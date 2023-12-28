Журналисты констатируют, что американская молодежь имеет значительные проблемы с психикой и физически не способна служить в армии

Ещё десять лет назад аналитики начали замечать некоторые сложности с набором на военную службу граждан США. Привлекались специалисты широкого профиля, но решить проблему не удавалось, а действия властей только усугубляли сложности, с которыми сталкивались вооружённые силы. Желающих сражаться за дядюшку Сэма с каждым годом становилось всё меньше, а либеральная повестка и отмена некоторых уставных документов привела к катастрофическим последствиям. Жалеющих отправляться на службу с каждым годом становится всё меньше, а в последнее время власти готовы брать даже тех, кто не вписывается в рамки пригодности. Это люди с лишним весом, психологическими заболеваниями, трансгендеры и многие другие. Что примечательно, такой подход окончательно разрушил престиж армии, ведь спать в одном бараке с подобными личностями решаются немногие. Словом, дела у США по этому вопросу идут плохо, о чём в очередной раз решили рассказать журналисты The Washington Times.

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В издании отмечают, что в настоящее время Пентагон проводит дополнительные меры по привлечению потенциальных солдат в вооружённые силы. Используется реклама по телевизору с привлечением выпускников старших классов, среди которых проводится разъяснительная работа прямо в школе. Вот только прогнозы на следующий год указывают на то, что армия США продолжит сокращаться и станет самой малочисленной с конца Второй мировой. Напомним, в 2023 году результаты призыва в вооружённые силы были неутешительными, а в Пентагоне предлагают смотреть в будущее с оптимизмом. Министр обороны Ллойд Остин отметил, что проблема не возникла внезапно и не решится за один день. Похоже, чиновник забыл, что примерно тоже он говорил и в прошлом году, ну а потенциальные кандидаты давно уже не слушают подобных интервью. Согласно информации Министерства обороны, только Морская пехота и Космические силы смогли в полном объёме достичь поставленных целей по призыву в этом году. Пентагон сообщил комитету палаты представителей по вооружённым силам, что общий недобор достигает 40 тысяч человек и называет некоторые примеры. Так, ВВС смогли привлечь лишь 5288 из 7765 новых резервистов, а это на целых 30% меньше необходимого уровня.

Аналитики полагают, что реальные последствия армия США увидит уже через 3-5 лет, тогда как сегодня удаётся закрывать дыры при помощи действующих специалистов. Опросы показывают, что лишь 23% молодых американцев в возрасте от 17 до 24 лет имеют возможность пройти в армию. Это связано с излишним весом, употреблением наркотиков и проблемами со здоровьем. В The Washington Times пишут, что молодые американцы представляют собой солянку из наркоманов и психически неуравновешенных людей с целым букетов хронических заболеваний, среди которых ожирение – это не самая большая проблема. Часто, попадаются те, у кого несколько хронических заболеваний соседствуют с психологическими трудностями адаптации, а подавляющее большинство потенциальных рекрутов не способно пройти минимальный порог вступительных экзаменов. Особенно подчёркивается, что речь не только о физических испытаниях, которые в последние годы были сильно упрощены. Всё чаще встречаются молодые американцы, обладающими примитивными знаниями по математике и обладающие базовыми навыками чтения.

Журналисты констатируют, что всё меньше людей проявляют реальный интерес к службе, а в 2024 году армия США должна достичь 1.2 миллиона человек. Вот только сегодня такие цели кажутся невозможными. Что удивительно, проблема не в деньгах, ведь на оборону выделено около 886.3 миллиарда долларов, что никак не влияет на качество и боеспособность армии. Для достижения целевых показателей в некоторых военных подразделениях снизили требования к наличию татуировок и растительности на лице. Военно-морской флот начал активную рекламу среди старшего поколения, чтобы оказать влияние на молодёжь. В качестве одной из причин происходящих изменений, которая никак не связана с проблемами потенциальных рекрутов, называется низкий уровень безработицы. Молодёжь предпочитает не рисковать и не ставить себя в трудные условия, поскольку найти высокооплачиваемую работу стало намного проще, чем ещё 10 лет назад. Замминистра обороны по кадрам и боеготовности Ашиш Вазирани отметил, что пандемия существенно повлияла на модель набора, которая раньше зависела от личного присутствия вербовщиков в образовательных учреждениях. Более 75% молодёжи не подходят для военной службы, а сегодня нужно принимать срочные меры, ведь положение усугубляется.

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Ещё одна причина, которая могла повлиять на сокращение числа рекрутов – это вывод войск из Афганистана. Такой шаг привёл к поляризации общества, что сказалось на потере престижа вооружённых сил. К примеру, больше 50% американцев планируют отговаривать своих близких от службы в армии в 2024 году. Ну а действующие военнослужащие и ветераны вооружённых сил называют различные причины, по которым молодёжь не хочет идти в армию: от плохих условий жизни в казармах до проблем с руководством на уровне подразделений. Они отмечают, что даже неквалифицированным работникам в частном секторе платят больше и предоставляют больше льгот, чем в армии. Но если раньше узнать такие подробности не было никакой возможности, то в эпоху широкой информированности общества такие новости быстро разлетаются по интернету. В настоящее время для привлечения новобранцев армия предпринимает необычные шаги. Например, организуют курсы подготовки будущих солдат, чтобы помочь им достичь необходимого уровня физической и интеллектуальной подготовки. Курсы уже прошли 14 тысяч человек, из которых 95% присоединились к вооружённым силам. Похоже, вскоре проблему с недобором ждут профессиональные и высшие учебные заведения. Как выяснилось, молодёжь не хочет идти не только в армию, но и учиться в колледже, ведь с 20210 по 2021 год набор студентов снизился на 15%. Журналисты The Washington Times уверены, что вносить поправки нужно было уже несколько лет назад. Некоторые эксперты предлагают ввести контроль за питанием школьников. Другие советуют повысить требования к образованию, но в целом считается, что без тех или иных шагов со стороны правительства армия США начнёт деградировать.