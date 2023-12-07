В этом случае предусмотрены специальные экзамены

Сегодня в России наблюдается крайне любопытная ситуация, когда рынок ощущает нехватку ИТ-специалистов, но заработные платы в секторе растут медленно. Согласно статистическим данным, выгоднее работать курьером, развозя целыми днями фастфуд. Заводские специальности и вовсе приносят чуть ли не в 2 раза больше денег, а в целом перспективы есть только у тех, кто достиг определённого уровня и уже себя хорошо зарекомендовал. Начинающие получают недостаточно, а дефицит кадров ощущается как в частных компаниях, так и в госсекторе. Правительство знает о проблеме достаточно давно, поэтому намерено расширить список ИТ-специалистов, которые могут получить отсрочку от призыва в армию. Вице-премьер России заявил о добавлении новых критериев в уже действующее законодательство. По словам Дмитрия Чернышенко, работа в этом направлении уже ведётся, но пока неясно, когда и насколько перечень будет расширен.

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В настоящее время наличие высшего профильного образования является основным требованием для ИТ-специалистов, имеющих право на отсрочку от военной службы. Чернышенко отметил, что Минцифра рассматривает возможность расширения категории граждан, которых затронет эта мера. Проще говоря, идея предполагает распространение отсрочки также на тех, кто не получал высшего профильного образования, но при этом полностью соответствует всем требованиям работодателя и выполняет поставленные задачи. Это должен быть компетентный специалист, который оказался способен освоить знания самостоятельно, либо на курсах, не имеющих статуса высшего образования. Что примечательно, представители российской сферы ИТ одобряют инициативу Минцифры и утверждают, что такой подход сделает данное направление более привлекательным для многих жителей России. Например, даже если студент получает образование по другой специальности, но имеет навыки программирования, то может прийти на работу в ИТ-компанию и получить отсрочку от призыва в армию. Кроме того, отсрочка может стать для многих дополнительным стимулом, что позитивно отразится на количестве специалистов в данной отрасли, которые будут выпускать российские ВУЗы.

При этом отмечается, что в настоящее время неясно, какие ИТ-специализации будут включены новые реестр и смогут претендовать на отсрочку от армии. Это создаёт путаницу среди ИТ-специалистов, многие из которых не знают, обязаны ли они служить в армии, если работают в аккредитованной ИТ-компании. Не так давно в прессе писали о нескольких случаях, когда имеющий все права на отсрочку программист отправился на службу. Причина была в том, что руководство компании не разобралось в тонкостях законодательства, а также вовремя не подало нужные документы в военкомат. Как уже было сказано выше, точного описания поправок в законодательство пока нет. Похоже, просто так давать отсрочку тем, кто не получил высшего образования, всё же не будет. Власти предлагают проведение квалификационных экзаменов. Таким образом все сотрудники ИТ-компаний смогут сдать определённые тесты, доказывающие их соответствие знаний академическим программам. После того как такой специалист сдаст экзамен, то сможет претендовать на преференции, доступные обладателям профильного образования.

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Идея экзаменов считается компромиссной, а значит не идеальной. Считается, что это может создать сложности для тех, кто уже работает в отрасли, но не имеет соответствующего образования. Отмечается, что важно разработать основу для таких экзаменов, включив в них современные ИТ-специализации и компетенции, соответствующие потребностям бизнеса. Проще говоря, там должно быть только то, что используется в реальной жизни, тогда во многих российских учебных заведениях учат устаревшим программам.