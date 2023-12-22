Предполагается, что новый флагман NVIDIA может поступить в продажу и в 2025 году

Если вы обратите внимание на рост производительности графических процессоров, то заметите, что в последнее время наблюдаются довольно интересные изменения. Так, NVIDIA уже 3 поколения подряд наращивает мощность самого быстрого графического чипа примерно на 50%. В течение жизненного цикла архитектуры удаётся получить ещё до 10% прироста, но всё это происходит в самом дорогом сегменте. Бюджетных продуктов нет от слова совсем, а также наблюдается подорожание всех видеокарт. Ценники выросли не только на флагманы, которые теперь в большинстве магазинов планеты стартуют с $2000, но и на ранее считавшиеся бюджетными линейки. Например, сегодня GeForce RTX 3050 продаётся за $250, хотя даже на старте было очевидно, что стоимость данного графического чипа сильно завышена. И всё же, с ценами можно было бы смириться, оправдывая происходящее инфляцией, проблемами в экономике и дополнительными расходами на разработку новых архитектур. Можно было бы, если бы мы видели не только подорожание, но и движение вперёд.

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Для иллюстрации происходящего приведём несколько примеров. В 2019 году вышла видеокарта GeForce RTX 2060 Super, ну а в 2021 нас порадовала GeForce RTX 3060, которая предлагала аналогичные скоростные показатели. В 2023 в продажу поступила GeForce RTX 4060, но фактически прироста быстродействия мы не заметили. Выходит, что в данном сегменте роста производительности нет уже достаточно давно, а всё это актуально и для более дорогих решений. Так, GeForce RTX 4070 всего немногим быстрее GeForce RTX 3070 Ti, а GeForce RTX 4060 Ti слегка обходит GeForce RTX 3060 Ti. Наблюдается топтание на месте и у AMD, где Radeon RX 7700 XT оказался слегка быстрее Radeon RX 6650 XT, а Radeon RX 7800 XT – это точная копия Radeon RX 6800 XT. Конкуренция отсутствует, а NVIDIA давно подчинила рынок настольной графики и не собирается форсировать технологии. Ну а поскольку у нас всё равно нет выбора, то можно бесконечно долго наблюдать за тем, как из поколения в поколение быстродействие не увеличивается, а цены растут. Похоже, рядовым геймерам ожидать чего-то хорошего от следующего поколения видеокарт NVIDIA не приходится, а вот для тех, кто может себе позволить флагман, есть хорошие новости.

Инсайдеры Moore’s Law is Dead рассказали о видеокарте GeForce RTX 5090. Это очередной флагман, который должен занять лидирующие позиции на рынке, предлагая ультимативную производительность по неразумной стоимости. Судя по всему, на этот раз значительный ценник окажется вполне оправданным, поскольку быстродействие новинки увеличится до 80% по сравнению с находящимся в продаже GeForce RTX 4090. Инсайдеры полагают, что флагман на архитектуре Blackwell поступит в продажу в конце 2024 года. NVIDIA уже тестирует графический чип в лаборатории, но не приняла окончательного решения о сроках запуска. Всё дело в GeForce RTX 4090, которая до сих пор кажется весьма перспективной. Если действующий флагман будет неплохо продаваться, то Дженсен Хуанг может оттянуть релиз нового поколения до 2025 года. На окончательное решение повлияет активность AMD. Пока красные не предпринимают попыток догнать и обогнать зелёных, но кто знает, что планирует Лиза Су. Ходят слухи, что Radeon RX 8900 XTX не будет претендовать на лавры флагмана, предлагая производительность, аналогичную Radeon RX 7900 XTX и неплохое соотношение между стоимостью и быстродействием, а также отличную энергоэффективность. Такая видеокарта займёт средневысокий сегмент, а основное внимание AMD уделит середнякам. Это значит возвращение к истокам, когда продукция этой компании имела максимальный успех среди геймеров по всему миру.

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За счёт чего NVIDIA планирует так сильно увеличить быстродействие нового флагмана, не указывается. Мы знаем, что GeForce RTX 4090 выпускается на базе 4-нм технологического процесса, тогда как в 2024 ничего лучше 3-нм норм не будет доступно. В любом случае верить в инсайды нужно с разумной долей скепсиса, ведь нам уже говорили, что GeForce RTX 4090 окажется ровно в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090, а новая GeForce RTX 4060 будет такая же быстрая, как и GeForce RTX 3080. Ну а в ближайшие месяцы состоится релиз серии GeForce RTX 40 Super. Видеокарты принесут больше памяти и станут быстрее тех, что можно встретить в продаже. Инсайдеры всё ещё спорят, планирует ли Дженсен Хуанг вывести с рынка старые видеокарты, или новинки просто поднимутся на ступеньку выше, предлагая не только больше скорости, но и требуя за это дополнительную оплату.