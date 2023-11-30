GeForce RTX 4090D окажется медленнее действующего флагмана NVIDIA

За 3 квартал NVIDIA получила огромную прибыль, побив все возможные рекорды и удивив аналитиков, ожидающих менее значительных показателей. Судя по озвученным планам, NVIDIA готова в 4 квартале отгрузить ещё больше продукции, завалив рынок высокопроизводительными решениями для обучения ИИ. Деньги в компанию льются рекой, а инвесторы и акционеры получают внушительные дивиденды. Аналитики полагают, что планы на 4 квартал текущего года вполне осуществимы, а вот в 2024 году Дженсену Хуангу придётся потуже затягивать пояса. Причина таких выводов кроется в появлении экспортных ограничений. Ранее американские власти потребовали от NVIDIA остановить в Китае продажи нескольких флагманских решений, ну а недавно очередь дошла и до GeForce RTX 4090. Судя по всему, власти США прекрасно понимают, что делают, поскольку недавно появилась информация, что китайские компании научились превращать GeForce RTX 4090 в специализированные решения для обучения ИИ.

реклама

Поскольку о запрете стало известно больше месяца назад, то за это время китайские импортёры успели сделать запас графических чипов, ожидая острого дефицита. Похоже, Дженсен Хуанг не оставит местных любителей компьютерных игр без видеокарт. По данным инсайдеров, на рынке Поднебесной появится специализированная версия GeForce RTX 4090D. Считается, что добавочная буква переводится как «Дракон», но в данном случае такая аббревиатура похожа на насмешку. Всё дело в том, что новая видеокарта не сможет заменить действующий флагман, поскольку окажется медленнее не только в игровых задачах, но и в рамках обучения нейросетей. Инсайдеры предполагают, что новинка получит более низкий TDP и сниженное количество ядер SM (ну и меньше ядер CUDA). Это негативным образом скажется на общей производительности видеокарты, но пока количественные показатели остаются загадкой.

Эксперты обращают внимание, что между GeForce RTX 4090 и GeForce RTX 4080 существует значительный разрыв в быстродействии. Поскольку перед инженерами NVIDIA стоит задача сделать новинку менее скоростной, то нужно также учитывать, чтобы она не стала медленнее GeForce RTX 4080. Последняя без проблем доступна на китайском рынке, и запрещать её продажи никто не планировал. Есть ещё слухи о скором выпуске GeForce RTX 4080 SUPER, но в настоящее время оценить производительность ещё не анонсированного решения не представляется возможным. Эксперты попытались просчитать, какой в итоге будет GeForce RTX 4090D и пришли к противоречивым выводам. Если не вдаваться в сложные подробности, то ключевая характеристика, которая и определит быстродействие новой видеокарты – это TPP (термическая производительность в пикселях). Давайте обойдёмся без дополнительных вычислений и просто обратимся к уже готовым цифрам. Смотрите: для GeForce RTX 4090 показатель TPP составляет 5.286, тогда как у GeForce RTX 4080 он равен 3.117. Различия огромны, но есть ещё и так называемый рейтинг PD – или плотность производительности. К счастью, на видеокарты потребительского сегмента подобные ограничения не распространяются, поскольку все графические чипы серии GeForce RTX 40 имеют рейтинг от 6.0 и выше. А вот продукция NVIDIA профессионального сегмента строго регламентируется, поэтому здесь инженерам компании приходится придумывать обходные пути.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Инсайдеры полагают, что GeForce RTX 4090D будет продаваться за те же 1600 долларов, что и неурезанная модель. Похоже, различия между видеокартами будут небольшими, а успех такого графического чипа зависит от многих факторов. Прежде всего одобрить продажи должны американские ведомства. Если нарушений не будет, то там выпишут специальную лицензию. Но и это не всё, ведь видеокарта должна быть достаточно быстрой за свои деньги и оставаться способной решать задачи в расчётах по обучению ИИ. Последнее, пожалуй, наиболее важно, поскольку именно этот сегмент сегодня генерирует максимальную прибыль. Ожидается, что продажи GeForce RTX 4090D стартуют уже в начале 2024 года, а значит в США усиливают давление на местную полупроводниковую отрасль. Сам Дженсен Хуанг подобные проблемы не комментирует, но делает некоторые интересные заявления. Так, он отметил, что достичь полупроводниковой независимости для США будет не так просто. Сегодня большая часть компонентов для видеокарт производится за пределами Америки. Попытки заставить тайваньские компании построить фабрики в США не в счёт, поскольку ни один завод пока не заработал. В итоге глава NVIDIA полагает, что создать полную производственную цепочку в Америке удастся в лучшем случае через 10 лет. Но это оптимистичный прогноз, поскольку более реальными кажутся 20 лет. Увы, но за это время в Китае догонят и перегонят мировых полупроводниковых лидеров, а в итоге уже власти Поднебесной будут выписывать в адрес США различные экспортные ограничения.