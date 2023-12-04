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Известно, что после начала СВО большую часть уехавших из России людей составляли работники ИТ-сферы. Тысячи программистов потянулись в соседние страны в поисках лучшей жизни, но наши покой и стабильность там немногие. Вторая волна миграции программистов стартовала после начала ограниченной мобилизации, а в итоге российские эксперты отмечали острую нехватку специалистов. Заработные платы тех, кто остался в РФ, стремительно пошли вверх, а многие компании брали в штат даже неопытных айтишиников. Проблема была актуальна довольно долго, но в какой-то момент в российской прессе стали указывать, что беглецы возвращаются. Никаких санкций против этих людей не было введено, а в итоге тысячи программистов решили прекратить эксперименты и вернуться в свои дома. В данный момент нет точной статистики, но некоторые источники уверяют, что сегодня в стране наблюдается избыток ИТ-специалистов. Спрос на услуги программистов снижается, а сегодня в российской прессе появилась крайне любопытная статистика.
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Оказывается, по итогам осени 2023 года программисты заняли лишь второе место в списке самых востребованных специалистов в России. Информацией поделилась пресс-служба сервиса «Авито работа». При этом ещё в августе текущего года глава Минцифры Максут Шадаев рассказывал о том, что в стране наблюдается нехватка как минимум 700 тысяч специалистов подобного рода. Неясно, то ли за это время в страну вернулись все айтишники, либо спрос на услуги программистов и вовсе стал крайне низким. По данным «Авито работа», первое место в этом рейтинге востребованных профессий заняли работники служб доставки, которые приносят нам с вами домой или в офис заказанную в магазинах еду, необходимые товары, письма и многое другое. Но удивителен даже не спрос на курьеров, а тот факт, что по средней заработной плате курьеры превзошли программистов. Различия пока не велики, но они есть и вызывают противоречивые эмоции. Так, средняя заработная плата курьера по России составляет 69 тысяч рублей, тогда как программист получает в среднем около 67 200 рублей.
Но это ещё не вся статистика. Оказывается, количество открытых вакансий для программистов в России увеличилось в 3.5 раза к концу осени 2023 года, что является хорошим результатом, гарантирующим, что умеющим писать код россиянам не придётся сидеть без работы. И всё же, людям без образования (или студентам) сегодня найти работу будет гораздо проще, ведь количество открытых вакансий для курьеров выросло в 4.3 раза за тот же период. Выходит, что ещё недавно работа программиста считалась прибыльной, но сегодня зарплаты айтишников уступают не только курьерам, которые 10-12 часов доставляют клиентам фастфуд, но и многим другим. Так, если раньше предложение идти работать на завод означало безнадёгу и низкие доходы, то в настоящее время средняя зарплата фрезеровщика превысила 100 тысяч рублей. Фактически, по уровню средней зарплаты российские программисты теперь находятся на уровне с работниками банка и дорожными рабочими. Меньше зарабатывают только сотрудники склада, стропальщики, менеджеры по работе с клиентами и контролёры в общественном транспорте.
Если сравнивать айтишников с другими профессиями, то теперь умение писать код приносит программистам меньше дохода, чем выполнение профессиональных задач слесарям, бетонщикам и многим другим работягам. Иными словами, работать на заводе становится всё выгоднее, а вот программисты нынче не в моде. На самом деле нужно учитывать, что речь идёт о средних результатах и усреднённой заработной плате. Нет никаких сомнений, что высококлассные айтишники зарабатывают в целом в разы больше, чем работники заводов, но в данном случае это не так важно. Вообще, аналитики заявили, что в России наблюдается стабильное снижение доходов программистов по сравнению с многими другими профессиями. Так, по итогам 10 месяцев 2023 года зафиксирован 8.5% рост зарплат в ИТ-сфере, что значительно меньше темпов роста в 2022 году по стране в целом. ИТ-специалисты стали зарабатывать меньше водителей и фрезеровщиков, а в определённых городах их зарплата уступает врачам и менеджерам по продажам.
Например, 1С-программист, работающий в Казани, теперь получает меньше, чем водитель из Волгограда с правами категории «Е». Получить такие права может каждый мужчина, а вот овладеть навыками программирования и изучить те или иные программные среды намного сложнее. Всё это начало отражаться на спросе ИТ-профессий среди выпускников школ. А в итоге многие молодые люди и вовсе не идут в ВУЗы, ведь доставка еды финансово более выгодна, чем программирование. Разница в зарплатах впечатляющая. Согласно данным Сбербанка, решившие подработать на стройке студенты в среднем зарабатывают 67 тысяч рублей, в то время как студенты-айтишники, работающие в специальности, в среднем имеют только 47 тысяч рублей. Исключение составляют специалисты в области искусственного интеллекта. Вакансии для них открываются ежедневно (их на 80% больше, чем годом ранее), а зарплата постоянно растёт. При этом работодатели всё равно предлагают таким специалистам меньше, чем многие претенденты на эти вакансии надеялись получать.
По данным экспертов, рост заработных плат ИТ-специалистов сдерживает два фактора. Во-первых, данными делятся не все платформы специализируются на размещении вакансий ИТ-компаний, поэтому точность статистики может быть неполной. На одной платформе могут быть десятки вакансий программистов в региональных госучреждениях с зарплатой 30 тысяч рублей. На другой платформе могут быть вакансии для профессионалов, которым платят не меньше 400 тысяч рублей. Для получения полной и верной статистики нужно учитывать множество факторов, тогда как предоставленная выше статистика явно неполная. Ну и не стоит забывать, что в настоящее время спрос на токарей и фрезеровщиков выше. Многие иностранные компании ушли из России, а в итоге требуется много деталей для автомобилей, танков и многого другого. Никто не сказал, что все работники заводов переведены на рельсы ВПК, но влияние СВО и здесь заметно, а в целом уметь что-то делать своими раками – это крайне ценный навык.