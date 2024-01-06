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Мэр Амстердама: город превратился в столицу наркоторговли, а либеральный подход не сработал
Мэр Амстердама предлагает легализовать наркотики во всём мире

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Существует два крайне противоположных мнения о необходимости контроля со стороны государства за распространением наркотических веществ. Более традиционная точка зрения ориентирована на полный запрет продажи и выращивания растений и создания химических смесей, содержащих наркотические вещества. Считается, что таким образом можно спасти от втягивания в опасную сферу молодое поколение, но пока репрессивные меры не работают, поскольку количество молодых наркоманов в мире неуклонно растёт. Согласно другой точке зрения, нужно разрешить лёгкие наркотики, что позволит населению не скатиться в пропасть и выведет прибыльный бизнес из тени. В этом случае можно рассчитывать на значительное пополнение государственного бюджета, а в итоге все будут счастливы. Обе точки зрения находят своё отражение в национальной политике различных государств, но пока нет однозначных свидетельств в пользу того, что одна из них действительно эффективна. 

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В Нидерландах долгое время смотрели свысока на то, как остальной мир сражается против наркоторговцев. Соседние государства принимали решения о запрете выращивания и торговли наркотиками, ужесточали наказания, тогда как национальная политика Нидерландов в данной области строилась на снижении рисков для здоровья потребителей. Эта стратегия долгое время оставалась относительно успешной, но в какой-то момент начала давать сбой. Журналисты The Guardian взяли интервью у мэра Амстердама Фемке Халсема, поведавшим о проблемах, с которыми сталкиваются местные власти. Чиновник напомнил, что в его стране каннабис и другие мягкие наркотики были разрешены для личного употребления при определённых условиях. Тяжёлые наркотики технически запрещены, но обычно местные жители и гости страны не преследуются за хранение небольших количеств (например, полграмма кокаина или несколько таблеток экстази). Полиция проявляла активность только в рамках предотвращения деятельности крупных наркоторговцев, действующих преимущественно на местном уровне. Иногда случались преступления, связанные с наркотиками, но всё это подавалось контролю со стороны правоохранительных органов. В итоге нелегальная наркоторговля практически не затрагивала экономику и повседневную жизнь. Вот только всё круто изменилось, о чём и поведал мэр Амстердама. 

Фемке Халсем утверждает, что под влиянием процессов глобализации и международной криминализации наркотиков, нелегальная торговля стала более прибыльной, профессиональной и жестокой, а последствия характеризуются как катастрофические. За последние годы порт Роттердама (кстати, крупнейший в Европе), превратился в глобальный центр транзита кокаина. Несмотря на усилия голландских властей в борьбе с наркотрафиком, ситуацию не удалось изменить. Изъятия кокаина увеличились с чуть более 22 тысяч килограммов в первой половине 2022 года до 29 702 килограммов в первой половине 2023 года. На первый взгляд такие цифры кажутся обнадёживающими, но на самом деле указывают на глобальные масштабы проблемы. Местные политики уже сравнивают подход властей к борьбе с наркотиками с мытьём посуды при сильно протекающем кране. Ну а пока политики спорили, незаконная торговля стала местом, куда вовлекают даже детей в возрасте до 14 лет. Ну а как только власти начали давить, увеличился уровень насилия, что привело к переделу власти среди наркоторговцев и разгулу преступности. За последние годы в Амстердаме днём были убиты ключевые фигуры в уголовном деле против международного наркосиндиката. Это брат одного из свидетелей, его адвокат и известный журналист.

В итоге Фемке Халсем констатирует, что Амстердам, который ещё недавно был международным финансовым центром, превратился в место для транзита и совершения крупных сделок среди наркодельцов со всего мира. Грязные деньги наводняют местную экономику, а особенно это заметно в сфере недвижимости, бизнеса и услуг. Если так продолжится, экономика будет затоплена преступными деньгами, а уровень насилия продолжит расти. Это неминуемо приведёт к социальным потрясениям и появления целого поколения зависимых молодых людей, вовлечённых в преступную деятельность. Всё это осложняет работу блюстителям закона, а отдельные районы и вовсе превращаются в наркопритоны. Мэр Амстердама уверен, что без изменений действующего подхода Нидерланды рискуют превратиться в наркогосударство. При этом Фемке Халсем уверен, что проблемы Нидерландов не связаны с либеральной политикой по отношению к наркотикам. Наоборот, опыт показывает, что попытки соответствовать глобальным тенденциям в запрете наркотиков могут иметь обратный эффект.

Чиновник считает, что необходимы глобальные изменения на уровне всех стран Евросоюза. Фемке Халсем предлагает признать, что война с наркотиками контрпродуктивна. Это требует обсуждения альтернативных путей в местных и национальных органах власти, а также на международных площадках. Запрет на наркотики зафиксирован в международных договорах, что ограничивает национальную наркополитику. Поэтому Нидерланды должны активно работать над созданием новых международных союзов, где здоровье и безопасность будут приоритетом перед строгими наказаниями. Мэр осознаёт, что это потребует совместных усилий по пересмотру международных договоров, что позволит создать глобальную среду, благоприятную для инновационной в области борьбы с наркотиками. Фемке Халсем предлагает ориентироваться на здоровье, исключив юридические барьеры. Проще говоря, он предлагает всем государствам разрешить контролируемое выращивание и распространение лёгких наркотических веществ. 

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В The Guardian пишут, что Нидерланды сталкиваются с последствиями своей политики в области наркотических веществ. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, а торговля наркотиками сформировала преступный конгломерат поражающего масштаба. Существовавший ранее мягкий подход потерял свою эффективность, а сегодня нужно пересмотреть стратегию и искать альтернативные подходы, которые будут ориентированы на здоровье и безопасность населения. Особенно важно не допустить вовлечения в торговлю наркотиками подростков и детей, а это крайне сложная задача, решить которую нужно как можно скорее. Увы, но пока ни одна из законодательных систем не смогла в полной мере избавить население от наркотической зависимости, а происходящее в Нидерландах эксперты называют вполне закономерным явлением. 

#интересное #торговля наркотиками
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