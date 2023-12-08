Вместо 7 тысяч рублей теперь придётся платить 17 000

Согласно статистике, продажи смартфонов Apple в России довольно стабильные. Денег аппараты приносят много, а местные торговые сети и не думают отказываться от закупок яблочной продукции. Для многих владельцев iPhone жизнь превратилась в постоянное противостояние и попытки найти решение проблем, которые не прекращает генерировать материнская компания. Фактически, владельцам смартфонов даже не кому предъявить свои претензии, ведь Apple официально покинула российский рынок. Ремонтом и обслуживанием занимаются отечественные компании, многие из которых ранее имели контракты с самой Apple. Со стороны такое упрямство может показаться странным, ведь американская компания делает всё, чтобы заставить себя ненавидеть. Похоже, некоторым просто нравится испытывать неудобство. Что же, если вы продолжаете страдать, то эта новость создана специально для вас. Как оказалось, яблочная компания решила преподнести своим почитателям в России очередной сюрприз, повысив в 2 раза стоимость использования облачного сервиса iCloud.

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Если вы не в курсе, то данный сервис играет ключевую роль в экосистеме Apple, поскольку является главным местом хранения файлов, документов, писем и фотографий для владельцев устройств iPhone, iPad и Mac. Всё, как у Google, но намного дороже. Похоже, яблочники решили начать с самых преданных фанатов, повысив стоимость самого продвинутого тарифа. Так, если ещё недавно владельцам облачного хранилища ёмкостью 12 Тб приходилось платить 7 тысяч рублей, то с недавних пор сумма выросла до 17 тысяч. Таким образом цена поднялась почти в 2.5 раза, а сама Apple пока не удосужилась объяснить, с чем связан такой шаг. Что примечательно, подобные сюрпризы ожидают только российских пользователей. Инсайдеры обращают внимание на то, что остальные тарифы пока остались без изменений. Так, в России, как и в большинстве стран, Apple предлагает пять тарифов iCloud. Вполне вероятно, что это временное явление, поскольку американская компания явно тяготится осколками российского бизнеса. Для информации, за 50 Гб в облаке россияне по-прежнему платят Apple 59 рублей в месяц, за 200 Гб – 149 рублей, за 2 Тб – 599 рублей, а тариф на 6 Тб стоит 3490 рублей в месяц. На этом фоне резкое повышение стоимости на флагманский тариф кажется довольно странным.

К слову, информация о повышении цен на тариф с 12 ТБ на официальном сайте Apple к моменту выхода этой информации не была обновлена. Новые цены компания предоставляет только при попытке продления подписки. Это неудивительно, учитывая что Apple покинула российский рынок ещё в марте 2022 года в связи с событиями. Эксперты и вовсе считают странным, что жители России всё ещё могут пользоваться iCloud, ведь за последние два года Apple ввела ряд санкций, включая остановку работы платёжной системы Apple Pay и прекращение гарантийной поддержки на свои устройства. Вообще всё это довольно интересно, поскольку американская компания не только продолжает предлагать жителям РФ некоторые услуги, но и просит за них меньше, чем на американском рынке.

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Например, в США 50 Гб стоят 99 центов или 92 рубля по курсу на утро 8 декабря. За 200 Гб придётся заплатить 277 рублей (2.99 доллара), а 2 Тб оценены в 10.99 доллара или 1017 рублей. А вот тарифные планы на 6 Тб и 12 Тб обходятся дешевле уже в США, где подобная услуга обойдётся в 32.99 доллара (3054 рублей) и 64.99 доллара (6016 рублей). Вообще, некоторые журналисты полагают, что повышение стоимости пользования iCloud до 17 тысяч в месяц – это досадная ошибка. Следует отметить, что за последние 17 лет россияне всегда платили за технику Apple больше, чем жители подавляющего большинства других стран. Даже официальное присутствие Apple на российском рынке не повлияло на это, а в 2022 году после появления параллельного импорта цены поднялись до новых вершин. Например, в Ситилинке iPhone 15 Pro Max с объёмом накопителя на 256 Гб стоит 185 600 рублей, а ведь это ещё и 8% скидка. При этом в США цена начинается с 1199 долларов или 111 тысяч рублей. Такая большая разница между ценами на технику Apple в США и России объясняется несколькими факторами. Первый – слабый курс российского рубля, второй – сложная логистика по параллельному импорту, что значительно влияет на цену продаваемой в России техники. Третий фактор – это гарантийные обязательства, которые ритейлеры взяли на себя с лета 2022 года.