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Bublik1
World Defence News: армия РФ потратила 2 «Ланцета» на удар по муляжу украинского ЗРК Iris-T
Приводятся доказательства, но у данной версии есть и противники, заявляющие о том, что доказательств у американских журналистов недостаточно

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В последнее время американские аналитики всё чаще пишут об острой нехватке систем ПВО в Украине. Территория страны слишком большая, а часть комплексов, которые были переданы за первые два года ведения боевых действий, либо уничтожены, либо исчерпали свой ресурс. Некоторое количество находится на ремонте, но из-за невозможности восстанавливать сложную технику на территории Украины, логистические проблемы сильно ухудшают общую картину. Одновременно с этим отмечается регулярное давление с российской стороны, а уже достаточно давно потери систем ПВО превысили их поставки из стран НАТО. При этом Германия и ряд других стран альянса так и не смогли увеличить производственные мощности военной техники, а журналисты The Wall Street Journal фиксируют крайне медленные темпы развития ВПК ЕС. Приводятся следующие данные: производство одной единицы ЗРК NASAMS занимает 2 года, а увеличить темпы не выходит. 

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Это же касается и других боевых систем, а значит рассчитывать на поставки новых комплексов ПВО украинской армии не приходится. В лучшем случае европейцы отдадут уже готовые, ослабляя свой противовоздушный зонтик. Ну а поскольку подобные комплексы дорогие, а спрятать их бывает сложно, то ещё с начала СВО применяются так называемые муляжи. Речь идёт о деревянных, пластиковых или надувных копиях популярных артиллерийских систем, танков и ПВО. Такое решение позволяет снизить шансы поражения настоящей боевой техники за счёт размещения муляжей в легко заметных для дронов местах. Часто муляжи специально ставят вокруг танковой или артиллерийской позиции, с расчётом на то, что российские беспилотники первым делом наткнутся на эту цель и не обнаружат реальную технику. Вчера в прессе появилось любопытное видео, авторы которого утверждают, что два российских «Ланцета» были потрачены впустую, атаковав муляж ЗРК Iris-T SLM. Заранее отметим, что дать однозначного ответа о том, был ли данный объект муляжом, мы не можем, но разобрать две версии необходимо. Итак, иностранные СМИ уверяют, что плохо замаскированный комплекс ПВО специально был поставлен для отвлечения внимания и полностью выполнил свою задачу. В World Defence News утверждают, что макет действительно похож на ЗРК Iris-T SLM, но имеет ряд особенностей. 

Прежде всего отмечается отсутствие командного центра рядом с системой. Кроме того, рядом нет ни одного военнослужащего ВСУ, что выглядит достаточно странно. Обращается внимание на отличия муляжа от реальной зенитно-ракетной системы. Это непропорциональная форма кабины, отсутствие зеркал заднего вида, а также другие детали, которые не характерны для военной техники, находящейся в боевом состоянии. Не совпадает внешний вид второго блока, расположенного за кабиной водителя. Обычно ЗРК Iris-T SLM выглядит не так, но есть и более существенные доказательства в пользу теории о макете вместо реальной системы ПВО. Так, после прилёта дрона-камикадзе не произошло возгорания. Обычно ЗРК заполнены легковоспламеняющимися жидкостями, такими как бензин и гидравлическое масло, а прилёты беспилотников приводят к детонации ракет. Фейерверк виден за десятки километров, ну а здесь после удара «Ланцета» ничего подобного не происходит. 

Оппоненты версии об использовании муляжа отмечают, что требуется более детальная съёмка, а хорошо бы увидеть последствия прилёта дрона-камикадзе, которые зафиксировал разведывательный беспилотник. Кроме того, версия о макете вызывает сомнения у военнослужащих, находящихся на данном направлении. Оказывается, за час до того, как в сторону ЗРК Iris-T SLM были отправлены «Ланцеты», данная ПВО произвела стрельбы, а значит дроны-камикадзе летели по точным координатам. Кроме того, обычно украинская пресса громко хвастается поставкой подобных комплексов от союзников в Европе, ну а ввоза на территорию Украины макетов ЗРК Iris-T SLM не зафиксировано. Как вы уже поняли, достоверного мнения нет, а делать выводы слишком рано. Напомним, использование муляжей впервые замечено в рядах советской армии во время Второй мировой. Тогда у СССР был дефицит военной техники, а за счёт дешёвых деревянных макетов удавалось снизить реальные потери. Кстати, российская армия в настоящее время активно использует муляжи техники и артиллерийских систем. Специалисты рассказывают, что отечественные клоны намного более точные, чем украинские, поскольку имеют не только визуальные, но и технологические преимущества. Так, новые муляжи российского производства имитируют не только внешний вид, но электромагнитную и тепловую сигнатуры. Таким образом даже самый продвинутый дрон не сможет обнаружить подделку. Не исключено, что макеты иностранного производства имеют те же технологические уловки.

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#сво #военные технологии #пво #зрк iris-t slm
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