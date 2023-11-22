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Bublik1
«Ланцеты» одновременно уничтожили 4 гаубицы М777 – артиллерия ВСУ прикрывала штурмовые группы
Все 4 гаубицы поддерживали наступающие подразделения ВСУ на левом берегу Днепра

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Известно, что за последнее время российские «Ланцеты» превратились в настоящую головную боль для украинской армии. Но если сегодня дроны-камикадзе способны наносить удары только днём, то уже на подходе модификация с тепловизором. Это позволит вскрывать тайники с техникой ВСУ даже в тёмное время, что увеличит эффективность применения беспилотников. При этом эксперты уверяют, что в настоящее время проходят тестирование и другие системы, способные улучшить характеристики «Ланцета». Сроки серийного производства подобных комплексов не называются, но представители Рособоронэкспорта твёрдо заявили, что в ближайшее время дрон не пойдёт на экспорт. Ну а пока улучшенные версии только готовятся к выпуску, действующие в СВО «Ланцеты» продолжают выводить технику ВСУ из строя. 

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Недавно стало известно о массовом применении дронов-камикадзе, результатом чего стало уничтожение четырёх гаубиц 155-мм калибра, из которых две представляют собой самоходные установки. Всё это техника НАТО, а военкоры полагают, что удар охладит пыл ВСУ хотя бы на время. Военкоры пишут, что мы имеем дело не с первым случаем потери артиллерии ВСУ после начала операции на левом берегу Днепра. Но ещё никогда количество уничтоженной техники за короткий промежуток времени не было таким значительным. Давайте разберёмся в произошедшем. Итак, с 18 по 19 ноября в сети появились видеозаписи, на которых запечатлено поражение артиллерийских орудий ВСУ в районе Тягинки в Херсонской области. Судя по всему, в результате контрбатарейной стрельбы были повреждены как минимум 4 единицы техники, доставлявшие проблемы российской стороне. Эксперты уверены, что речь идёт не о случайной операции, а значит техника тщательно отслеживалась и была подбита в самое удачное для этого время. Известно, что артиллерия находилось менее чем в 12 километрах от плацдарма ВСУ в районе села Крынки на левом берегу Днепра. При этом странно, что все расположенные там установки (включая американские гаубицы М777) были размещены на небольшой площади.

Концентрация артиллерии, её тип и активность в этой зоне за последние несколько недель наводят на мысль, что орудия использовались для поддержки войск на плацдарме, а не для борьбы с противником или поражения целей вглубь территории РФ. Проще говоря, гаубицы должны были способствовать продвижению ВСУ вперёд, но теперь возможности упущены. Эксперты указывают и на некоторые странности. Так, местность в районе Тягинки в основном открытая, без лесов или рельефных изгибов, где можно было бы спрятать артиллерию, боеприпасы и расчёт из нескольких бойцов. Дорожная инфраструктура в этой местности ограничена несколькими направлениями, соединяющими Тягинку с Бериславом и Херсоном. В теории это обеспечивает нормальное снабжение артиллерии боеприпасами и прочими необходимыми ресурсами, но по какой-то причине все гаубицы ВСУ размещены очень близко друг к другу. 

Не исключается, что главная причина такого необычного скопления заключалась в необходимости достижения важной задачи. Например, артиллерия должна была постоянно поддерживать большую штурмовую операцию. Это привело к тому, что покидать зону техника не могла, а в подтверждение высказанного предположения приводятся и другие факты. Дело в том, что во время поддержки атакующих подразделений требуется создать так называемый sustained fire по терминологии НАТО. Это направленные удары по площади, когда обороняющаяся сторона подавляется огневой мощью противника. Для этого требуется постоянный подвоз боеприпасов, а значит проще разместить все орудия в одном месте, чем возить снаряды по лесополосам. А в итоге артиллерия ВСУ была размещена на некотором расстоянии от складов боеприпасов на правом берегу, чтобы облегчить централизованное снабжение. Необычная активность в этой зоне совпала с ротацией личного состава на левом берегу или попыткой усилить плацдарм в районе Крынок. Движения ВСУ были замечены беспилотниками или другими средствами разведки, после чего по ним был нанесён удар с помощью «Ланцетов». 

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Считается, что теперь поддерживать наступательные операции на данном направлении ВСУ какое-то время не сможет. Потеря такого большого количества техники не станет для украинской армии критичной. Всё дело в том, что США передали Киеву 142 единицы М777 ещё в 2022 году. В 2023 поставки продолжались, поэтому запас подобных артиллерийских систем у ВСУ есть. И всё же, даже если на общую боеготовность это не повлияет, то точно снизит эффективность штурмовых подразделений, которые уже достаточно давно не удаётся выбить с левого берега Днепра. 

#военные технологии #артиллерия #м777
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