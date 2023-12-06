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Bublik1
Microsoft снова «сломала» Windows 11 – обновление 23H2 снижает быстродействие Ryzen 7 5800X3D на 8%
Важно учитывать, что проблемы наблюдаются именно в играх

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Когда вы в следующий раз познакомитесь с удручающей статистикой распространения Windows 11, то постарайтесь ничему не удивляться. Эксперты отмечают, что данная операционная система получилась спорной, но в целом вполне неплохая, а виновником всех бед числится сама Microsoft. Проблема в том, что Софтверный гигант изначально давал громкие обещания, выполнить которые так и не удалось. Американская компания существенно увеличила системные требования к железу и оставила за бортом истории огромное количество устройств, выпущенных за многие десятилетия. Фактически, если у вас есть старый принтер, то на официальном сайте найти драйверы под Windows 11 почти невозможно. Казалось, что такая жертва будет оправдана, но вместо стабильности пользователи получили массу ошибок, которые продолжают увеличиваться с каждым новым обновлением. 

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При этом главным разочарованием можно назвать то, что обещания ускорить игры в Windows 11 также осталось невыполненным. Мало того, иногда новые баги приводят к неожиданным результатам. По данным инсайдеров, после установки обновления 23H2 стало наблюдаться замедление работы всей системы. Что примечательно, Microsoft готовила релиз несколько месяцев, но так и не смогла сделать его стабильным, отловив все баги. О проблеме пишут пользователи на различных форумах, включая Reddit, а также в официальных сообщениях на сайте Microsoft. Пользователи сообщают, что компьютеры начали тормозить, а сложности наблюдаются не только с процессорами Intel, но и на AMD. Что странно, количество владельцев чипов от тётушки Су по непонятной причине превышает неудачников, владеющих камнями Intel. Не исключено, что статистика неполная, но всё это не отменяет сути проблемы. Похоже, влияние нового обновления на производительность Windows 11 заметно на более мощных процессорах, а в среднем падение скорости достигает 8%. Особенно всё сложно в компьютерных играх, где потеря такой скорости негативно сказывается на эффективности работы всей системы. 

Что удивительно, проблему включает даже не само обновление, поскольку пользователи опробовали не только апдейт, но и чистую установку. Как оказалось, нестабильная работа наблюдается в обоих случаях, что сильно удивило тех, кто столкнулся с повторными багами. Отмечается, что когда после обновления операционной системы появляются проблемы, то обычно помогает чистая установка. В данном случае нужно использовать образ 22H2, поскольку более новый нестабилен. Другие пользователи подтверждают, что сильнее все пострадали дорогостоящие процессоры. Например, Ryzen 7 5800X3D работает явно медленнее после обновления Windows 11 до версии 23H2. В Microsoft традиционно хранят молчание и не комментируют скорость исправление проблемы. Некоторые пользователи уже получили от техподдержки инструкцию, позволяющую устранить неполадки с замедлением процессора. 

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Похоже, инструкции оказались сложной и точно не подходят обычным пользователям. Как именно исправить проблему, мы с вами разбирать не будем, но пользователи уже опробовали предложенную методику и остались довольны. В итоге быстродействие Ryzen 7 5800X3D соответствует стандартным показателям, а баг обновления больше не появляется. Другие пользователи обратили внимание, что в последнее время страдают только владельцы Windows 11. Всё дело в том, что Windows 10 перестала получать серьёзные обновления весной текущего года и теперь может рассчитывать только на обновления безопасности. Проще говоря, пока пользователи, установившие Windows 11 выступают в качестве бесплатных тестировщиков, большая часть геймеров с Windows 10 смотрит на всё это с улыбкой. Не зря инсайдеры пишут, что Microsoft в авральном темпе готовит Windows 12, поскольку текущая Windows 11 терпит крах и не способна заинтересовать обычных пользователей, не говоря уже о корпоративном сегменте. 

#microsoft #windows 11 #ryzen 7 5800x3d
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