Ещё никто не продавал игровой пакет за 48 тысяч долларов

В последнее время мы стали свидетелями того, как стремительно дорожают видеоигры. Ещё недавно только несколько самых продвинутых проектов стоили 50 долларов, тогда как сегодня чуть ли не все новинки предлагаются за 70 долларов. Мало того, разработчики ещё и выкачивают с геймеров дополнительные деньги за возможность получить дополнения, тогда как раньше всё это входило в общую стоимость. А ведь есть ещё так называемые микротранзакции, когда любой геймер может упростить прохождение за счёт пригоршни монет или артефактов.

Словом, игры существенно подорожали, но разработчикам этого мало. Многие крупные издательства рассказывают о необходимости поднять цену на видеоигры, при этом мы становимся свидетелями того, как руководство подобных компаний получает премии в размере десятков миллионов долларов, а заработные платы обычных работяг растут медленно. Проблемы есть и у Sony, которая для окупаемости PlayStation 5 должна продать 100 миллионов приставок. Ну а поскольку реализовать столько консолей текущего поколения не получится, то выход PlayStation 6 может задержаться.

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Нет никаких сомнений, что видеоигры будут дорожать, но некоторые разработчики хотят поднять немного денег здесь и сейчас, предлагая фанатам всё и сразу. Как стало известно, компания Cloud Imperium Games берёт с геймеров 48 000 долларов за самый крупный пакет в истории. Речь об игре Star Citizen, где доступен пакет Legatus, владелец которого вправе чувствовать себя хозяином целой Солнечной системы.

Что любопытно, если вы новичок и вдруг решите таким образом стать боссом в популярной игре, то вам никто ничего не продаст. Оказывается, нужно уже быть частью сообщества Star Citizen и ранее потратить на игру внушительную сумму. Подробности вы можете узнать на сайте разработчика, а суть в том, что Legatus представляет собой полную коллекцию всех кораблей игровой Вселенной. Счастливчики, которым позволят купить данный пакет, могут рассчитывать на получение по 1 кораблю в каждом классе. Это: истребители, бомбардировщики, танки, багги, грузовые, авиалайнеры, корабли пришельцев и многое другое, включая множество расцветок и других приятных сюрпризов. Кроме того, в пакет включены абсолютно все ранее выходящие редкие и специализированные корабли Star Citizen, многие из которых уже нельзя получить достаточно давно.

Нашим читателям может показаться дикостью продажа пакета за 48 000 долларов, но в данном случае это не самое удивительное. Как оказалось, идею пакета предложили сами фанаты, а разработчики просто пошли на поводу у команды энтузиастов, настаивающей на том, чтобы Cloud Imperium Games дала им всё и сразу. Решающее значение сыграло руководство кланов, куда входят тысячи постоянных игроков. Именно на них и ориентировались разработчики, для которых прибыль в данном случае – это не самое главное. Сами фанаты на форумах пишут, что покупка пакета – это хороший способ получить преимущество, а также поддержать разработчиков. Вообще, в Star Citizen необязательно что-то покупать, ведь в неё можно играть и без огромных вливаний, хотя это займёт больше времени и усилий. Сама Star Citizen имеет отличные финансовые показатели, ведь только за 2022 она принесла своим создателям 113 миллионов долларов, а в 2023 заработала 104 миллиона.

Большую часть доходов приносят именно пакеты с кораблями, что совсем неудивительно, ведь стоят они недёшево. Есть ещё одна любопытная тактика, которую следовало бы взять на вооружение и другим разработчикам. Так, один раз в год все геймеры имеют возможность получить доступ на ограниченный срок к любым кораблям, которые в настоящее время доступны в магазине. Одновременно проводятся распродажи, а в итоге Star Citizen приносит огромный доход, привлекая всё больше фанатов. Что любопытно, большая часть дохода попадает не в руки нескольких боссов, а переходит прямо разработчикам, что позволяет расширять игровую Вселенную. Недавно Cloud Imperium Games открыла огромную игровую студию на 1000 человек в Манчестере, что позволит сделать игру ещё более глобальной. В настоящее время у студии есть команды не только в США, но и в Европе.

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Star Citizen регулярно обновляется, наполняя игровой магазин новыми кораблями. Происходит улучшение контента, изменение механики, а уже скоро будет добавлен однопользовательский режим Squadron 42. Точно сказать, когда данный режим станет доступен, пока сложно, но есть все основания полагать, что раньше 4 квартала ждать этого события не стоит. В текущем году разработчики планирует объединить серверы и значительно увеличить количество доступных для изучения звёздных систем. Пожалуй, с пакетом за 48 000 долларов (~4.4 миллиона рублей) бороздить просторы Вселенной будет намного веселее.