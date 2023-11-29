Причин для оптимизма и ожиданий, что в 2024 году положение изменится, пока нет

Сегодня Россия не может обеспечить себя процессорами собственного производства. Для начала нужно понимать, что отечественная полупроводниковая отрасль отстала от лидеров рынка на десятилетия. Но проблема даже не в этом, ведь российские инженеры способны разрабатывать неплохие архитектурные решения. Можно было бы размещать заказы на зарубежных фабриках, попутно совершенствую собственные технологии, но санкции мешают двигаться вперёд. Словом, постоянно что-то встаёт на пути, хотя не всё так плохо. Недавно стало известно, что китайская компания Loongson сделала для России исключение и будет поставлять собственные процессоры на экспорт. Компьютеры будут собирать прямо в России, а в качестве операционной системы выбрана отечественная «Альт». Кажется, что самое время передохнуть, но беда пришла, откуда не ждали. Выяснилось, что за текущий год резко сократился импорт процессоров Intel и AMD в Россию. Приводятся различные причины, о некоторых из которых стоит поговорить.

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Итак, за период с января по октябрь 2023 года количество поставляемых в Россию процессоров Intel сократилось на 64% если сравнивать с аналогичным периодом в 2022 года. Поставки продукции AMD упали ещё сильнее, а в итоге отечественный рынок не досчитался 70% процессоров от тётушки Су. Напомним, с марта 2022 года Intel и AMD приостановили официальные поставки своих процессоров на российский рынок. Кроме того, Intel ещё и прекратила свою деятельность в России, а после вывезла часть инженеров за рубеж. Но всё это случилось ещё в прошлом году, когда резкого падения импортных процессоров не было. Если переходить к конкретным цифрам, то можно узнать, что за 10 месяцев текущего года в страну было ввезено всего 178 тысяч процессоров Intel и жалкие 35 тысяч камней AMD. Если перевести эти цифры в денежный эквивалент, то можно узнать, что за первые 10 месяцев Intel заработала 3.2 миллиарда рублей, тогда как AMD смогла выручить всего 372 миллиона. Синие просели на 62%, тогда как падение красных достигло невероятных 98% в денежном выражении.

Аналитики полагают, что небольшая часть процессоров ввозится в страну под другим кодом и не фигурирует в статистике. Похоже, цифры там несерьёзные, поэтому принимать их в расчёт не стоит. По мнению экспертов, такое резкое падение связано с тем, что многие компании отказались от обновления своих компьютеров. Известно, что большую часть процессоров закупает именно бизнес, ну а в 2023 году предприниматели предпочти не тратить деньги на этом направлении. Часть компаний просто продлила жизненный цикл электроники, в то время как другие ожидают появления отечественных разработок. На ноябрь 2023 года в России не было собственных конкурентоспособных х86-процессоров, но присутствовали многочисленные решения на базе ARM. Санкции заблокировали поставки, поэтому ждать придётся долго. Есть также предположение, что причина снижения спроса заключается в том, что многие компании просто сделали значительные запасы. Похоже, на складах достаточно процессоров AMD и Intel, а наиболее запасливые реализуют излишки другим компаниям. В качестве примера можно назвать Yadro и «Аквариус», которые взяли кредиты на сумму около 10–20 миллиардов рублей, чтобы приобрести около 100 тысяч процессоров AMD и Intel.

Есть и другие предположения. Так, директор компании «Промобит» Максим Копосов предполагает, что причина снижения поставок может быть связана с уменьшением потребления процессоров российскими производителями вычислительной техники. Другие эксперты также видят прямую зависимость между снижением поставок процессоров и недавними решениями российских властей. Это и введения требования локализации вычислительной техники для бизнеса, так и рост инфляции, что привело к вполне ожидаемым последствиям. Ну и стоит указать на повышение процентных ставок по кредитам, а также падение курса национальной валюты. Проще говоря, в середине 2022 года рубль стоил дороже, тогда как в последнее время российская валюта не радует потребителей электроники.

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Что до повышения ключевой ставки, то цифры здесь весьма удручающие для бизнеса. Так, за последние 10 лет ключевая ставка неоднократно увеличивалась. Минимальное значение за это время составляло 4.25% (с 27 июля 2020 года по 21 марту 2021 года), а максимальное – 20% (с 28 февраля по 10 апреля 2022 года). Такие действия были вызваны попыткой властей предотвратить резкое падение курса рубля, который в тот период достигал исторических минимумов (120-к-1). С 19 сентября 2022 года ключевая ставка снизилась до 7.5%, но 24 июля 2023 года она поднялась до 8.5%, затем 15 августа 2023 года – до 12%, 18 сентября 2023 года – до 13%, и 30 октября 2023 года – до 15%. Чем выше показатели, тем выше процентные ставки по кредитам для бизнеса и обычных граждан. Цены на процессоры для населения выросли, ну а бизнес не хочет брать кредиты с такой высокой ставкой.