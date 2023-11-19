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Bublik1
Германия продолжит закупать для Leopard 2A8 КАЗ Trophy, не справившийся с защитой танка Merkava
Комплекс Trophy пока не демонстрирует неуязвимости, о которой заявлял производитель

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Несколько дней назад завершилась международная выставка Dubai Airshow-2023. Эксперты указывали на повышенное внимание к российской технике, поясняя резкий разворот потенциальных покупателей вполне очевидными причинами. Всё дело в том, что в современном мире недостаточно только рассказать о впечатляющих технических характеристиках танка или системы ПВО. Куда лучше представить товар лицом, а именно задействовать его в реальных боевых действиях.

Именно так десятилетиями поступали американцы, устраивая перманентные конфликты по всей планете. После этого янки направляли туда своё оружие для построения демократии, а в итоге демонстрировали превосходство собственного ВПК над устаревшими боевыми единицами противника. Покупатели на международном рынке были довольны, а украинский конфликт должен был подчеркнуть всю мощь европейского и американского оружия. 

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Не сложилось, ведь армия РФ научилась обходить системы противовоздушной обороны, а после и сбивать современные крылатые ракеты НАТО. Немецкие танки то и дело появляются в объективе, но происходит это не во время победных парадов, а в момент подрыва. Российские дроны прицельно бьют по технике европейского и американского производства, а всё это повышает спрос на российское оружие и ставит под вопрос рассказы о неуязвимости техники НАТО. Пока страсти кипят, а аналитики спорят, появилась ещё одна любопытная тема, поставившая видных экспертов в тупик. Всё дело в том, что ещё недавно израильский ОБТ Merkava считался неуязвимым, что преподносилось как аксиома, а целый ряд защитных систем должны были позволить подойти к противнику и уничтожить его с любого расстояния. Вот только операция ЦАХАЛ пошла не по плану, а в интернете достаточно видео, доказывающих, что Merkava не может считаться лучшим танком на планете, а продвинутые системы часто подводят. Особенно широко рекламировался комплекс активной защиты (КАЗ) Trophy. Несмотря на провалы, европейцы хотят закупить у Израиля плохо работающую систему.

Ещё раз отметим, что Trophy был создан израильскими инженерами и позиционировался в качестве оптимального средства для усиления защиты танков. Если судить по информации на сайте EuroTrophy, то представленный комплекс активной защиты успешно справляется с разнообразными видами атак. Ему не страшны удары под различными углами и направлениями, а сам он способен идентифицировать летящие снаряды от других танков, противоракетных систем и различать кумулятивные боеприпасы, а также выстрелы из ракетно-пехотного гранатомёта и безоткатных орудий. На словах всё прекрасно, но ролики из интернета вступают с подобными заявлениями в явное противоречие. Похоже, европейских покупателей неудачи израильских танков не беспокоят, поскольку поставки Trophy не только продолжатся, но и есть планы увеличения партии. Так, в настоящее время EuroTrophy может экспортировать до 40 единиц в месяц, но в связи с продолжающимся украинским конфликтом может расширить производственные мощности. 

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Все комплексы активной защиты поступают в Германию и Норвегию. Недавно начались испытания Trophy на танке Leopard 2A4, а ранее 23 единицы комплекса активной защиты были установлены на Leopard 2A7A1. Ещё столько же находятся в процессе производства и ранее были заказаны немецкими властями для установки на Leopard 2A8. Кроме того, Норвегия заказала 54 единицы Trophy, тогда как в Германии хотят продолжить сотрудничество с израильской компанией и намерены взять ещё 123 комплекса Trophy. Всё это говорит о грандиозных планах, в рамках которых предполагается установка активной динамической защиты на сильно устаревшие Leopard 2А4. Неясно, насколько израильский Trophy эффективен. В сети мы видели много неудачных срабатываний, но есть и другие видео с испытаний, а эксперты уверяют, что часто Trophy мог быть просто отключён по некоторым причинам. 

#военные технологии #танки #merkava #leopard 2a #trophy
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