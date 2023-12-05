Массовое производство уже развёрнуто, а продукция доступна для заказа

За последние два года российский рынок покинули все крупные компании, занимающиеся поставками серверных компьютеров. Какое-то время наблюдался огромный спрос на вторичном рынке, когда многие компании пытались решить проблему дефицита за счёт бывших в употреблении систем. Долго так продолжаться не могло, а в какой-то момент трудности были решены за счёт параллельного импорта. Российским компаниям удалось получить доступ к целым системам и комплектующим, вот только цены на подобную продукцию были ощутимо выше среднерыночных. Проблема остаётся нерешённой, поскольку крупные производители не могут себе позволить вернуться на российский рынок, а спрос на серверные системы продолжает расти. Как стало известно, в России было создано собственное производство, которое возьмёт на себя часть отечественного рынка.

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Речь и предприятии OpenYard в технопарке «Рязанский», которое будет заниматься массовым производством серверной продукции. Завод имеет площадь порядка 8 тысяч квадратных километров, что позволит производить более 60 тысяч продукции в год. По информации генерального директора OpenYard, в текущем году выпуск серверов только стартовал. Белогорцев отмечает, что был существенно увеличен штат, а многих успехов удалось добиться только благодаря партнёрству с рязанскими учебными заведениями и развитию R&D центра в Москве. Он также отметил, что среди клиентов компании числятся крупные российские банки, государственные учреждения и популярные маркетплейсы. Похоже, спрос на российские серверные системы будет немалый, а представители OpenYard подчёркивают, что стоимость продукции соответствует стандартам данного сегмента, а серверное оборудование уже доступно к приобретению через сеть дистрибьюторов. Точных данных о том, сколько удастся выпустить продукции данного класса в текущего году, пока нет, но учитывая тот факт, что производство только развернулось, удовлетворить запросы рынка окажется не так просто.

Отметим, что OpenYard выпускает серверы 19” для центров обработки данных и высокопроизводительные серверы архитектуры OCP (Open Compute Project). Продукция уже числится в реестре Минпромторга России, а значит соответствует требованиям данного ведомства к подобным полупроводниковым устройствам. Представитель компании уточнил, что серверы используют последние поколения процессорных решений на архитектуре x86 с 80 ядрами и 160 потоками. Похоже, речь идёт о продукции Ampere, которая основана на архитектуре ARM. Это 80-ядерный камень Altra прошлого поколения, который по своей производительности примерно соответствует более именитому AMD EPYC 7742. В данном случае неясно, где российская компания умудрилась добыть такое количество процессоров. Прямые поставки заблокированы ещё в 2022 году, а значит остаются только посредники в Китае или в других дружественных странах. В OpenYard заявили, что предлагают современную продукцию, имеющую до 8 Тб оперативной памяти, что является солидным решением для крупных компаний.

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Напомним, в ноябре 2023 года OpenYard получил статус независимого производителя, сохраняя за собой ключевые активы и ресурсы для дальнейшего развития. После изменения в структуре владения компания обрела независимость, сохраняя интеллектуальную собственность, опытную команду инженеров и уникальные разработки в архитектуре OCP. Ранее долями в компании владели ООО «Ланит Венчурс» и «Яндекс», но в последнее время оба инвестора вышли из проекта. По данным независимых аналитиков, в последнее время наблюдается впечатляющий рост OpenYard. Так, на конец 2022 года баланс компании составил 1.5 млрд рублей, увеличившись на более чем 1000% по сравнению с началом года, а выручка за тот же период составила 124.7 млн рублей. Для производителя с мировым именем подобные цифры кажутся незначительным. Ну а учитывая перспективы и планы, можно смело заявить, что для OpenYard всё только начинается. Компания утверждает, что планирует дальнейшее развитие и укрепление позиций на рынке серверных решений, рассматривая новые возможности для расширения производственных мощностей и увеличения ассортимента продукции. Эксперты полагают, что OpenYard имеет значительные запасы процессоров, либо заключила договора с поставщиками, а иначе бы не давала таких громких обещаний и не строила долговременных планов. Проще говоря, российские компании, которые нуждаются в серверах на современных процессорах, точно не останутся сидеть на старых потрёпанных временем системах.