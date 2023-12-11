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Bublik1
Грызуны атакуют российские окопы – вредители портят технику, а избавиться от них крайне сложно
Крысы и мыши вредят не только технике, но и выступают переносчиками инфекций, а также съедают продовольствие

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Прежде чем переходить к изложению основного материала нужно понимать, что любая армия предполагает сложную логистическую систему. Начинать боевые действия без заранее заготовленных продуктов питания глупо, поскольку в этом случае солдаты продержатся не больше суток, а армия будет разгромлена. Именно поэтому создаются складские помещения, где хранятся припасы, способные лежать без доступа к холодильнику неделями и месяцами, а постоянный подвоз и вовсе открывает доступ к полноценному трёхразовому питанию. Например, ещё в начале 2022 года шефство над ВСУ взяли американские и европейские политики, а в результате украинские бойцы начали получать пайки в специальных коробках. И всё же, любая армия генерирует огромное количество отходов, а всё это привлекает многочисленных паразитов. Пожалуй, самыми опасными из них являются крысы и мыши, которые были описаны военноначальниками ещё во времена древней Греции. Уже тогда указывалось, насколько губительными могут быть орды грызунов, уничтожающих запасы и снижающих боевую готовность подразделений. 

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Что же, времена идут, но ничего не меняется, ведь сегодня аналогичная проблема есть как у российской, так и украинской армии. При этом журналисты по обе стороны баррикад уверяют, что с приходом холодного времени количество грызунов сильно выросло. Всё это уже привело к значительным неудобствам, а для борьбы с вредителями применяют различные средства, пытаясь решить проблему как традиционными способами, так и при помощи технологий. По данным экспертов, боевые действия в Донбассе уже второй год подряд оказывают негативное воздействие на сельское хозяйство региона. Из-за ограничений на проведение необходимых мероприятий, значительные участки остаются необработанными, что способствует росту численности грызунов. На полях остаётся часть урожая, а всё это становится отличной кормовой базой для крыс и мышей. Вот только на календаре декабрь, а значит то обилие пищи, которое наблюдалось осенью, практически исчерпано, тогда как грызуны продолжают размножаться, что делает проблему ещё более актуальной. 

Грызуны вынуждены селиться всё ближе к человеку, где находят дополнительную кормовую базу и тёплые условия проживания. Крысы и мыши проникают в жилые помещения, хозяйственные постройки и другие места, где могут найти пищу, ну а в зоне боевых действий вредители попадают в окопы и бункеры. В сети можно встретить множество фотографий и видеозаписей, рассказывающий о масштабе проблемы. Грызуны свободно перемещаются по окопам, где ищут пищу и укрытие. Они прорываются в закрытые помещения, где роют норы и прячутся в любых плохо доступных местах. Мало того, они умудряются забираться в самые неожиданные области, прячась в выхлопных патрубках боевой техники. Там тепло и темно, а результат иногда приводит к существенным проблемам. Когда экипаж пытается запустить двигатель, из патрубка вылетают десятки, а то и сотни грызунов. Многие из них получают травмы, но даже оставшаяся часть популяции способна наносить ущерб и продолжать размножаться. Как уже было сказано, проблема с грызунами наблюдается в зоне боевых действий по обе стороны линии соприкосновения и несёт риски для личного состава армий. 

Не секрет, что грызуны несут различные угрозы, наносящие вред как прямо, так и косвенно. Так, мыши и крысы способны повредить различные материалы, припасы и предметы хранения. Их активность может привести к порче обмундирования, снаряжения и других ценных предметов. Они также представляют опасность для электропроводки и других технических устройств. Бывают случаи, когда из-за действий грызунов техника не способна заводиться, а ремонт затягивается из-за сложности поиска повреждения проводки. Вредители уничтожают запасы пищи, а это уже ведёт к нехватке продуктов питания для военнослужащих. Мало того, присутствие грызунов может быть источником распространения различных инфекций и паразитов, с чем человечество сталкивалось не раз за недолгую историю ведения конфликтов. 

Существуют различные методы борьбы с грызунами, включая защиту помещений и припасов, а также уничтожение популяций. Например, для предотвращения проникновения вредителей в помещения хранения, важно обеспечить их максимальную изолированность и устранить возможные пути проникновения. В некоторых случаях это неосуществимо, и поэтому используются надёжные средства для защиты ценных предметов, такие как металлические ящики или массивные доски, устойчивые к воздействию грызунов. Чаще всего окопы и другие подземные помещения не имеют бетонных полов, поэтому грызуны могут приходить и уходить практически безнаказанно. В продаже можно встретить различные средства, которые отпугивают вредителей при помощи запахов и высокочастотных звуковых сигналов. Ну а солдаты знают, что одним из наиболее эффективных способов борьбы с мелкими вредителями является обычная домашняя кошка. Хищник способен ловить и уничтожать большое количество грызунов, а в худшем случае будет отпугивать вредителей от человека. 

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Сами по себе кошки создают приятную психологическую атмосферу, но без привычных механических средств сегодня не обойтись. В ход идут мышеловки, капканы и клеевые ловушки, а бойцы вынуждены делать подобные устройства самостоятельно. Другим эффективным средством являются ядохимикаты, но всем хорошо известно, что крысы обладают высоким интеллектом, поэтому ни один из вышеперечисленных способов не даёт 100% результата. Мало того, использование химии может представлять опасность не только для вредителей, но и для других животных, поэтому часто бойцы предпочитают более традиционные методы. В целом, многие эксперты уверены, что окончательно решить проблему вредителей в СВО не удастся, но снизить популяцию до контролируемого уровня вполне возможно. Ну а насколько те или иные меры будут эффективным, мы с вами рассмотрим в одном из следующих материалов. 

#сво
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