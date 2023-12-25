Пока неясно, появятся ли видеокарты в 2024 году, или нам придётся подождать до конца 2025

Было время, когда крупные компании активно боролись с инсайдерами, пытаясь запретить энтузиастам получать информацию о новых продуктах до анонса. Но в какой-то момент стало ясно, что благодаря такой информации повышается интерес к видеокартам и процессорам, а покупатели активнее обращают внимание на разрекламированные проекты. В итоге становится всё очевиднее, что полупроводниковые гиганты не только не мешают инсайдерам, но и активно распространяют информацию самостоятельно. Некоторые блогеры состоят на довольствовании в NVIDIA и других компаниях, а в данном случае не так важно, насколько правдивыми и реалистичными будут прогнозы. Например, совсем недавно сообщалось о том, что GeForce RTX 5090 окажется на 80% быстрее GeForce RTX 4090, что станет довольно значительным скачком. Не исключено, что подобные инсайды придуманы фанатами, но есть все основания предполагать, что они являются частью плана по привлечению внимания геймеров к продуктам, которые появятся на прилавках ровно через год.

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Ну а поскольку данная тема остаётся актуальной, то интерес к ней проявляют энтузиасты со всей планеты. Авторы канала RedGamingTech решили собрать всю информацию воедино, позволяя оценить графические чипы нового поколения уже сегодня. Предполагается, что GeForce RTX 5090 будет основан на кристалле GB202 и сможет включать 192 блока SM. Это даёт нам 24567 ядер CUDA. Для сравнения, GeForce RTX 4090 имеет 16 384 ядра CUDA, а у GeForce RTX 3090 было 10 396 ядер CUDA. Проще говоря, по количественному показателю GeForce RTX 5090 в 2 раза превзойдёт GeForce RTX 3090, но не стоит забывать об архитектурных особенностях и технологическом процессе. Известно, что графический чип сохранит 384-битную шину, но на этот раз получит целых 36 Гб видеопамяти. Что примечательно, речь идёт о скоростной GDDR7, которая принесёт скорость от 32 Гбит/с. Флагман может рассчитывать на ещё более быструю память, но точных данных на этот счёт нет. Считается, что все графические чипы будут основаны на 3-нм технологическом процессе. Единственным подрядчиком выступит TSMC с новым узлом N3E.

Архитектура получит название Blackwell, но реальная производительность неясна, а инсайдеры спорят о том, когда новый флагман появится на рынке. Теоретически, продажи GeForce RTX 5090 и всей новой линейки начнутся в ноябре 2024 года, что было бы логичным шагом, поскольку к этому времени будет достаточно мощностей для производства графических чипов. Кроме того, NVIDIA обычно выдерживает двухгодичный цикл, но здесь в спор вступают те, кто ждёт анонса серии GeForce RTX 40 Super. Так, в начале 2024 года на прилавках появится несколько новинок с увеличенной производительность, а особый интерес вызывает GeForce RTX 4080 Super. Более мощную GeForce RTX 4090 Ti ждать не стоит, но появление сразу нескольких новинок в начале 2024 года делает выход архитектуры Blackwell крайне сомнительным. Ещё больше вопросов вызывает ценовая политика NVIDIA. В последние годы зелёные захватили большую часть рынка настольной графики, поэтому чувствуют себя уверенно и идут на открытое повышение стоимости видеокарт.

Не останется сидеть в стороне и AMD. От красных уже никто не ждёт значительных прорывов, а недавно инсайдеры писали о том, что компания планирует сосредоточить главные усилия на развитии сдерневысокого игрового сегмента, что напоминает стратегию, которая долгие годы была для AMD традиционной и довольно успешной. Инсайдеры уверяют, что первыми на рынок выйдут графические чипы, известные под кодовыми именами Halo и Ultra Halo. В первом будет присутствовать 135 вычислительных блоков, тогда как другой станет настоящим монстром и будет включать целых 180 блоков. Это даст немногим меньше ядер, чем сможет похвастать GeForce RTX 5090, но инсайдеры указывают на то, что архитектура RDNA 5 принесёт значительный рост по сравнению с находящимся на рынке поколением на архитектуре RDNA 4. Утверждается, что Лиза Су сделала правильные выводы, поэтому попробует посоревноваться с NVIDIA за первенство на рынке. Теоретическая Radeon RX 8900 ХТХ будет горячей и получит теплопакет на уровне 600 Вт. Относительно сроков выхода графических чипов следующего поколения AMD информации пока нет, поэтому остаётся только набраться терпения. Ну и эксперты не советуют слепо доверять указанной выше информации. Сегодня разработка новых архитектур продолжается, а значит инженеры даже не имеют на руках рабочих прототипов.

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