Всё дело в том, что TSMC такой процессора не выпускала, ну а больше не кому

Похоже, даже многие Западные аналитики осознают, что США взяли на себя слишком много. Конфликт в Украине затягивается, а помощь Израилю на Ближнем Востоке считается более важной, чем поддержка ВСУ. При этом у американцев есть свои интересы на Тайване, а торговая война с Китаем приносит обеим сторонам экономические потери. Аналитики полагают, что США терпят поражение на всех направлениях, а особенно сложно будет именно в противостоянии с Китаем. Поднебесная только начала вводить ограничения против Америки, приостановив экспорт некоторых редкоземельных материалов (галлий, графит и другие). Но всё только начинается, а попытки надавить на китайцев приведут к ещё более бурному росту технологий. Похоже, момент упущен, поскольку производство высокопроизводительных решений в Китае идёт семимильными темпами.

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Особенно активна на этом направлении Huawei. Китайская компания столкнулась со значительными препятствиями и потеряла рынок сбыта в США и Европе (частично). Huawei не могла выпускать смартфоны с использованием современных процессоров, а в итоге вынуждена была сократить производство. Не так давно компания вернулась на рынок с новым чипом. Камень выпущен по 7-нм технологическому процессору и стал первым в своём роде, созданном на материковом Китае. Похоже, Huawei не планирует останавливаться на достигнутом, о чём сегодня и сообщили инсайдеры. Как стало известно, скоро в продажу поступит ноутбук Qingyun L540. Отмечается, что устройство будет доступно исключительно на китайском рынке, а его уникальная черта состоит в том, что внутри нет комплектующих, выпущенных с использованием американских технологий. Не факт, что подобное утверждение на 100% соответствует реальности, но в данном случае важно, что уровень локализации в Qingyun L540 максимальный из возможного.

Так, вместо привычных процессоров AMD Ryzen или Intel Core, внутри ноутбука расположился чип Kirin 9006С. Процессор был разработан инженерами Huawei и представлен в далёком 2019 году. В те далёкие времена чипы китайской компании не уступали Qualcomm Snapdragon по уровню чистой производительности, но санкции отбросили китайскую компанию на несколько лет назад. Впервые Kirin 9006C появился в ноутбуке Qingyun L410 ещё в 2021 году, но с тех пор о массовом выпуске подобных устройств не было слышно ничего. Похоже, долгое время китайская компания не могла получить достаточного количества процессоров, но теперь располагает нужной партией. После выпуска ноутбука Qingyun L540 стало доступно больше информации о чипе, но даже сегодня неясно, кто именно производит эти процессоры.

Пикантность ситуации в том, что американцы запретили TSMC выпускать чипы серии Kirin для Huawei. Ограниченные партии продукции Qualcomm тайваньская компания может продавать, но в данном случае речь именно о Kirin, которая находится под санкциями. На конец 2023 года в Китае не было заводов, способных выпускать чипы по 5-нм технологическому процессу, поэтому вопрос о происхождении Kirin 9006C остаётся открытым. Не исключено, что 5-нм нормы освоила местная SMIC, но никаких подтверждений подобных предположений пока не было. Лэптоп Qingyun L540 будет доступен в различных конфигурациях и ценой, зависящей не только от объёма памяти, но и от установленной операционной системы. Модель с 8 Гб оперативной памяти и твердотельным накопителем на 256 Гб оценена в 6000 юаней (около 76 800 рублей). Версия с 8 Гб ОЗУ и SSD на 512 Гб стоит 6500 юаней (83 200 рублей). Ну а самая дорогая модель включает 16 Гб ОЗУ и накопитель на 512 Гб. Стоит такой ноутбук будет 7000 юаней или почти 90 тысяч рублей.

Эксперты полагают, что ноутбук будет интересен представителям госсектора, где внедрение отечественных технологий крайне важно. А вот обычные потребители предпочтут традиционные устройства. Причин здесь несколько. Во-первых, местные операционные системы привычны немногим пользователям. Во-вторых, цены на ноутбуки с процессорами AMD и Intel ещё и ниже. Как уже было сказано выше, Qingyun L540 поставляется с одной из двух операционных систем на выбор. Это: UOS и Galaxy Kirin. Первая из них, основана на китайском дистрибутиве Deepin Linux, построенном на версии Debian. Важно отметить, что Huawei имеет значительный опыт выпуска ноутбуков на Deepin. Так, первые модели появились на рынке ещё в 2019 году, сразу после того, как Microsoft заявила о намерении заблокировать выход обновлений Windows для всех владельцев ноутбуков Huawei в мире. К счастью, ничего подобного не произошло, а после власти Китая настояли на том, чтобы Microsoft не могла отрезать доступ к обновлениям. Что любопытно, в 2022 году Microsoft всё же ввела ограничения на загрузку обновлений для Windows, но только для российских пользователей.

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Отмечается, что процессор Kirin 9006C представляет собой современное 5-нанометровое решение. В сравнении с текущими процессорами Intel (застряли на 10-нм нормах), AMD (планируют переход на 3-нм в 2024 году), а также Apple (уже выпускают чипы по 3-нм технологическому процессу), Kirin 9006C не так и плох, хотя и кажется немного устаревшим. Камень получил 4 ядра Cortex A77 и 4 ядра А55 с тактовой частотой до 3.13 и 2.05 ГГц соответственно. Есть графическая подсистема Mali-G78 MP2, способная выводить изображение на дисплей с разрешением 2К. Ожидать игровых возможностей глупо, но в данном случае Qingyun L540 – это не про игры, а про импортозамещение. Экран мобильного ПК имеет диагональ 14 дюймов, частоту обновления 60 Гц и IPS-матрицу с углами обзора 178 градусов. Заявлен 100-процентный охват цветового пространства sRGB. Все модификации ноутбука Huawei оснащены аккумулятором на 56 Вт*ч и корпусом, соответствующим военному стандарту защиты MIL-STD-810G. Вес устройства составляет 1.45 килограмма, а толщина в закрытом состоянии равна 16 миллиметрам. Доступны порты USB-A и USB-C, выход HDMI и RJ-45 для проводного интернета. Также имеется веб-камера, сканер отпечатков пальцев и поддержка быстрой зарядки мощностью 65 Вт.