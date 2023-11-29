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Bublik1
В России обвалились продажи процессоров Intel и AMD – красные потеряли 98% в денежном эквиваленте
Причин для оптимизма и ожиданий, что в 2024 году положение изменится, пока нет

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Сегодня Россия не может обеспечить себя процессорами собственного производства. Для начала нужно понимать, что отечественная полупроводниковая отрасль отстала от лидеров рынка на десятилетия. Но проблема даже не в этом, ведь российские инженеры способны разрабатывать неплохие архитектурные решения. Можно было бы размещать заказы на зарубежных фабриках, попутно совершенствую собственные технологии, но санкции мешают двигаться вперёд. Словом, постоянно что-то встаёт на пути, хотя не всё так плохо. Недавно стало известно, что китайская компания Loongson сделала для России исключение и будет поставлять собственные процессоры на экспорт. Компьютеры будут собирать прямо в России, а в качестве операционной системы выбрана отечественная «Альт». Кажется, что самое время передохнуть, но беда пришла, откуда не ждали. Выяснилось, что за текущий год резко сократился импорт процессоров Intel и AMD в Россию. Приводятся различные причины, о некоторых из которых стоит поговорить.

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Итак, за период с января по октябрь 2023 года количество поставляемых в Россию процессоров Intel сократилось на 64% если сравнивать с аналогичным периодом в 2022 года. Поставки продукции AMD упали ещё сильнее, а в итоге отечественный рынок не досчитался 70% процессоров от тётушки Су. Напомним, с марта 2022 года Intel и AMD приостановили официальные поставки своих процессоров на российский рынок. Кроме того, Intel ещё и прекратила свою деятельность в России, а после вывезла часть инженеров за рубеж. Но всё это случилось ещё в прошлом году, когда резкого падения импортных процессоров не было. Если переходить к конкретным цифрам, то можно узнать, что за 10 месяцев текущего года в страну было ввезено всего 178 тысяч процессоров Intel и жалкие 35 тысяч камней AMD. Если перевести эти цифры в денежный эквивалент, то можно узнать, что за первые 10 месяцев Intel заработала 3.2 миллиарда рублей, тогда как AMD смогла выручить всего 372 миллиона. Синие просели на 62%, тогда как падение красных достигло невероятных 98% в денежном выражении.

Аналитики полагают, что небольшая часть процессоров ввозится в страну под другим кодом и не фигурирует в статистике. Похоже, цифры там несерьёзные, поэтому принимать их в расчёт не стоит. По мнению экспертов, такое резкое падение связано с тем, что многие компании отказались от обновления своих компьютеров. Известно, что большую часть процессоров закупает именно бизнес, ну а в 2023 году предприниматели предпочти не тратить деньги на этом направлении. Часть компаний просто продлила жизненный цикл электроники, в то время как другие ожидают появления отечественных разработок. На ноябрь 2023 года в России не было собственных конкурентоспособных х86-процессоров, но присутствовали многочисленные решения на базе ARM. Санкции заблокировали поставки, поэтому ждать придётся долго. Есть также предположение, что причина снижения спроса заключается в том, что многие компании просто сделали значительные запасы. Похоже, на складах достаточно процессоров AMD и Intel, а наиболее запасливые реализуют излишки другим компаниям. В качестве примера можно назвать Yadro и «Аквариус», которые взяли кредиты на сумму около 10–20 миллиардов рублей, чтобы приобрести около 100 тысяч процессоров AMD и Intel.

Есть и другие предположения. Так, директор компании «Промобит» Максим Копосов предполагает, что причина снижения поставок может быть связана с уменьшением потребления процессоров российскими производителями вычислительной техники. Другие эксперты также видят прямую зависимость между снижением поставок процессоров и недавними решениями российских властей. Это и введения требования локализации вычислительной техники для бизнеса, так и рост инфляции, что привело к вполне ожидаемым последствиям. Ну и стоит указать на повышение процентных ставок по кредитам, а также падение курса национальной валюты. Проще говоря, в середине 2022 года рубль стоил дороже, тогда как в последнее время российская валюта не радует потребителей электроники.  

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Что до повышения ключевой ставки, то цифры здесь весьма удручающие для бизнеса. Так, за последние 10 лет ключевая ставка неоднократно увеличивалась. Минимальное значение за это время составляло 4.25% (с 27 июля 2020 года по 21 марту 2021 года), а максимальное – 20% (с 28 февраля по 10 апреля 2022 года). Такие действия были вызваны попыткой властей предотвратить резкое падение курса рубля, который в тот период достигал исторических минимумов (120-к-1). С 19 сентября 2022 года ключевая ставка снизилась до 7.5%, но 24 июля 2023 года она поднялась до 8.5%, затем 15 августа 2023 года – до 12%, 18 сентября 2023 года – до 13%, и 30 октября 2023 года – до 15%. Чем выше показатели, тем выше процентные ставки по кредитам для бизнеса и обычных граждан. Цены на процессоры для населения выросли, ну а бизнес не хочет брать кредиты с такой высокой ставкой.

#процессоры #intel и amd
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