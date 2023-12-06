В количественном плане было реализовано на 20% больше продукции

2022 год стал сложным как для российской экономики, так и для бизнеса. Контакты с зарубежными партнёрами, которые выстраивались десятилетиями, пришлось разорвать, а вместо этого налаживать новые связи с китайскими производителями. На самом деле после ухода ряда Западных компаний интерес к российскому рынку проявляли не только бренды из Поднебесной, но в данном случае это не так важно. В таких условиях закупать новую электронику решились немногие, тогда как обычные пользователи и представители бизнеса предпочли подождать. Похоже, неопределённость, которая царила на рынке в 2022 году, ушла, а на место сложных вопросов пришли чёткие планы. По данным статистики «Крок», российский рынок вычислительной техники показал увеличение на 50% в 2023 году. Что важно, наблюдается не только увеличение доходов от продажи компьютерной техники, но растут и количественные показатели (+20% по сравнению с 2022 годом).

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Согласно опубликованным данным, наиболее интенсивно развивались сегменты серверного оборудования, систем хранения данных (СХД) и сетевых решений. Кроме того, отмечается увеличение спроса на клиентское оборудование, связанное с заменой техники, приобретённой в 2020 году для поддержки удалённой работы сотрудников. Как уже указывалось выше, ситуация на рынке в 2022 году стала непростой из-за ухода традиционных производителей вычислительного оборудования. Ну а в 2023 году был замечен тренд к адаптации и стабилизации рынка, с появлением новых каналов поставок и новых участников. Эксперты полагают, что многие заказчики ждали отмены санкций. Казалось, что конфликт в Украине быстро завершится, а ограничения сойдут на нет. Вот только геополитическая ситуация не располагает к стабильности, а в итоге потенциальные покупатели осознали бесперспективность ожидания. Всё это подтолкнуло российские компании к активному поиску новых решений и проектов, а также внедрению отечественных технологий.

Аналитики также отмечают, ещё один важный тренд уходящего года. Оказывается, компании стали уделять больше внимания защите данных из-за постоянных атак на государственные и корпоративные структуры. Это стимулировало разработку современных систем защиты, которые останутся актуальными ещё много лет. В пример приводится горизонтально масштабируемая инфраструктура компаний, которая стала значимым трендом, позволяя заказчикам модернизировать инфраструктуру через расширение доступными конфигурациями вычислительных узлов. Какое-то время дефицит вычислительных ресурсов на рынке стал препятствием для этого подхода, подтолкнув заказчиков к действиям. Первоначально было решено продлить жизненный цикл оборудования, но в итоге удалось найти новых поставщиков, которые позволили решить проблему дефицита компьютерной техники.

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Аналитики полагают, что тренд на высокопроизводительные вычисления, важные для развития искусственного интеллекта и интернета вещей, сохранится и в будущем году. Компании ожидают спрос на системы и решения, необходимые для развития этих областей. При этом эксперты обращают внимание на то, что ситуация на рынке систем хранения данных остаётся сложной, особенно в рамках решений среднего и начального уровня. Некоторый застой здесь продлится несколько лет, пока не появятся отечественные продукты, способные заменить ушедшие бренды. Что до беглецов, то продукция американских компаний всё ещё завозится на российский рынок, но из-за некоторых ограничений, спрос на неё снижается. Считается, что крупные бренды сильно подпортили свою репутацию, когда отказались не только от поставок, но и забыли о необходимости обслуживать уже купленный товар. Отказ от гарантийных обязательств и откровенные палки в колёса владельцам надолго отбили охоту у российских компаний покупать железо у американцев. Особенно важно заменить, что китайские производители расширяют мощности, а значит российским компаниям станут доступны решения, созданные без участия процессоров и плат из США и Тайваня. Поставки китайских процессоров уже идут, а в ближайшие годы в России появится несколько производителей серверов и другой полупроводниковой продукции.