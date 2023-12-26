Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Российские потребители отказываются от смартфонов Samsung и Apple – бренды вылетели из первой тройки
Спрос на смартфоны Samsung продолжает снижаться

реклама

Уход крупных производителей смартфонов с российского рынка должен был вызвать острый дефицит и оставить миллионы людей без связи с родными и близкими. Это привело бы к коллапсу в секторе бизнеса и сильно ударило бы по экономике страны. Как мы знаем, ничего подобного не произошло, ведь за счёт параллельного импорта властям удалось насытить рынок. Такая практика признана успешной, а в итоге параллельный импорт будет продолжен и в 2024 году. Есть все основания полагать, что роль данного инструмента снижается, а изменения можно заметить невооружённым взглядом. Всё дело в том, что жители России медленно отказываются от смартфонов Samsung и Apple, что стало вполне логичным шагом, ведь обе компании ушли с отечественного рынка ещё в 2022 году. 

реклама

Мобильные телефоны этих брендов пока не блокируются, но некоторые функции оказались ограничены. Особенно тяжело владельцам яблочной продукции, ну а на место уходящим лидерам приходят новые герои. Согласно данным, предоставленных пресс-службой «Мегафона», первые три места в топе заняли китайские компании. Давайте детально рассмотрим изменения на рынке. Итак, на первом месте с долей 20% оказалась Realme. Компания  Honor, которая ранее принадлежала Huawei, а после введения санкций была продана, получила 19.4% отечественного рынка. На третьем месте закрепилась Xiaomi, которой досталось 19% российского рынка смартфонов. Всего же три этих компании получили 60% пирога, тогда как остальным осталось только 40%. Что примечательно, Realme ранее блокировала смартфоны, купленные за пределами России, а остальные две компании из первой тройки в таких действиях не замечены. 

А вот интерес россиян к мобильникам Samsung и Apple продолжает снижаться. Ещё недавно южнокорейская компания единолично владела большей частью рынка, ну а теперь смогла получить всего 12% от общего пирога. Что примечательно, на четвёртом месте с долей 17% и вовсе оказалась китайская Tecno, которая демонстрирует впечатляющий рост за ограниченное время. Эксперты отмечают, что российский рынок был зрелым и устойчивым, а значит если бы Samsung не присоединилась к санкциям, то могла бы сохранить свою позицию. Apple окончательно вылетела с первой пятёрки и с трудом зацепилась за 8% рынка. Считается, что в 2024 году доля Samsung и Apple продолжит сокращаться, а интересы обычных россиян смешаются в сторону китайских брендов. 

Для понимания происходящих изменений стоит вспомнить, что в 2022 году Samsung занимала первое место с 24% долей. Realme занимала 21% рынка, ну а следом шли Apple и Tecno, у которых было по 11%. При этом южнокорейская компания начала терять свою долю ещё до введения санкций. Так, в 2021 году Samsung удерживала 39% рынка смартфонов. На втором месте была Xiaomi (29%), а Apple с 12% на третьей позиции. Realme и Honor имели 8% и 4% соответственно, ну а Tecno, которая сегодня занимает 17% рынка, вообще не была представлена в России. Другие ритейлеры подтверждают снижение интереса россиян к корейским и американским смартфонам, а также рост популярности китайцев. По данным «М.Видео-Эльдорадо», китайские аппараты составляют более 75% российского рынка смартфонов по объёму продаж и 50% по денежной стоимости, что можно назвать важным достижением. Среди крупнейших маркетплейсов также отмечается снижение спроса на корейские и американские мобильные устройства при росте интереса к китайским смартфонам. Согласно данным Wildberries, топ-5 брендов выглядит следующим образом: Infinix, Tecno, Xiaomi, Samsung и Apple. На Ozon топ-3 смартфонов возглавляют Xiaomi, Tecno и Infinix, а Samsung оказалась на пятом месте. Среди самых популярных смартфонов по количеству продаж в 2023 году на площадке «Яндекс Маркета» оказались Xiaomi, Realme, Apple, Samsung и Tecno.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Несмотря на то, что китайцы лидируют по объёмам продаж, основной денежный оборот продолжает генерировать компания Apple. Она удерживает первое место на рынке по этому показателю, обходя Xiaomi и Samsung, которые входят в первую тройку. Подобное положение вещей связано с тем, что смартфоны Apple дороже аналогов на Android, а в российской рознице стоят ещё выше, чем в среднем на мировом рынке. Это происходит из-за санкций и логических сложностей с доставкой подобных аппаратов из третьих стран. Специалисты компании Fplus отмечают, что Apple удерживает около трети рынка смартфонов по денежному выражению (32.7%). Samsung занимает второе место с 16.8% долей, а следом идут Xiaomi (13.5%), Tecno (7%) и Realme (6,7%). Аналитики также обращают внимание на новый тренд, в рамках которого российские потребители предпочитают тратить на смартфоны всё меньше денег. К примеру, доля устройств стоимостью до 15 тысяч рублей в штучном выражении увеличилась на 60%, составляя до 25% общего объёма продаж. Наибольшую долю в денежном выражении занимают устройства стоимостью более 50 тысяч рублей, на которые приходится 40% продаж и 10% рынка в количественном выражении.

#смартфоны #samsung #apple #статистика
15
Показать комментарии (15)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"ВО": Дальнобойные ракеты ВС РФ накрыли секретный поезд с ЗРК Patriot в районе Херсона
15
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
31
Официально представлен электромобиль Xiaomi SU7, который будет работать на HyperOS
+
Возвращаемая ступень ракеты Falcon 9 практически уничтожена при транспортировке
13
В Санкт-Петербурге планируют построить два крупнейших небоскреба на континенте — 555 м и 703 м
16
Для Су-57 разработали новый двигатель АЛ-51Ф1 или «Изделие 30»
2
Российские потребители отказываются от смартфонов Samsung и Apple – бренды вылетели из первой тройки
15
Криптовалюта мамы Виталика Бутерина за сутки подорожала в 3 раза – стоимость Metis достигла $400 млн
6
Немецкий автопром могут продать Китаю
4
Твердотельный накопитель Micron 3500 совершил революцию в хранении данных
6
Ученые синтезировали материал, который может левитировать
10
Инсайдеры Tesla говорят, что производство Cybertruck — это катастрофа
3
Российская миссия «Луна-27» может получить два аппарата в целях повышения надёжности
+
Возвращение Blizzard в Китай с World of Warcraft знаменует собой новую игровую эру
+
Инженеры «Ростеха» приступили к модернизации Т-14 «Армата» – танк получит 152-мм пушку
4
«Лаборатория Касперского» запустила Kaspersky Who Calls RES API — веб-сервис по борьбе с телефонным мошенничеством и спамом
1
Акции игровых китайских компаний выросли на фоне смягчения регулятивной политики Пекина
+
Австралийский стартап Neumann Space успешно испытал инновационный космический двигатель
2
MSI выпустила недорогой монитор с частотой 180 Гц на квантовых точках
3
NASA с помощью лазера прислало на Землю из космоса видео
+

Популярные статьи

Почему Индия отказалась от французских истребителей Rafale даже за 25% от их стоимости
11
Как я купил бюджетный SSD и очень пожалел или почему не нужно экономить на качестве и объеме
75
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (декабрь)
45
"Нефариус" - очень спорный мистический триллер
1
О 10 значимых глубоководных открытиях 2023 года
1
Собираем игровой ПК, который не пожелаешь даже врагу или изощренная месть начальнику на Новый год
30
БПЛА палубного базирования кардинальным образом изменят способы ведения боевых действий на море
4
США построили АНПА "Касатка" для противодействия России в Арктике и Китаю в Тихом океане
2
КВ-3: несостоявшийся прорыв советских танковых войск. История одного секретного проекта
3
Новая китайская стелс-технология "превращает" крылатые ракеты в пассажирские самолеты
7

Сейчас обсуждают

Truth Sееker
14:10
А причём тут самолёты, если разговор изначально шёл про видеокарты?
Дженсен Хуанг: если у вас есть хорошая идея, дайте мне о ней знать
Подарочек
14:08
Как это не ту? Всё для тебя. В войска РФ передана новая партия истребителей Су-57 https://overclockers.ru/blog/Zelikman/show/128508/V-vojska-peredana-novaya-partiya-istrebitelej-Su-57 А сколько ук...
Дженсен Хуанг: если у вас есть хорошая идея, дайте мне о ней знать
Truth Sееker
14:07
Так и российской нет, интересно почему)
Дженсен Хуанг: если у вас есть хорошая идея, дайте мне о ней знать
Подарочек
14:05
Обрати внимание, скриншотик сделан им на другом ПК. Интересно, а что случилось со старым, как думаешь?
Собираем игровой ПК, который не пожелаешь даже врагу или изощренная месть начальнику на Новый год
Envу
14:04
Тут речь о СЕНЬОРАХ. А их ЖЕСТКО не хватает, потому и платить будут больше.
Зарплаты ИТшников в России пришли в движение – в 2024г «сеньорам» будут платить от 500 000 рублей
Аскар Жасубиев
14:04
Опять надменность и высокомерие в комментариях от русских. Казахстан всячески сотрудничает с Россией - товарооборот, программы и т.д. Вы бы для начала нормально относились к своим же гражданам не русс...
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Robertas Balt
14:04
Зачем танку пушка, если к него нет нормального мотора? Пусть впервые сделает мотор, а потом думает про пушку.
Инженеры «Ростеха» приступили к модернизации Т-14 «Армата» – танк получит 152-мм пушку
OgoGoLog
14:04
Радуйся, сикер теперь твой персональный хейтерок. Будет бегать со скриншотом, пока до дыр его не протрёт.
Собираем игровой ПК, который не пожелаешь даже врагу или изощренная месть начальнику на Новый год
СерГей Заднеприводный
14:02
Не забывай про площадь отвода тепла
Какой процессор я бы попросил у дедушки Мороза под ёлочку, и почему мне не нужен Core i9-14900KF
Подарочек
13:59
и не одной украинской, интересно почему?
Дженсен Хуанг: если у вас есть хорошая идея, дайте мне о ней знать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем