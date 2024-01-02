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Bublik1
Российские «Ланцеты» обнулили прорыв украинских Leopard 2А6 – 3 танка сожжены дронами-камикадзе
Произошло это на Сватовском направлении

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Военные эксперты часто предлагают аналитические материалы, в рамках которых обычные читатели и энтузиасты могут составить впечатление о реальных возможностях того или иного типа оружия. За основу берутся уже известные своими техническими характеристики боевые единицы, а после проводятся прямые сравнения, основываясь на официальной и полуофициальной информации. Поскольку точных данных по новым видам бронетехники в свободном доступе почти никогда нет, то приходится фантазировать, а в итоге выводы аналитиков не всегда совпадают с реальностью. При этом далеко не всегда такую оценку вообще можно считать объективной. Например, танки стран НАТО уже не раз принимали участие в военных компаниях последних двух десятилетий, но никогда не сталкивались с равными по силе противниками. В итоге у некоторых экспертов сложились ложные представления, ведь против Abrams и Leopard 2 выходили жутко устаревшие Т-62 и Т-72 в первых модификациях. Управляли советскими танками неумелые экипажи, а командовали и вовсе непрофессионалы. Словом, когда немецкие танки прибыли в Украину, сформировались ложные ожидания, а итог оказался весьма печальным. 

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Сколько точно Leopard 2А6 осталось у ВСУ, сказать сложно, но тот факт, что сегодня украинская армия лишилась сразу трёх машин, был подтверждён документально. Как стало известно, российская разведка зафиксировала приближение танковой группы ВСУ на Сватовском направлении. Судя по всему, кто-то из украинского командования после бурных праздников решил прорвать оборону российских войск при помощи немецких кошек, но сильно просчитался. Итог для украинской армии оказался плачевным, ведь машины были обнаружены и уничтожены ещё до того, как смогли приблизиться к российским позициям. С этой целью использовались высокоточные боеприпасы и дроны-камикадзе. Сражение произошло в районе населённого пункта Терны, где и бала обнаружена бронированная группа ВСУ. В ходе боя каждый из трёх танков Leopard 2А6 получил по несколько ударов высокоточным снарядами, а финальную точку поставили «Ланцеты». На виде можно заметить, что после первого удара люки в танках закрыты, а после повторного наведения камеры они оказываются уже открыты. Вполне вероятно, что между ударами проходит несколько минут, за которые военнослужащие ВСУ успевают покинуть обездвиженную машину. При этом заметно, что танки действительно прочные и выдерживают несколько прямых попаданий перед тем, как начали гореть. 

Отдельно отмечается, что количество Leopard 2А6 в украинской армии сильно ограничено, поэтому в последнее время такие машины почти исчезли с линии соприкосновения. Ну а в данном случае уничтожено сразу 3 немецких танка. Напомним, подобная техника должна была обеспечить украинской армии прорыв летом 2023 года, но в итоге карта не сыграла. Если посмотреть несколько интервью с украинскими офицерами, рассказывающими американским СМИ об итогах летней компании, то возникает ощущение, что чёткого плана у Зеленского не было. Офицеры ВСУ пишут, что вера в немецкую броню была такой тотальной, что никто и не задумался о том, чтобы предусмотреть другое развитие событий. Минные поля не брались в расчёт, ну а сегодня мы видим, как Leopard 2А6 расстреливаются с безопасного расстояния. Считалось, что именно немецкие кошки будут вести огонь по российским танкам с расстояния 6 километров, находясь на безопасной дистанции в комфортном удалении от любых ударов со стороны российской армии. «Ланцеты» также не брались в расчёт, а в настоящее время оставшиеся немецкие танки догорают при попытках контрнаступлений и удержания собственных позиций. 

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#военные технологии #танки #leopard 2а6
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