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Bublik1
Украинский офицер в эфире ABC News назвал настоящие причины провала контрнаступления ВСУ
Среди действительно важных причин снова называются задержки в поставках оружия

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В последнее время бывший советник Зеленского ведёт себя всё более активно и дерзко. Арестович обвиняет украинские власти в провале контрнаступления, забывая о том, что не так давно он и сам был частью управляющего механизма. Например, недавно он признался, что долгое время врал украинцам, но заверил слушателей, что делал это во благо. Якобы, тогда нужно было поверить в себя, а без обмана собрать такое количество добровольцев бы не вышло. Ну а сегодня Арестович разразился очередной речью, обвинив в провале наступательной операции союзников Украины. Оказывается, если бы Запад дал больше оружия, то можно было бы продвинуться дальше. Вот только вместо того, чтобы держать слово и поставлять Киеву оружие в согласованных объёмах, европейские и американские политики только и думают, как бросить Украину на произвол судьбы. Словом, виноваты все, кроме самих украинцев, которые сражаются за демократию и достойны того, чтобы стать частью Европейского союза. Похоже, так считают не все, ведь вчера на ABC News показали любопытный ролик. Журналисты взяли интервью у офицера ВСУ, который находился на переднем краю наступательной операции. 

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По словам командира 4-й роты 47-й бригады ВСУ, контрнаступление должно был завершиться полной победой. Для этого были все предпосылки, по крайней мере, не словах. Николай Мельник полагает, что главная проблема заключается в неграмотной стратегии, а значит, в происходящем виноваты именно киевские власти. Сам офицер таких слов не говорит, пытаясь апеллировать к другим фактам. Мельник утверждает, что российская армия была сильно недооценена, а результат сегодня виден всем, особенно иностранным союзникам Украины. Командир 4-й роты 47-й бригады ВСУ вспоминает, что сам присутствовал при планировании наступательной операции. На столе лежал идеальный план, согласно которому украинская армия должна была продвинуться на 15 километров в первый же день. Командование было уверено в успехе, но уже к концу первого дня стало очевидно, что армия не способна физически продвинуться дальше, чем на 1 километр. Но это на некоторых участках, тогда как значительная часть ударного кулака просто разбилась о выстроенную оборону.

Мельник вспоминает, что вся стратегия украинского командования сводилась к тому, что как только русские увидят наступающих украинцев, то тут же бросят свои позиции и начнут отступать. Во время планирования это казалось логичным, но реальность продемонстрировала несостоятельность и недальновидность военных экспертов. Минных полей на пути было больше, чем указывалось на картах, а значит, командование не подготовилось к операции должным образом. На каждом шагу украинские танки поджидали засады с ПТРК, а техника горела на минных полях, в результате ударов артиллерии и авиации. Ничего из этого не удалось предвидеть, а в какой-то момент сам Мельник был ранен. В настоящее время он проходит реабилитацию и планирует вернуться на службу, как только привыкнет к протезу ноги.

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Офицер вспоминает, что на контрнаступление возлагались большие надежды, а главная цель состояла в продвижении к городу Мелитополь, перерезав российские линии поставок и предоставив украинским силам прямой доступ к Крыму. Вот только спустя почти 6 месяцев непрекращающихся боёв южная линия наступающей группировки сместилась всего лишь на 15 километров. Не забыл Мельник вставить в текст немного пропаганды. Похоже, сегодня главный кейс киевских властей состоит в том, чтобы почаще напоминать о медленных поставках оружия. Офицер не остался в стороне и заявил, что оружие действительно идёт медленно, что приводит к снарядному голоду и невозможности вести боевые действия согласно ранее составленным планам. Тактику приходится менять, а Россия воспользовалась тем, что Запад не спешит с вооружением Украины. 

#аналитика #сво #политика #всу
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