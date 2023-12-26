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Уход крупных производителей смартфонов с российского рынка должен был вызвать острый дефицит и оставить миллионы людей без связи с родными и близкими. Это привело бы к коллапсу в секторе бизнеса и сильно ударило бы по экономике страны. Как мы знаем, ничего подобного не произошло, ведь за счёт параллельного импорта властям удалось насытить рынок. Такая практика признана успешной, а в итоге параллельный импорт будет продолжен и в 2024 году. Есть все основания полагать, что роль данного инструмента снижается, а изменения можно заметить невооружённым взглядом. Всё дело в том, что жители России медленно отказываются от смартфонов Samsung и Apple, что стало вполне логичным шагом, ведь обе компании ушли с отечественного рынка ещё в 2022 году.
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Мобильные телефоны этих брендов пока не блокируются, но некоторые функции оказались ограничены. Особенно тяжело владельцам яблочной продукции, ну а на место уходящим лидерам приходят новые герои. Согласно данным, предоставленных пресс-службой «Мегафона», первые три места в топе заняли китайские компании. Давайте детально рассмотрим изменения на рынке. Итак, на первом месте с долей 20% оказалась Realme. Компания Honor, которая ранее принадлежала Huawei, а после введения санкций была продана, получила 19.4% отечественного рынка. На третьем месте закрепилась Xiaomi, которой досталось 19% российского рынка смартфонов. Всего же три этих компании получили 60% пирога, тогда как остальным осталось только 40%. Что примечательно, Realme ранее блокировала смартфоны, купленные за пределами России, а остальные две компании из первой тройки в таких действиях не замечены.
А вот интерес россиян к мобильникам Samsung и Apple продолжает снижаться. Ещё недавно южнокорейская компания единолично владела большей частью рынка, ну а теперь смогла получить всего 12% от общего пирога. Что примечательно, на четвёртом месте с долей 17% и вовсе оказалась китайская Tecno, которая демонстрирует впечатляющий рост за ограниченное время. Эксперты отмечают, что российский рынок был зрелым и устойчивым, а значит если бы Samsung не присоединилась к санкциям, то могла бы сохранить свою позицию. Apple окончательно вылетела с первой пятёрки и с трудом зацепилась за 8% рынка. Считается, что в 2024 году доля Samsung и Apple продолжит сокращаться, а интересы обычных россиян смешаются в сторону китайских брендов.
Для понимания происходящих изменений стоит вспомнить, что в 2022 году Samsung занимала первое место с 24% долей. Realme занимала 21% рынка, ну а следом шли Apple и Tecno, у которых было по 11%. При этом южнокорейская компания начала терять свою долю ещё до введения санкций. Так, в 2021 году Samsung удерживала 39% рынка смартфонов. На втором месте была Xiaomi (29%), а Apple с 12% на третьей позиции. Realme и Honor имели 8% и 4% соответственно, ну а Tecno, которая сегодня занимает 17% рынка, вообще не была представлена в России. Другие ритейлеры подтверждают снижение интереса россиян к корейским и американским смартфонам, а также рост популярности китайцев. По данным «М.Видео-Эльдорадо», китайские аппараты составляют более 75% российского рынка смартфонов по объёму продаж и 50% по денежной стоимости, что можно назвать важным достижением. Среди крупнейших маркетплейсов также отмечается снижение спроса на корейские и американские мобильные устройства при росте интереса к китайским смартфонам. Согласно данным Wildberries, топ-5 брендов выглядит следующим образом: Infinix, Tecno, Xiaomi, Samsung и Apple. На Ozon топ-3 смартфонов возглавляют Xiaomi, Tecno и Infinix, а Samsung оказалась на пятом месте. Среди самых популярных смартфонов по количеству продаж в 2023 году на площадке «Яндекс Маркета» оказались Xiaomi, Realme, Apple, Samsung и Tecno.
Несмотря на то, что китайцы лидируют по объёмам продаж, основной денежный оборот продолжает генерировать компания Apple. Она удерживает первое место на рынке по этому показателю, обходя Xiaomi и Samsung, которые входят в первую тройку. Подобное положение вещей связано с тем, что смартфоны Apple дороже аналогов на Android, а в российской рознице стоят ещё выше, чем в среднем на мировом рынке. Это происходит из-за санкций и логических сложностей с доставкой подобных аппаратов из третьих стран. Специалисты компании Fplus отмечают, что Apple удерживает около трети рынка смартфонов по денежному выражению (32.7%). Samsung занимает второе место с 16.8% долей, а следом идут Xiaomi (13.5%), Tecno (7%) и Realme (6,7%). Аналитики также обращают внимание на новый тренд, в рамках которого российские потребители предпочитают тратить на смартфоны всё меньше денег. К примеру, доля устройств стоимостью до 15 тысяч рублей в штучном выражении увеличилась на 60%, составляя до 25% общего объёма продаж. Наибольшую долю в денежном выражении занимают устройства стоимостью более 50 тысяч рублей, на которые приходится 40% продаж и 10% рынка в количественном выражении.