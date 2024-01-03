О проблеме рассказал один из представителей партии "Зелёные" Германии

Впервые танки Leopard 2 украинская армия начала использовать летом 2023 года. Тогда европейские политики верили, что один лишь вид подобной техники приведёт к победе Зеленского, но в итоге немецкие "кошки" горели по всей линии соприкосновения. С тех пор тактика постоянно менялась, а логика использования бронетехники НАТО казалась нелогичной. Так, вначале Leopard 2 было много, а в какой-то момент штурмовые отряды бросали и вовсе без поддержки танков, пытаясь экономить данный вид техники.

Вчера сообщалось, что ВСУ решили совершить большой прорыв на Сватовском направлении при помощи сразу трёх Leopard 2А6. Техника была уничтожена при помощи высокоточных ударов и применения дронов-камикадзе «Ланцет», а всё это подняло сложную проблему, о которой решил рассказать один из главных функционеров немецкой партии «Зелёные» Себастьян Шефер.

реклама

По словам политика, украинские власти вынуждены снижать количество танков Leopard 2 на линии соприкосновения из-за нехватки запчастей и сложностей ремонта. Всё дело в том, что в Украине нет достаточно квалифицированных кадров, способных поддерживать танки стран НАТО в надлежащем состоянии. В результате Leopard 2 отправляют в Польшу, а всё это занимает слишком много времени. Вначале танк окольными путями доставляют на завод, где все его узлы протестируют и изучают. После проводят ремонтные работы, а уже потом возвращают в ту часть, где он находился. В итоге перерыв может достигать нескольких месяцев, что приводит к острой нехватке подобной техники.

Что любопытно, иногда и сами украинцы виновны в том, что танки слишком долго ремонтируются в Польше. Так, в некоторых случаях украинские солдаты решают самостоятельно починить Leopard 2, что только ухудшает состояние машины, после чего требуется более детальная и длительная диагностика. Шефер утверждает, что снижение количества немецких танков на передовой никак не связано с уменьшением их количества в арсенале украинских вооружённых сил. Он также не согласен с тем, что значительная часть машин выведена из строя, связывая невозможность подсчитать реальное количество техники с перманентным ремонтом. Якобы, несколько танков может находиться в пути, а ещё часть – на ремонтных мастерских в Польше. Другие – только отремонтированы и ещё не готовы вступить в бой.

Немецкий политик обратил внимание на то, что даже в Европе наблюдается острый дефицит запчастей для Leopard 2. Он призывает производителей активнее включаться в работу, а также насытить мастерские в Литве, где часть машин проходит восстановление. Шефер уверен, что решение данной проблемы позволило бы сократить сроки ремонта, ведь очень часто ремонтным мастерским приходится заказывать те или иные детали, а после ждать их прихода из Германии или других стран. Немецкий политик уверяет, что аналогичные сложности наблюдаются и в Польше, а в итоге ВСУ имеют большое количество танков только на бумаге. По факту, логистические сложности и бюрократия мешают украинской армии получить все обещанные немецкие кошки в рабочем состоянии. Ну и из-за указанных выше проблем количество боеспособных Leopard 2А6 на передовой крайне мало.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Сложно сказать, изменится ли что-то в снабжении запасными частями украинских танков в ближайшее время. В настоящее время аналитики констатируют, что немецкие заводы и так работают на полную мощность и не способны масштабировать производство. Ну а между тем техническое состояние танков после обстрелов и прилётов дронов-камикадзе становится только хуже, а кривые руки украинских бойцов только ухудшают положение вещей.