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Bublik1
«Ланцеты» стали ещё опаснее – чем ВСУ грозит появление в СВО модифицированных дронов-камикадзе
Прямо сейчас в боевых условиях тестируется сразу несколько перспективных модификация российского беспилотника

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Россия привезла на международную выставку Dubai Airshow-2023 больше 200 единиц вооружения, предлагая потенциальным покупателям огромный выбор и наиболее перспективные разработки в своём классе. При этом значительная часть техники не просто поставляется со складов, где её использовали только для тестов, но и уже прошла боевое крещение в СВО. Очевидно, что старьё продавать никто не будет, но суть сводится к тому, что потенциальные покупатели могут оценить реальную эффективность оружия. В некоторых случаях это может оказать решающее влияние на заключение контракта, но есть у России оружие, которые не поступает на экспорт. Говорить о ядерных боеголовках в данном контексте глупо, как и о гиперзвуковых ракетах. Это часть стратегической оборонной структуры, как и истребитель Су-57. Планов выхода на международный рынок нет, а вот нежелание торговать «Ланцетами» вызывает у некоторых удивление.

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Напомним, недавно представители Рособоронэкспорта заявили, что данный дрон-камикадзе не будет продаваться на мировом рынке, а российские эксперты поясняют, в чём ценность «Ланцета», и как барражирующий боеприпас может подорвать боеспособность украинской армии. Прежде всего указывается, что за последние несколько месяцев в СВО можно было заметить несколько новых модификаций данного беспилотника. Улучшения происходили волнами, а визуально БПЛА оставался без изменений. Указывается, что дрон-камикадзе получил автоматизированную систему прицеливания, основанную на нейросети, а также камеру с тепловизором и новую боевую часть с ударным ядром. Некоторые изменения уже начали замечаться на дронах, поступающих в массовое производство, тогда как другие только тестируются. По результатам их применения будет ясна целесообразность данных модификаций. Давайте разберём некоторые любопытные подробности.

Прежде всего «Изделия 51» и «Изделия 52» получили возможность переносить больше полезной нагрузки. При этом типы боевых частей «Ланцетов» остались прежними. Это осколочные, кумулятивные и тандемные. За время использования «Ланцетов» улучшились их характеристики, включая дальность полёта, мощность, точность, а уже на подходе следующая модификация, которая была названа «Изделие 53» (мобильная версия с автоматическим запуском). Эксперты утверждают, что модернизация «Ланцета» подразумевает целый ряд изменений, цель которых заключается в повышенной адаптации к различным вызовам в реальных боевых условиях. Украинской стороне станет намного сложнее, поскольку спрятать технику в лесопосадке больше не удастся, а значит придётся строить полноценные укрытия. Ну а наличие нескольких различных модификаций позволяет использовать их в строго определённых условиях. Открывается тактическая область действия, когда гибкость и доступ к уникальным характеристикам дронов даёт возможность применять их против конкретных целей. Многое зависит и от сложившихся боевых условий и других факторов, тогда как сегодня украинская армия не может найти средств противодействия уже существующим модификациям.

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Ну и решающим фактором становится дальность, поскольку долгое время «Ланцеты» представляли опасность только для техники, находящейся на линии соприкосновения. Сегодня дроны способны проникать на территорию противника на расстояние до 70 километров, представляли угрозу для тыловых подразделений или находящейся на стадии ротации технике. В ходе появления в СВО модернизированных беспилотников угроза станет круглосуточной. Украинская техника не подготовлена к таким сценариям, поэтому сильно уязвима, а значит потери станут ещё выше. При том, что «Ланцеты» обычно бьют по приоритетным целям (артиллерия, ПВО и авиация), а значит с потерей техники возможности украинской армии будут становиться всё менее значительными. В настоящее время наиболее эффективным способом противодействия «Ланцетам» является оборудование статических позиций, манёвры и избегание обнаружения, перемещаясь ночью или используя маскировку и погодные условия. Другим методом является поиск и подавление пусковых установок. В первом случае интегрированный тепловизор не оставит шансов украинской технике, ну а после появления мобильных автоматизированных пусковых систем, второй способ противодействия потеряет свою актуальность.

#военные технологии #беспилотники #дрон-камикадзе
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