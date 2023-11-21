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Bublik1
В Иране показали гиперзвуковую ракету «Фаттах-2», способную долететь до Тель-Авива за 400 секунд
В израильской прессе напоминают, что пока даже «Фаттах-1» не проходила лётные испытания

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Когда речь заходит о гиперзвуковых ракетах, то мнения экспертов разделяются, поскольку нет чётких критериев определения данной категории. Всё дело в том, что даже старые советские ракеты способны преодолевать звуковой барьер. И всё же, когда говорят о более совершенных технологиях, то имеют в виду ракету, скорость которой в 5 раз превышает звуковой предел, а добиться таких значительных успехов удаётся немногим. Пожалуй, сегодня нечто подобное есть только у России и Китая. Китайская программа двигается не так стремительно, но там есть интересные разработки, тогда как российские боеголовки уже способны нести ядерное оружие. Нечто подобное пытались создать и американцы. Поговаривают, что боеголовки были подготовлены под ядерный арсенал, но создать подходящую ракету так и не вышло. Испытания провалились, а сроки не определены. Предполагается, что уже в 2024 году такая ракета заступит на боевое дежурство, но пока всё это больше похоже на предвыборные обещания, чем на правду. 

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Но если как следует изучить иранскую прессу, то неожиданно выясняется, что эта исламская страна ворвалась в тройку лидеров, способных выпускать гиперзвуковые ракеты ещё этим летом. Именно тогда прессе показали ракету «Фаттах-1», которая способна преодолевать большие расстояния за минимальное время. Мировая пресса пошумела и забыла о существовании такого оружия, если бы несколько дней назад в Иране не показали новую «Фаттах-2». Сведений о ракете слишком мало, поэтому делать выводы достаточно сложно. Указывается, что речь идёт о втором поколении уже существующей ракеты, которая была существенно доработана и теперь может всего за 400 секунд (меньше 7 минут) долететь до Тель-Авива. Неудивительно, что подобные заявления вызвали гнев в израильской прессе, а журналисты Jerusalem Post и вовсе решили разоблачить действия иранского руководства. Там заявили, что на самом деле судить о реальных скоростных показателях «Фаттах-2» невозможно, а сама ракета и вовсе не способна достигать заявленной скорости. Израильские СМИ напоминают, что с анонса «Фаттах-1» прошло достаточно времени, вот только несмотря на это иранские власти до сих пор не проводили испытаний, которые подтверждаются независимыми источниками. 

Похоже, речь идёт о спутниковой фиксации, когда при помощи высокоточного оборудования можно с орбиты определить высоту, скорость полёта и многие другие показатели цели. При этом в Иране на стене многоэтажного дома найдена надпись «400 секунд до Тель-Авива». Неясно, насколько такая информация соответствует реальность., но журналисты Jerusalem Post забывают, что людям свойственно писать на стенах всякие глупости, а принимать всё это на веру довольно глупо. И всё же, ракета существует, а в Иране заявили, что она представляет более совершенную разработку и превосходит первое поколения по ряду характеристик. Например, она более манёвренная и обладает низкой заметностью. Особенности конструкции позволяют подойти к цели так, что радары останутся слепы, а после нанести удар под неожиданным для системы ПВО углом. Что до скорости, то в Тегеране не раскрывают этих показателей. Единственное, что удалось узнать – «Фаттах-2» работает на жидком топливе, что позволило увеличить дальность и скорость полёта. 

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В Jerusalem Post отмечают, что аятолла Али Хаменеи показал ракету несколько дней назад. При этом презентация не была массовой, но было сделано всё, чтобы о событии узнала иностранная пресса. Учитывая тот факт, что «Фаттах-1» не проходила испытания, израильские журналисты уверены, что и новая ракета не способна развивать заявленную скорость. Что до презентации, то Иран просто запугивает Израиль, поскольку сегодня напряжение между странами нарастает, а наличие такой ракеты в арсенале исламской страны ставит израильские власти перед сложным выбором. Неясно, способна ли «Фаттах-2» решать поставленные задачи, но тот факт, что Иран уже частично достиг своей цели, не вызывает сомнения. В Израиле начали задавать вопросы, а это первая стадия принятия, ведь совершенно неожиданно ракета действительно может оказаться реальной. Ну а если учитывать значительный прогресс в иранской ракетной программе за последние годы, то всё это кажется вполне закономерным.

#«фаттах-2»
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