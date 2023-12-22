Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
GeForce RTX 5090 выйдет в 2024 году и окажется на 80% быстрее GeForce RTX 4090
Предполагается, что новый флагман NVIDIA может поступить в продажу и в 2025 году

реклама

Если вы обратите внимание на рост производительности графических процессоров, то заметите, что в последнее время наблюдаются довольно интересные изменения. Так, NVIDIA уже 3 поколения подряд наращивает мощность самого быстрого графического чипа примерно на 50%. В течение жизненного цикла архитектуры удаётся получить ещё до 10% прироста, но всё это происходит в самом дорогом сегменте. Бюджетных продуктов нет от слова совсем, а также наблюдается подорожание всех видеокарт. Ценники выросли не только на флагманы, которые теперь в большинстве магазинов планеты стартуют с $2000, но и на ранее считавшиеся бюджетными линейки. Например, сегодня GeForce RTX 3050 продаётся за $250, хотя даже на старте было очевидно, что стоимость данного графического чипа сильно завышена. И всё же, с ценами можно было бы смириться, оправдывая происходящее инфляцией, проблемами в экономике и дополнительными расходами на разработку новых архитектур. Можно было бы, если бы мы видели не только подорожание, но и движение вперёд. 

реклама

Для иллюстрации происходящего приведём несколько примеров. В 2019 году вышла видеокарта GeForce RTX 2060 Super, ну а в 2021 нас порадовала GeForce RTX 3060, которая предлагала аналогичные скоростные показатели. В 2023 в продажу поступила GeForce RTX 4060, но фактически прироста быстродействия мы не заметили. Выходит, что в данном сегменте роста производительности нет уже достаточно давно, а всё это актуально и для более дорогих решений. Так, GeForce RTX 4070 всего немногим быстрее GeForce RTX 3070 Ti, а GeForce RTX 4060 Ti слегка обходит GeForce RTX 3060 Ti. Наблюдается топтание на месте и у AMD, где Radeon RX 7700 XT оказался слегка быстрее Radeon RX 6650 XT, а Radeon RX 7800 XT – это точная копия Radeon RX 6800 XT. Конкуренция отсутствует, а NVIDIA давно подчинила рынок настольной графики и не собирается форсировать технологии. Ну а поскольку у нас всё равно нет выбора, то можно бесконечно долго наблюдать за тем, как из поколения в поколение быстродействие не увеличивается, а цены растут. Похоже, рядовым геймерам ожидать чего-то хорошего от следующего поколения видеокарт NVIDIA не приходится, а вот для тех, кто может себе позволить флагман, есть хорошие новости. 

Инсайдеры Moore’s Law is Dead рассказали о видеокарте GeForce RTX 5090. Это очередной флагман, который должен занять лидирующие позиции на рынке, предлагая ультимативную производительность по неразумной стоимости. Судя по всему, на этот раз значительный ценник окажется вполне оправданным, поскольку быстродействие новинки увеличится до 80% по сравнению с находящимся в продаже GeForce RTX 4090. Инсайдеры полагают, что флагман на архитектуре Blackwell поступит в продажу в конце 2024 года. NVIDIA уже тестирует графический чип в лаборатории, но не приняла окончательного решения о сроках запуска. Всё дело в GeForce RTX 4090, которая до сих пор кажется весьма перспективной. Если действующий флагман будет неплохо продаваться, то Дженсен Хуанг может оттянуть релиз нового поколения до 2025 года. На окончательное решение повлияет активность AMD. Пока красные не предпринимают попыток догнать и обогнать зелёных, но кто знает, что планирует Лиза Су. Ходят слухи, что Radeon RX 8900 XTX не будет претендовать на лавры флагмана, предлагая производительность, аналогичную Radeon RX 7900 XTX и неплохое соотношение между стоимостью и быстродействием, а также отличную энергоэффективность. Такая видеокарта займёт средневысокий сегмент, а основное внимание AMD уделит середнякам. Это значит возвращение к истокам, когда продукция этой компании имела максимальный успех среди геймеров по всему миру. 

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

За счёт чего NVIDIA планирует так сильно увеличить быстродействие нового флагмана, не указывается. Мы знаем, что GeForce RTX 4090 выпускается на базе 4-нм технологического процесса, тогда как в 2024 ничего лучше 3-нм норм не будет доступно. В любом случае верить в инсайды нужно с разумной долей скепсиса, ведь нам уже говорили, что GeForce RTX 4090 окажется ровно в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090, а новая GeForce RTX 4060 будет такая же быстрая, как и GeForce RTX 3080. Ну а в ближайшие месяцы состоится релиз серии GeForce RTX 40 Super. Видеокарты принесут больше памяти и станут быстрее тех, что можно встретить в продаже. Инсайдеры всё ещё спорят, планирует ли Дженсен Хуанг вывести с рынка старые видеокарты, или новинки просто поднимутся на ступеньку выше, предлагая не только больше скорости, но и требуя за это дополнительную оплату. 

#nvidia #видеокарты #geforce rtx 5090
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Согласно дорожной карте Intel может выпустить видеокарты Arc Battlemage в 2024 году
Видеокарты RTX 5000 появятся на полках уже через год
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США рассказали, почему российский истребитель шестого поколения МиГ-41 никогда не взлетит
41
У Илона Маска появился сильный конкурент – спутниковый интернет HughesNet быстрее и дешевле Starlink
11
Сообщается, что ремонтные работы над десантным кораблём "Александр Шабалин" завершились
+
Китайский космический самолет выпустил в космос загадочные объекты
2
L3Harris запускает производство спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет
+
6 бесплатных игр в Steam
+
Xiaomi прощается с MIUI, выпустив 3-минутное видео, показывающее эволюцию мобильной ОС
2
Представлен самый мощный робот-гуманоид за 150 000 долларов - разбираемся на что он способен
9
Японская корпорация Toshiba завершает свою историю на Токийской фондовой бирже
5
Власти США берут под контроль крипторынок – ФБР и ЦРУ смогут блокировать транзакции Tether USDT
2
Google получила 4,6 миллиарда рублей штрафа за повторный отказ удалить запрещённую в России информацию
2
В РФ представили первый надводный дрон-камикадзе под названием «Одуванчик»
7
Tesla решила проблемы обработки нержавеющей стали для Cybertruck с помощью уникальных технологий
1
ЕС продлили экстренный предел цен на природный газ
+
Apple Vision Pro ожидают в феврале
+
Санкции США вынудили банки РФ остановить цифровизацию и вернуть традиционное обслуживание клиентов
1
Galaxy A52 5G получит обновление One UI 6 на Android 14.
+
Китайцы перепаковывают серверные процессоры Intel Xeon и продает их под своей торговой маркой
+
В следующем году ВКС России получат два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М
2
Сэм Альтман из OpenAI подчеркивает важность проекта глобальной идентификации Worldcoin
1

Популярные статьи

Чудо-частица: Аксионы могут объяснить не только темную материю и темную энергию, но и кое-что еще
11
Неопределенное будущее российского гиперзвукового истребителя Миг-41 - факт или вымысел
15
Почему ИС-7 не стал успешным проектом
3
Какие игры для ПК чаще всего скачивают любители бесплатного пиратского контента в декабре 2023 года
9
Небольшое тестирование кулера Jonsbo CR-1000 v2 PRO Color
2
Выбираем лучшие процессоры 2023 года – почему нам не удалось найти идеальный процессор
26
Краткое тестирование в игре Hellblade: Senua’s Sacrifice
+
E-100 - сверхтяжелый немецкий танк массой 136 тонн, который не успел пойти в производство
7
Китай наносит ответный удар США за вооружение Тайваня
+
Плюсы и минусы игровой консоли Xbox series X
12

Сейчас обсуждают

Нивхурил
12:29
Им надоело просто читать фантастические опусы хохлоботов из региона 404,хотят что то попрактичней и пореальней
Жители финского города Лахти высказались за возможность изучать русский язык
Евгений Пышков
12:29
Физики везде ищут частицы. Нет тёмных материи и энергии. Любая энергия не может быть свободной. Все можно объяснить проще, верните эфир, поймите его правильно и все встанет на свои места. Я это сделал...
Чудо-частица: Аксионы могут объяснить не только темную материю и темную энергию, но и кое-что еще
PanzerK
12:28
За старания - 5 За свинарник- 1...
Сокет 775: P965 + Xeon X5460 - свежайшая сборка к новому 2024 году, мой личный опыт
Китя.
12:24
Во Франции подписали новый закон о беженцах чтобы получить беженцу гражданство нужно прожить во Франции 5 лет. а только потом гражданство и пособие. а в Германии закрылся металлургический завод вот те...
Хуситы становятся «хозяевами» в Красном море, не на шутку угрожая мировой торговле
Иван Горыныч
12:22
Намедни, НОВАТЭК 2 объявил себя банкротом, печалька однако.
В Британии решили пустить 30 истребителей Typhoon Tranche 1 на запчасти и не отдадут их Украине
REY_B_
12:20
Так охлад покупай с запасом, продуваемый корпус и делай андервольт.
AMD заявили, что будут стараться как можно дольше поддерживать свои сокеты
Wile E. Coyote
12:18
Поздравляю, вы только что изобрели Kugelpanzer ;) Кстати, тоже в Кубинке есть.
E-100 - сверхтяжелый немецкий танк массой 136 тонн, который не успел пойти в производство
Иван Горыныч
12:17
Нам бы да их проблемы, сегодня бюджет Пентагона в $1 трлн, есть четыре годовых бюджета РФ.
Defense News: спецназовцы США закупают слишком много самолётов AT-802U Sky Warden
Подарочек
12:17
Случайно, "Война и мир" не ты написал?
ЦБ: чистая прибыль российских банков с начала года составила 3,2 трлн рублей
Дмитрий Зяблов
12:17
педивекию свою скрути в трубочку и засунь себе в дупло, как ты любишь.
На Украине вновь напоминают, что в случае необходимости женщин привлекут к мобилизации
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем