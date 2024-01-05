Очевидно, что продажи PlayStation 5 не достигнут 100 миллионов единиц, а это значит, что разработка игровой приставки прошлого поколения не окупилась

PlayStation 5 поступила в продажу в декабре 2020 года и стала одной из первых жертв полупроводникового кризиса. Дефицит процессоров был такой значительный, что геймеры стояли в очередь на получение своей приставки месяцами. В конце концов, когда майнинг перестал считаться актуальной проблемой, Sony смогла нарастить производство, рапортуя о невероятных рекордах. Ну а поскольку за поставку чипов отвечает AMD, то именно красная компания стала ответственна за успех PlayStation 5, основанный на балансе между технологией и разумной стоимостью. Согласно официальным данным, с момента релиза японская компания смогла реализовать 50 миллионов приставок, а продажи в 2023 стали разочаровывающими. Похоже, спрос снижается, а прогнозы на 2024 год явно не удастся воплотить в жизнь. По данным аналитиков GamesIndustry Japan, в последних числах декабря Toyo Securities провела семинар, в рамках которого обсуждались успехи текущего поколения игровых приставок Sony.

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Судя по всему, в 2024 году японцы смогут реализовать только 18.5 миллиона консолей, хотя в недавних планах значилось 25 миллионов единиц. Предполагалось, что PlayStation 5 плохо продаётся из-за сохраняющего дефицита, но технические инсайдеры заявляют, что в данном случае проблем нет, поскольку у японцев сохраняется полный доступ к комплектующим. Это подтверждается неплохим спросом на PlayStation 5 Slim, а текущие продажи можно назвать относительно неплохими, но провальными на фоне прошлого поколения. Эксперты считают, что в настоящее время дела у Sony идут неплохо, о чём говорят стабильные финансовые результаты. При этом уже сегодня можно сказать, что за свой жизненный цикл все версии PlayStation 5 не смогут достичь отметки в 100 миллионов единиц, а рекорд PlayStation 4 не будет побит. И вот здесь инсайдеры касаются другой проблемы, которая многим геймерам кажется несущественной. Всё дело в том, что разработка игровой приставки следующего поколения – это достаточно затратное предприятие. Предполагается, что для того, чтобы выйти в ноль по инвестициям в PlayStation 5, Sony нужно продать больше 100 миллионов приставок, но в текущем поколении достичь такой цифры уже не выйдет.

Скорее всего, ожидать появления PlayStation 6 раньше 2026 года не стоит, но в настоящее время разработчики приставки сталкиваются со сложным выбором. Если будет принято решение инвестировать в проект нужную сумму, то её придётся изымать из других более прибыльных подразделений. Окупаемость PlayStation 5 под вопросом, а в случае провальных продаж в 2024 году японцам придётся предпринимать какие-то действия. Помочь могла бы PlayStation 5 Pro, но инсайдеры уверены, что она будет стоить не дешевле 800 долларов. В итоге спрос на неё может быть низким, а геймеры предпочтут компромисс в графике переплате в 300 долларов. В руководстве Sony идут дебаты о том, не сделать ли PlayStation 6 похожей на приставки от Nintendo. Продукт мог бы стоить до 300 долларов, а за счёт удержания производительности на уровне PlayStation 5 можно было бы не тратить деньги на разработку более мощной игровой консоли. В этом случае можно сосредоточится над оптимизацией контента, а в целом подобное решение позволило бы японцам сохранить значительную сумму денег.

У такого решения есть противники, поскольку в настоящее время Sony не является единственной компанией, которая выпускает игровые приставки ААА-уровня. Microsoft может и не является лидером, но предлагает даже более быстрые консоли, чем Sony. В итоге инсайдеры полагают, что японцы относятся к перспективе сэкономить на PlayStation 6 без энтузиазма. Ожидается, что к 2026 году у AMD появится новое поколение гибридных процессоров с производительностью интегрированной графики уровня GeForce RTX 4070. Чипы для игровых приставок больше по размеру, поэтому внутри следующего поколения Xbox может находиться процессор, обеспечивающий производительность на уровне GeForce RTX 4080. Ну а если в этот момент Sony предложит геймерам быстродействие уровня GeForce RTX 3060, то геймеры могут отказаться от покупки такой слабой консоли. Пока же эксперты задаются вопросом о том, как инвестиции в разработку консоли следующего поколения могут повлиять на положение Sony на игровом рынке. Известно, что Microsoft без проблем субсидирует игровое подразделение, поскольку имеет чуть ли не неограниченные финансовые возможности. Для японцев подобные действия неприемлемы, а некоторые аналитики полагают, что в будущем данный бизнес перестанет приносить прибыль. Потребуются некие изменения, ведь даже при постоянном росте стоимости игр окупить разработку консолей практически невозможно.

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Индустрия замерла в ожидании, пытаясь предугадать действия нового руководства Sony Interactive Entertainment (SIE). Смена руководства компании предполагает значительные изменения в стратегии развития компании и вызывает интерес в отношении планов, направленных на улучшение финансовой устойчивости и контроля затрат на разработку игр. Этот ход может стать ориентиром и для других компаний игровой индустрии в плане принятия стратегических решений. Несмотря на все озвученные опасения, 2024 год обещает стать благоприятным периодом для Sony и индустрии видеоигр в целом. В продажу поступят такие игры как «Final Fantasy VII Rebirth», «Rise of the Ronin» и ремейк «Silent Hill 2». Все они находятся в списке самых ожидаемых, поэтому могут принести разработчкам значительные доходы. Одновременно выход таких блокбастеров приведёт к росту спроса на PlayStation 5 Slim, а это позитивная информация для Sony.