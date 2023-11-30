Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Нигерия задумалась о вступлении в БРИКС и может встать на место сомневающейся Аргентины
Если Аргентина действительно откажется от вступления в БРИКС, то у Нигерии появится шанс вступить в союз уже совсем скоро

реклама

Многие аналитики по обе стороны океана констатируют, что пропасть между Западом, Востоком и глобальным Югом становится всё более заметной. Многие страны не готовы слепо следовать за дядюшкой Сэмом, принося в жертву экономику и отдавая американцам безлимитный доступ к ресурсам. При этом за последние десять лет на мировой арене растёт число независимых игроков, которые не только претендуют на суверенное право принимать независимые решения, но и формируют вокруг себя новые центры силы. Огромным потенциалом обладает Индия и Китай, а в последнее время всё более активную позицию занимает Нигерия. При этом аналитики напоминают, что речь идёт о государстве, которое до недавнего времени следовало в форматере европейской политики. К примеру, когда в Нигере произошло свержение правительства, именно Нигерия могла стать основой для формирования армии интервенции, но власти этой страны так и не решились на вооружённое вторжение. 

реклама

Влияние Франции в Нигерии сильно, но в Африке наблюдается общий антиколониальный тренд, поэтому новости о решении правительства этой страны не стали полной неожиданностью для экспертов. Недавно министр иностранных дел Нигерии отметил, что намерен начать работу по вступлению своей страны в БРИКС. Юсуф Туггар рассказал эту новость в интервью Bloomberg, чем немного ошарашил журналистов. Политик заявил, что ожидает одобрения о вступлении в БРИКС в ближайшие несколько лет, и уверен, что его страна способна определять партнёров и занимать наиболее выгодное для себя место на мировой сцене. Министр считает, что нужно стремиться стать частью таких объединений, как БРИКС и G20, где присутствуют страны с сильной экономикой и большим населением. Туггар не видит причин, почему Нигерия не может присоединиться к ведущим мировым державам. 

Как уже было сказано выше, стремление Нигерии вызвало некоторое удивление, но в целом логично. Вот только заявление прозвучало в тот самый момент, когда к власти в Аргентине пришёл новый президент. Хавьер Милей открыто заявил, что планирует заблокировать все ранее подписанные инициативы по вступлению в БРИКС. Команда нового президента разделяет такую позицию, поэтому не исключено, что Нигерия таким образом предлагает свою кандидатуру на место Аргентины. При этом эксперты восприняли такое решение с некоторым скептицизмом и задаются вопросом: заинтересует ли Нигерия БРИКС в качестве нового члена, и может ли эта страна рассчитывать на принятие в союз. С 231 миллионом человек она является самой населённой страной в Африке и занимает шестое место в мире по темпам роста населения. Экономически Нигерия является одной из мощнейших стран Африки, обладает богатыми запасами нефти и природного газа. И всё же, ВВП этого государства явно не самый высокий. 

Ещё до летнего саммита БРИКС в Южной Африке появились предположения о возможности включения Нигерии в члены основных претендентов на членство в организации. Министр иностранных дел ЮАР упомянула Нигерию среди 39 стран, проявивших интерес к вступлению в БРИКС. Однако в итоге в группу были включены другие страны, вызвав удивление в нигерийских СМИ. На саммите БРИКС вице-президент Нигерии отметил, что пока не подавал заявку на членство в БРИКС. Оказывается, нужно провести более детальный анализ ситуации и оценить различные факторы того, как сотрудничество с теми или иными странами повлияет на положение самой Нигерии. Словом, было ясно, что интерес к вступлению в БРИКС у Нигерии имеется, но есть некие факторы, которые препятствуют принятию соответствующего решения. Как уже было сказано выше, речь о том, что Нигерию относят к Западному блоку, но геополитическая ситуация стремительно меняется, поэтому нет ничего удивительного в том, что часть стран начнёт медленно отделяться от ЕС и США, выбирая более перспективные союзы. Впрочем, именно об этом американским журналистам сказал Юсуф Туггар.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Напомним, расширение БРИКС должно состояться в начале 2024 года. Как уже было сказано выше, новый президент Аргентины ведёт себя довольно непоследовательно и делает противоречивые заявления. Сам он пока ещё не понимает, с кем дружить, и в каком направлении двигаться. Именно поэтому возникла такая неопределённость, воспользоваться которой вполне может Нигерия. 

#аналитика #нигерия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Почему армия РФ до сих пор не окружила Авдеевку, и когда закончится штурмовая операция
Аналитики с Уолл-стрит уверены в падении Tesla в сфере электромобилей
Украинский офицер в эфире ABC News назвал настоящие причины провала контрнаступления ВСУ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские инженеры погасили спутниковый интернет Starlink над Луганской и Донецкой областями
44
Eurasian Times: китайская ракета "сбила" бомбардировщик B-21 США в ходе компьютерного моделирования
12
Украина стала единственной в мире страной-эксплуатантом современных систем ПВО Skynex и Skyranger
14
Китай запретил экспорт графита – под угрозой производство аккумуляторов для электрокаров в Японии
1
Российский гибрид подлодки и надводного корабля «Страж» пробудил интерес у ВМФ
+
Представлена ​​серия Vivo S18 с Snapdragon 7 Gen 3 и Dimensity 9200+ и схематическим изображением
+
В России освоили и ввели в производство критическую технологию для газовых турбин
9
Российское золото в центре внимания мирового рынка
1
Появилось сравнение Grand Theft Auto 6, подчеркивающее визуальное превосходство над GTA 5
3
Французские производители сахара требует принять меры против украинской продукции
3
Frankfurter Allgemeine: Россия заметно превосходит Украину в разработке и производстве разных БПЛА
2
Российский сериал "Слово пацана" бъет рекорды просмотров на Украине, как и в России
4
Выставочные экземпляры Tesla Cybertruck не радуют равномерностью зазоров между кузовными панелями
4
СВО на Украине привела к переходу на тепловые насосы и снижению потребления газа в Европе
4
В России создаются целые подразделения для управления тяжелых ударных дронов С-70 "Охотник"
+
«Калашников» до конца года приступит к производству усовершенствованного автомата АК-12
1
Со следующего года в Белоруссии богатые будут платить больше налогов в казну
4
Системные требования стратегии Homeworld 3: для комфортной игры с рейтрейсингом потребуется RTX 3080
1
В Египте заработал первый банкомат по продаже золотых слитков весом 1 грамм
1
Xiaomi Civi 4 предположительно будет работать на чипсете Dimensity 8300-Ultra
+

Популярные статьи

5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
125
Загадочный танк с башней Т-90М на корпусе Т-62 замечен в зоне СВО
9
Список устройств Samsung, поддерживающих и не поддерживающих новый Android 14
3
О наследии Толкина в играх и паразитировании на нем
4
Танк AMX-30 как символ военной мощи Франции в 20 веке
6
Как Южная Корея превратилась в глобального игрока на рынке вооружений
1
О новой немецкой колёсной гаубице Rheinmetall HX3 10x10
1
Как советская разведка выкрала чертежи американской ракеты AIM-9 Sidewinder
2
Обходим западные санкции в Uplay и забираем бесплатно Assassin's Creed Syndicate
11
Тестирование Celeron G6900+1660 DDR5 в 3DMark 14 и немного в играх
12

Сейчас обсуждают

SMA
19:57
>Согласно заявлению Кэмерона, страны НАТО должны сделать «всё возможное» и направить все свои экономические мощности на то, чтобы увеличить военное производство, дабы позволить Киеву «продержаться» до...
Глава британского МИД призвал НАТО обеспечивать Украину вооружениями ещё как минимум два года
SMA
19:53
>Наконец, надо понимать, для России членство Украины в НАТО неприемлемо ни в какой форме, и именно Москва будет решать, на каких условиях завершать конфликт. а нато считает, надо как можно дольше сде...
Глава МИД Украины исключил «торг» территориями в обмен на вступление в НАТО
Александр Панов
19:50
А над каждым терминалом по спутнику не вешают. Соответственно конус диаграмы направленности антены достаточно широкий.
Российские инженеры погасили спутниковый интернет Starlink над Луганской и Донецкой областями
Eppius
19:50
Ракеты производятся но цена у них очень большая и тратить их нужно на важные обьекты. А действительно мощные фортификации лучше обходить и оставлять их уже в тылу без снабжения. Вермахт во вторую мир...
Украина начнёт отстраивать фортификационные сооружения по всей линии соприкосновения
Александр Панов
19:48
Ох уж эти "знатоки". Спутник покрывает достаточно большую площадь, следовательно диаграмма направленности не есть луч. Соответственно используя достаточно большую мощность (а у наземных систем с этим ...
Российские инженеры погасили спутниковый интернет Starlink над Луганской и Донецкой областями
SMA
19:47
Бублик же... а дырка похоже в мозке ))
Ланцеты уничтожили два танка ВСУ под Крынками – ВСУ безуспешно пытаются спрятать уцелевшую технику
Юрий Оганесян
19:46
А что за видяшка и разрешение?
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Юрий Оганесян
19:45
У всех свои предпочтения) Но вполне можно понять любителей SFF - когда небольшой корпус стоит на столе и не занимает много места, то это просто приятно)
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Юрий Оганесян
19:43
К чему последнее предложение?)
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Urtgard
19:43
В игры можно играть, значит игровой, остальное твой промытый маркетингом и желанием выебнуться перед собой и остальным стадом бред. Без трассировки вообще всё тянет на ультра в 60 фпс, кроме игр на У...
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем