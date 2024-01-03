По мнению Такера Крлсона, реальное положение в экономике США может оказаться намного хуже, чем рассказывает руководство ФРС

Ещё буквально десять лет назад казалось, что инвестиции в государственные долговые обязательства американского правительства дают высокие гарантии, поскольку США всегда платит. После того как янки начали использовать доллар в качестве оружия, желающих отдавать бюджетные деньги ФРС стало намного меньше, а растущий долг всё чаще называют обычным пузырём. Многие аналитики уверены, что США никогда не смогут выполнить взятые на себя обязательства, а в какой-то момент дойдёт до чрезвычайных мер. Никто не знает, как и когда всё завершится, но пока американское правительство находит тех, кто продолжает инвестировать капиталы в и без того наполненный воздухом пузырь. По данным Министерства финансов США, общий государственный долг США впервые за всю историю превысил отметку в 34 триллиона долларов. В The Washington Post указывают, что знаковое событие произошло всего через три месяца после того, как долг перевалил за 33 триллиона долларов.

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Напомним, за 2023 год государственный долг страны увеличился на 3 триллиона долларов, превысив установленный законодательством уровень в 31.4 триллиона. Это привело к необходимости внесения изменений в законодательство, в результате чего Министерство финансов перешло на чрезвычайные меры, позволившие и дальше осуществлять финансовые операции. Аналитики уверены, что увеличение долга было спровоцировано ростом расходов на обслуживание государственного долга. ФРС то и дело повышала процентные ставки, а пандемия коронавируса привела к снижению налоговых поступлений. Несмотря на то, что госдолг растёт, Демократы и Республиканцы продолжают винить друг друга в данной проблеме. Например, Байден обвинил Республиканскую партию в увеличении дефицита за счёт снижения налогов, в то время как Республиканцы в Конгрессе связывают раздувание госдолга с решениями Демократов и лично президента. В результате сегодня даже самые большие оптимисты полагают, что постоянный рост государственного долга может стать серьёзной угрозой для финансовой стабильности страны.

Позиция простая, ведь сегодня экономическое положение США кажется довольно стабильным. Несмотря на это госдолг растёт ускоренными темпами, а значит правительству постоянно требуются заимствования. Аналитики откровенно удивлены, ведь если госдолг растёт в относительно хорошие времена, то что будет, когда экономическая ситуация станет ощутимо хуже? Кстати, уже совсем скоро американские политики соберутся с целью нахождения компромисса по финансированию федерального аппарата. Если прийти к общему знаменателю не удастся 19 января и 2 февраля, то США ждёт остановка государственных учреждений и продолжительный политический кризис. При этом далеко не все согласны с тем, что американская экономика вышла из кризиса, о чём прямо заявил Такер Карлсон. Известный телеведущий напомнил, что ещё в начале декабря глава ФРС Джей Пауэлл предупреждал население о том, что делать окончательные выводы о выходе из кризиса слишком рано. Аналитики полагали, что регулятор продолжит придерживаться политики высоких процентных ставок, но тут случилось неожиданное.

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Так, ФРС снизила ставки по процентам, а сам Пауэлл резко поменял свою точку зрения и начал высказывать прямо противоположное мнение. Чиновник заявил, что снижение ставок обусловлено восстановлением американской экономики, а значит нет никакого смысла в том, чтобы мешать бизнесу работать. По мнению Карлсона, такое решение стоит называть политическим. Байден заметно проигрывает в гонке за президентское кресло, ну а действия ФРС – это акт помощи президенту, который тонет в хаосе проблем. Карсон полагает, что реальные показатели экономики намного хуже, чем рассказывает регулятор, а чиновник такого уровня просто не может за две недели резко поменять своё мнение. Экономические показатели не изменяются так быстро, а значит либо случилось чудо, либо Пауэлл играет за Байдена, игнорируя проблемы, с которыми может столкнуться страна в результате подтасовывания цифр. Ну а учитывая, что государственный долг стремительно растёт, регулятор намерен и дальше закрывать дыры в бюджете при помощи заимствований.