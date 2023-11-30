Если Аргентина действительно откажется от вступления в БРИКС, то у Нигерии появится шанс вступить в союз уже совсем скоро

Многие аналитики по обе стороны океана констатируют, что пропасть между Западом, Востоком и глобальным Югом становится всё более заметной. Многие страны не готовы слепо следовать за дядюшкой Сэмом, принося в жертву экономику и отдавая американцам безлимитный доступ к ресурсам. При этом за последние десять лет на мировой арене растёт число независимых игроков, которые не только претендуют на суверенное право принимать независимые решения, но и формируют вокруг себя новые центры силы. Огромным потенциалом обладает Индия и Китай, а в последнее время всё более активную позицию занимает Нигерия. При этом аналитики напоминают, что речь идёт о государстве, которое до недавнего времени следовало в форматере европейской политики. К примеру, когда в Нигере произошло свержение правительства, именно Нигерия могла стать основой для формирования армии интервенции, но власти этой страны так и не решились на вооружённое вторжение.

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Влияние Франции в Нигерии сильно, но в Африке наблюдается общий антиколониальный тренд, поэтому новости о решении правительства этой страны не стали полной неожиданностью для экспертов. Недавно министр иностранных дел Нигерии отметил, что намерен начать работу по вступлению своей страны в БРИКС. Юсуф Туггар рассказал эту новость в интервью Bloomberg, чем немного ошарашил журналистов. Политик заявил, что ожидает одобрения о вступлении в БРИКС в ближайшие несколько лет, и уверен, что его страна способна определять партнёров и занимать наиболее выгодное для себя место на мировой сцене. Министр считает, что нужно стремиться стать частью таких объединений, как БРИКС и G20, где присутствуют страны с сильной экономикой и большим населением. Туггар не видит причин, почему Нигерия не может присоединиться к ведущим мировым державам.

Как уже было сказано выше, стремление Нигерии вызвало некоторое удивление, но в целом логично. Вот только заявление прозвучало в тот самый момент, когда к власти в Аргентине пришёл новый президент. Хавьер Милей открыто заявил, что планирует заблокировать все ранее подписанные инициативы по вступлению в БРИКС. Команда нового президента разделяет такую позицию, поэтому не исключено, что Нигерия таким образом предлагает свою кандидатуру на место Аргентины. При этом эксперты восприняли такое решение с некоторым скептицизмом и задаются вопросом: заинтересует ли Нигерия БРИКС в качестве нового члена, и может ли эта страна рассчитывать на принятие в союз. С 231 миллионом человек она является самой населённой страной в Африке и занимает шестое место в мире по темпам роста населения. Экономически Нигерия является одной из мощнейших стран Африки, обладает богатыми запасами нефти и природного газа. И всё же, ВВП этого государства явно не самый высокий.

Ещё до летнего саммита БРИКС в Южной Африке появились предположения о возможности включения Нигерии в члены основных претендентов на членство в организации. Министр иностранных дел ЮАР упомянула Нигерию среди 39 стран, проявивших интерес к вступлению в БРИКС. Однако в итоге в группу были включены другие страны, вызвав удивление в нигерийских СМИ. На саммите БРИКС вице-президент Нигерии отметил, что пока не подавал заявку на членство в БРИКС. Оказывается, нужно провести более детальный анализ ситуации и оценить различные факторы того, как сотрудничество с теми или иными странами повлияет на положение самой Нигерии. Словом, было ясно, что интерес к вступлению в БРИКС у Нигерии имеется, но есть некие факторы, которые препятствуют принятию соответствующего решения. Как уже было сказано выше, речь о том, что Нигерию относят к Западному блоку, но геополитическая ситуация стремительно меняется, поэтому нет ничего удивительного в том, что часть стран начнёт медленно отделяться от ЕС и США, выбирая более перспективные союзы. Впрочем, именно об этом американским журналистам сказал Юсуф Туггар.

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Напомним, расширение БРИКС должно состояться в начале 2024 года. Как уже было сказано выше, новый президент Аргентины ведёт себя довольно непоследовательно и делает противоречивые заявления. Сам он пока ещё не понимает, с кем дружить, и в каком направлении двигаться. Именно поэтому возникла такая неопределённость, воспользоваться которой вполне может Нигерия.