Games дала им всё и сразу. Решающее значение сыграло руководство кланов, куда входят тысячи постоянных игроков. Именно на них и ориентировались разработчики, для которых прибыль в данном случае – это не самое главное. Сами фанаты на форумах пишут, что покупка пакета – это хороший способ получить преимущество, а также поддержать разработчиков. Вообще, в Star Citizen необязательно что-то покупать, ведь в неё можно играть и без огромных вливаний, хотя это займёт больше времени и усилий. Сама Star Citizen имеет отличные финансовые показатели, ведь только за 2022 она принесла своим создателям 113 миллионов долларов, а в 2023 заработала 104 миллиона. 

Большую часть доходов приносят именно пакеты с кораблями, что совсем неудивительно, ведь стоят они недёшево. Есть ещё одна любопытная тактика, которую следовало бы взять на вооружение и другим разработчикам. Так, один раз в год все геймеры имеют возможность получить доступ на ограниченный срок к любым кораблям, которые в настоящее время доступны в магазине. Одновременно проводятся распродажи, а в итоге Star Citizen приносит огромный доход, привлекая всё больше фанатов. Что любопытно, большая часть дохода попадает не в руки нескольких боссов, а переходит прямо разработчикам, что позволяет расширять игровую Вселенную. Недавно Cloud Imperium Games открыла огромную игровую студию на 1000 человек в Манчестере, что позволит сделать игру ещё более глобальной. В настоящее время у студии есть команды не только в США, но и в Европе.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Star Citizen регулярно обновляется, наполняя игровой магазин новыми кораблями. Происходит улучшение контента, изменение механики, а уже скоро будет добавлен однопользовательский режим Squadron 42. Точно сказать, когда данный режим станет доступен, пока сложно, но есть все основания полагать, что раньше 4 квартала ждать этого события не стоит. В текущем году разработчики планирует объединить серверы и значительно увеличить количество доступных для изучения звёздных систем. Пожалуй, с пакетом за 48 000 долларов (~4.4 миллиона рублей) бороздить просторы Вселенной будет намного веселее. 

#star citizen #интересное #legatus
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Мэр Амстердама: город превратился в столицу наркоторговли, а либеральный подход не сработал
Для космического симулятора Star Citizen вышел набор кораблей стоимостью $48 000
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новое исследование чёрных дыр опровергает выводы Стивена Хокинга
22
Украина получила от Германии зенитно-артиллерийскую систему Skynex: что о ней известно
12
НАСА: тихий сверхзвуковой реактивный самолет X-59 будет представлен 12 января
8
Северный морской путь становится одной из главных экспортных артерий мира
7
Истребитель ВС Украины выпустил по своим позициям ракету – солдаты ВСУ показали фото обломков
+
ForMovie запускает Xming Page One: первый в мире проектор Google TV с разрешением 1080P
+
Соединённые Штаты затягивают поставку F-16 и обучение украинских пилотов
2
Искусственный интеллект нашёл новое решение старой математической головоломки
4
Патчи AMD для процессоров Zen 5 в Linux подтверждают название поколения будущих чипов
+
Украина оснастила катера-камикадзе огнеметами с термобарическими бомбами
1
Игры 25-летней давности озолотили бывшего владельца магазина компьютерных игр более чем на $1 млн
7
В репозитории NPM создали пакет, зависящий от всех пакетов — теперь ни один пакет нельзя удалить
5
Cобака в США съела 450 долларов наличными
+
Gmail для Android наконец-то реализовал важную функцию, которой ему не хватало с первого дня
+
Китай репетирует атаку на американский авианосец с помощью гигантской модели
3
Авторы Escape from Tarkov раскрыли планы по поддержке шутера на текущий год и поговорили о недавно запущенном проекте
2
Представлен смартфон Oukitel WP33 Pro с батареей на 22 000 мА*ч и сверхмощным динамиком
1
Эксперт: Разрабатываемые с большим трудом новейшие ракеты ВСУ были уничтожены в Киеве ВС РФ
+
Джон Боллинджер прогнозирует прорыв BTC к $50 000
+
SpaceX запустила в космос секретный космоплан для армии США
3

Популярные статьи

MWM: Тактические ракеты KN-23B пришли на смену "Искандерам" и стали главными ТБР России
36
О причинах неудачи мягкой посадки российского аппарата «Луна-25»
34
Над чем работает "МиГ" - космический перехватчик МиГ-41, стелс-истребители 5-го поколения и другое
28
Три отличных фильма о роботах с искусственным интеллектом
17
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
52
GeForce RTX 4070 vs GeForce RTX 2070 – стоит ли покупать старую видеокарту на Авито за 22 000р
20
Ошибка bad shim signature, или как с помощью UEFI Secure Boot запрещают запуск Linux дистрибутивов
11
Soulslinger: Envoy of Death - и еще один "соулслайк" с пистолетом (краткий обзор)
1
Почему САУ Коалиция осталась с одним стволом и какие преимущества даёт применение сразу двух стволов
24
Обзор игры Hitman 2: Silent Assassin - тихий убийца снова в деле
+

Сейчас обсуждают

Александр Пурвин
15:00
Пиндостан предлагет то что сказал Путин, мол половиним Украину, нам от Киева до Одессы , а вам делите как хотите, ибо в его речи были и Румыния и Польша, там глядишь и Батьке переподëт, как говорить...
Немецкая полиция разыскивает грабителей, напавших на машину инкассаторов
beltar
14:59
Если смотреть глубже, то, в принципе, какой-нибудь Новиград в "Ведьмаке"-3 прекрасно обсчитывался актуальными 4-хядерными CPU, т. е. железо вытягивало сложнейшее окружение, подавляющее большинство игр...
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
Yвесёделерчuk
14:58
Они не пуски ракет обнаруживают, а детектируют радиосвясь наведения. В корейской меньше электроники. Уникальность их улучшенной ракеты трудно осознать.
MWM: Тактические ракеты KN-23B пришли на смену "Искандерам" и стали главными ТБР России
si-cat
14:55
"..В перспективе, он сдохнет сам по себе... " Счаз 🤣Амеры тупо привезут на СВОЁМ грузовике, который потопить никто не решится - и всех делов. Сейчас же они возят вооружению ЦАХАЛу - и всё прекрасно д...
Истребитель F-35 впервые уничтожил крылатую ракету
si-cat
14:51
"..Это первый случай, когда Израиль сообщает о поражении крылатой ракеты с самолета F-35I." Не прошло и 8 лет, как это корыто научилось сбивать ракеты крылатые ракеты. Прогресс радует...
Истребитель F-35 впервые уничтожил крылатую ракету
daring
14:50
походу деграднуло чет, короче чушпан
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
TheEd
14:47
Пока насм на бумаге, Кинжал на Киеве.
Новая гиперзвуковая ракета ВВС США HACM может достигнуть скорости 15 Махов
Николай Алексеев
14:44
🤣
Le Parisien: 2023-й можно назвать "годом Путина"
si-cat
14:44
"..По данным ВВС США, HACM планируется впервые использовать в 2027 году." К тому времени и осёл сдохнет, и падишах 🤣🤣🤣
Новая гиперзвуковая ракета ВВС США HACM может достигнуть скорости 15 Махов
Александр Пурвин
14:42
Разработчики Star Citizen предлагают купить пакет кораблей Legatus «всё и сразу» за 4 360 000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем