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Bublik1
The Wall Street Journal: пока РФ и Китай выпускают десятки ракет, НАТО тратит на 1 ЗРК NASAMS 2 года
Американские журналисты констатируют, что военная промышленность стран НАТО столкнулась со сложными вызовами и пока не может решить ни одну из создавшихся проблем

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За последние 30 лет США и страны НАТО неоднократно развязывали конфликты по всему миру, устраивая планете шоковую терапию в виде экономических и гуманитарных кризисов. Десятки миллионов людей уже стали беженцами, но всё это время янки использовали удобную для себя тактику, сражаясь против слабых в военном плане противников. При этом главная ставка делалась на ракетные удары, а также на уничтожение энергетической инфраструктуры. Фактически, противник погружался в каменный век и был способен отбиваться только при помощи стрелкового оружия. Ещё в 2022 году американским властям казалось, что перспектива руками украинцев ослабить Россию – это хорошая идея. С этой целью было решено инвестировать в украинскую армию колоссальные цифры, а сегодня никто точно не знает, сколько оружия передал Зеленскому Байден. В какой-то момент подключалась и Европа, а в итоге в ход пошло как оружие НАТО, так и старые советские боевые единицы. 

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Российские эксперты полагают, что сегодня в боевом состоянии ВСУ имеет больше половины техники, которая была передана союзниками за последние 2 года, но количество пригодных вооружений постоянно сокращается. Но если танков, гаубиц и другого оружия украинской армии ещё хватит на одно масштабное наступление, то европейские политики всё чаще обращают внимание на свои опустевшие склады. Оружие советского образца давно потрачено, а США не хотят и не могут своевременно возместить потери. По мнению аналитиков The Wall Street Journal, украинский конфликт доказал один простой факт: Запад не готов к полномасштабному конфликту, а ВПК стран НАТО не способно обслуживать даже насущные задачи. Мало того, даже спустя почти 2 года после начала СВО, оборонная промышленность Западных стран остаётся в спящем состоянии и плохо реагирует на растущий спрос на вооружения. Авторы американского издания полагают, что существует целый ряд причин, который и привёл к такому плачевному положению дел. Пожалуй, главная проблема связана с тем, что современные типы вооружений представляют собой сложные комплексы, содержащие тысячи компонентов, производимых в разных странах и иногда на разных континентах. Даже если своевременно закупить оборудование для завода, а после запустить производство, можно столкнуться с нехваткой тех или иных компонентов, без которых выпуск техники окажется невозможен. 

В качестве негативного фактора выступает и «деиндустриализация» Европы, которая началась несколько десятилетий назад. Например, Германия способна производить лишь 50 танков в год, хотя в 70-е годы могла выпускать по 400 танков за 12 месяцев. Техническая сложность современного оружия требует значительно больше трудозатрат, чем было во времена холодной войны, а поиск квалифицированных специалистов и вовсе оказывается крайне сложной задачей. Кризис в военной промышленности НАТО прослеживается на примере норвежской компании Kongsberg. Речь идёт о производителе систем ЗРК NASAMS, широко применяемых в Украине. Портфель заказов компании увеличился до $5.5 миллиарда, что в целых 6 раз больше, чем было в 2018 году, вот только цифры не отражают реальное положение дел. Так, Венгрия купила 6 ЗРК NASAMS в 2020 году, но получила первые два только в октябре 2023. Проблема заключается в сложных логистических цепочках, так как NASAMS состоит из компонентов, поставляемых тысячами компаний, а производство одного комплекса занимает не менее двух лет. 

Kongsberg перешла на круглосуточный режим работы, строит новые цеха и принимает меры для стабильных поставок, но руководство опасается, что этого недостаточно для удовлетворения растущего спроса из-за украинского конфликта. Эксперты считают, что даже после всех принятых мер норвежская компания сможет в лучшем случае выпускать 1 ЗРК NASAMS в год. В аналогичном положении находятся и многие другие производители оружия. К примеру, портфели заказов десяти крупнейших западных оружейных компаний выросли до $730 миллиардов, что на 57% больше, чем в конце 2017 года, но сроки поставок постоянно переносятся, а в итоге оружие может быть доставлено заказчикам только к концу текущего десятилетия. Пентагон беспокоится, что проблемы с поставками отразятся на боеготовности войск, а эксперты приводят неутешительную статистику. Подсчитано, что в случае конфликта с Китаем из-за Тайваня все американские дальнобойные противокорабельные ракеты будут израсходованы за неделю. Восполнить запасы быстро не удастся, ведь производство каждой такой ракеты занимает два года. В цехах одновременно собираются сразу несколько ракет, но на временные рамки количественный фактор никак не влияет. 

Также есть проблемы с другими видами ракет, а американские Lockheed Martin и RTX уже предупредили, что 2023 году увеличение производства ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger потребует вдвое больше времени из-за трудностей в цепочках поставок. По данным The Wall Street Journal, поставки затягиваются, а это касается не только комплектующих для ракет, но и деталей для истребителей F-35, не говоря уже об авианосцах нового поколения, производство которых столкнулось с целым рядом препятствий. В то же время Россия и Китай имеют меньше проблем с наращиванием производства, поскольку выпуск осуществляется на государственных предприятиях, которые менее подвержены рыночным факторам. В результате Москва и Пекин опережают США и Европу в области гиперзвукового оружия и ПВО. Прогнозы о том, что у русских ракеты закончатся ещё в начале 2022 года, не оправдались, ведь даже украинские источники признали, что Россия может выпускать около 100 различны крылатых ракет в месяц. Называются различные цифры, где фигурирует от пяти до 10 «Кинжалов» и многие другие ракеты. Американские источники уверяют, что арсенал Китая вырос с нескольких единиц неядерных баллистических ракет в 1996 году до более чем 3000 баллистических и крылатых ракет в настоящее время. Это больше, чем имеют все страны НАТО вместе взятые, не говоря уже о том, что Китай ещё и способен выпускать сотни ракет в месяц. 

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Для западных армий дополнительной проблемой выступает поддержка союзников, участвующих в различных конфликтах. Этот фактор создаёт высокий спрос на определённые типы вооружений, такие как комплексы ПВО и артиллерийские боеприпасы. Например, Зеленский постоянно просит дать ему как можно больше боеприпасов 155-мм калибра и систем противовоздушной обороны. Вот только за 2 года Украина уже умудрилась опустошить все склады, а европейские лидеры придерживают небольшое количество вышеперечисленного орудия для себя. Не добавляет оптимизма конфликт на Ближнем Востоке. Есть все основания полагать, что противостояние затянется на годы, а это потребует ещё больше оружия. В итоге в The Wall Street Journal констатируют, что Запад неспособен оперативно реагировать на новые вызовы. Производство орудия сталкивается со значительными проблемами, а потребности союзников в разы превышают реальные возможности. Ну а пока Запад топчется на месте, Россия и Китай увеличивают свои арсеналы, а также расширяют производственные мощности. Что любопытно, всё это происходит на фоне беспрецедентных санкций, которые должны были привести к прямо противоположным результатам. Что делать в сложившейся ситуации, аналитики не знают, ведь задача не под силу одной стране НАТО, тогда как все вместе решать создавшиеся сложности Западные государства пока не готовы.  

#аналитика #оружие #военные технологии
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