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Выход Windows 12 неминуем – Windows 11 провалилась, а Microsoft снова делает работу над ошибками
Инсайдеры полагают, что Windows 12 выйдет в 2025 году

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Когда Microsoft только презентовала Windows 11, то утверждала, что новая система станет действительно отличаться от всех предыдущих. Якобы, пользователей ждёт невероятная стабильность, а главным условием для перехода станет действительно современное оборудование. Проще говоря, весь зоопарк периферийных устройств, выпущенный за несколько десятилетий, остался за бортом. Это внушало некоторый оптимизм, но в итоге обещания плохо соответствуют реальному положению дел. Эксперты уже давно пришли к выводу, что новая операционная система не является стабильной, поскольку имеет столько же проблем, как и обычная Windows 10. Первое время Microsoft уверяла, что новая ОС окажется идеальной для геймеров за счёт некоторых специализированных надстроек. Вот только тесты доказывают, что различий между операционными системами в скорости работы игр нет. 

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По данным инсайдеров, руководство Софтверного гиганта прекрасно понимает ситуацию и спешно работает над новой операционной системой. Речь идёт о Windows 12, слухи о создании которой появились весной 2023 года. Считается, что релиз ОС состоится летом 2025 года, а значит придётся подождать примерно полтора года. Ясно, что представители Microsoft не собираются ничего комментировать, игнорируя все запросы о существовании разработки операционной системы следующего поколения. Вообще, инсайдеры давно заметили любопытную закономерность, когда Софтверный гигант делает действительно хорошие ОС через один раз. Например, Windows XP была выпущена в 2001 году, а откровенно провальная Windows Vista стала доступна в 2007 году. Windows 7 была представлена уже в 2009 году, а главная задача тогда состояла в том, чтобы компенсировать неудачи и сделать бизнес продаж операционных систем снова прибыльным. 

Что до самой популярной сегодня Windows 10, то она увидела свет в 2015 году и была ответом на провальные Windows 8 и Windows 8.1. Тогда все прогнозы аналитиков дали сбой, ведь Microsoft долго не могла создать действительно качественную ОС. Все попытки заставить пользователей принять спорные эксперименты провалились, а всё это привело к необходимости продлить срок поддержки Windows 7 до 11 лет. Windows 11 вышла не так давно, но скорость её распространения явно не соответствует первоначальным планам. Пользователи неохотно переходят на новую операционную систему, а особенно разочаровывают крупные компании и представители среднего бизнеса. Согласно данным статистики, выпущенная 5 октября 2021 года ОС к концу ноября текущего года установлена всего на 26.65% компьютерах. В то же время за Windows 10 остаётся 67,98% компьютеров по всему миру, что подтверждается данными StatCounter. В России ситуация ещё более интересная, ведь на Windows 11 перешло всего 12.46% пользователей, тогда как 75.86% остались на «Десятке». Эксперты отмечают, что в такой статистике нет ничего удивительного, поскольку немалая часть компьютеров в крупных компаниях просто не соответствует требованиям Windows 11. В Microsoft знали о таком положении дел, поэтому не совсем ясно, на что там рассчитывали. 

Инсайдеры полагают, что главным отличием Windows 12 от Windows 11 будут новые технологии, базирующиеся на искусственном интеллекте. Microsoft уже внедрила ИИ в свои сервисы, а также в операционные системы, когда этой осенью 2023 Windows 10 и Windows 11 получили новый голосовой ассистент Copilot на замену Cortana. Он основан на ассистенте сервиса GitHub и помогает программистам в написании кода. В настоящее время без постоянного доступа к интернету Copilot не работает. Считается, что Windows 12 сможет использовать нейропроцессоры в составе процессоров, а также мощности графических чипов более эффективно, чем в настоящее время. Пока работа в облаке вызывает у специалистов вопросы, поскольку сильно ограничивает пользователей. Инсайдеры также полагают, что по визуальному стилю новая ОС будет ещё больше похоже на продукты Apple. Например, ожидается появление док-панели в стиле macOS. Подробных данных о том, насколько Windows 12 будет отличаться от предыдущей версии, и что заставит пользователей переходить на неё, пока нет. Это может быть вызвано и тем, что Windows 10 будет актуальна вплоть до октября 2025 года. Скорее всего, новые возможности ИИ станут прерогативой новой ОС, хотя пока сложно представить, что революционного может дать пользователям нейросеть внутри компьютера. 

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Инсайдеры полагают, что всё могут испортить высокие системные требования к Windows 12. Даже текущая версия ОС не подходит для значительной части компьютеров, а работа ИИ создаёт нагрузку на процессор и видеокарту. Считается, что для стабильной работы Windows 12 потребуется 8 Гб оперативной памяти. Сравните, ведь Windows 10 неплохо обходится 2 Гб ОЗУ, а многие энтузиасты ставят её и на более скромные конфигурации. Есть также мнение, что наличие встроенной нейросети потребует значительного увеличения объёма встроенного накопителя. Точных цифр никто не называет, но времена, когда образ ОС можно было залить на обычный DVD-диск явно ушли в прошлое. Напомним, даже Windows 11 требует процессором Intel Core восьмого поколения и AMD Ryzen второго поколения и выше. Но уже сегодня такие процессоры считаются устаревшими, а в итоге сложно предположить, насколько сильно вырастут системные требования Windows 12.

#microsoft #windows 11 #windows 12
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