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Bublik1
ХАМАС сжигает всё больше танков Merkava – экипажи ЦАХАЛ вынуждены ставить на танки IP-камеры
После установки нескольких камер, танкисты получают возможность заметить приближение бойцов ХАМАС

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Наземная операция армии Израиля в секторе Газа должна была начаться спустя несколько дней после вторжения ХАМАС, но в итоге решение затянулось. В какой-то момент ЦАХАЛ всё же вошла в анклав, но всё говорит о том, что операция стала для Израиля настоящим вызовом, а армия несёт значительные потери. Официальные власти рассказывают о победах, тогда как в сети распространяются любопытные кадры. Там можно заметить, как бойцы ХАМАС выходят их своих укрытий и наносят удары по военным колонам из гранатомётов. Точно назвать количество сожжённой техники невозможно, но недавно руководство военного крыла ХАМАС, бригады «аль-Кассам», сообщило, что только за один день бойцы уничтожили 21 единицу техники. Более точные цифры не приводятся, но есть все основания утверждать, что горят не только броневики, но и танки Merkava. 

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Ещё совсем недавно танк считался чуть ли не самым продвинутым на планете, а израильские военные рассказывали о невероятных технологиях, применяемых для защиты от любых типов вооружения. Фактически, Merkava представлялась в качестве неприступной крепости, которая неуязвима для большинства танков и легко справляется со снарядами из гранатомётов. Похоже, что-то пошло не так, ведь в сети распространяется не только видео с горящими Merkava, но и с эвакуацией подбитой бронетехники. При этом на кадрах можно заметить, что повреждения такие серьёзные, что возникает вопрос о возможности восстановления танков, а также судьбе экипажа. Похоже, потери ЦАХАЛ в технике и живой силе значительные, а происходящее разрушило миф о непобедимости Merkava, а также вынудило власти Израиля замедлить наступательную операцию. На этом фоне эксперты обращают внимание на ошибки в перемещении подразделений, занимающихся зачисткой территории в городских условиях, и на уязвимость огромных колонн бронетехники перед ударами противника. 

Ну а пока эксперты спорят о том, как неуязвимый танк вдруг оказался беспомощным перед гранатомётами ХАМАС, появилась ещё одна любопытная информация. Прежде всего стало известно, что экипажи танков начали самостоятельно модифицировать технику. Там ставят козырьки на танки, что позволяет защитить Merkava от дронов-камикадзе. Оказывается, беспилотники способны нанести значительный ущерб технике, но на этом кустарные способы защиты не заканчиваются. Следом на бортах начали крепить резину и звукоизоляционные материалы с целью снизить шансы подрыва на магнитных минах. Как уже было сказано выше, узнать эффективность подобных средств невозможно, но этим проблемы ЦАХАЛ не исчерпываются. После того, как израильская армия вошла вглубь сектора Газа, вдруг выяснились неприятные детали. Так, легендарная Merkava имеет несколько слепых зон, а значит бойцы ХАМАС способны подойти к танку не опасаясь быть замеченными и прикрепить на борт взрывчатку. Техника обстреливается из засад, поскольку у палестинцев есть доступ к тоннелям под зданиями, откуда и планируются все атаки. Первоначально власти Израиля игнорировали подобные сообщения, но в итоге роликов стало так много, что закрывать глаза на проблему стало невозможно. Потери Merkava растут, а экипажи танков начали искать собственное решение. 

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Выяснилось, что можно ограничиться несколькими камерами наблюдения, которые крепятся на броню танка, а изображение выводится на дисплей внутри машины. Это обеспечивает обзор на 360 градусов, а значит позволяет заметить приближение бойцов ХАМАС и принять соответствующие меры. Скорее всего, уйти от выстрела гранатомёта не удастся, но с этим уже должна бороться динамическая и активная система бронирования. Похоже, всё это работает не идеально, ну а инициатива отдельных солдат ЦАХАЛ уже нашла официальную поддержку. Активисты встали во главе общенациональной акции, планируя собрать значительные суммы и купить для танков Merkava камеры наблюдения. Улучшит ли это защищённость танка, большой вопрос, ведь защитные системы действуют по другому принципу и не будут подключаться к камерам. 

#хамас #сектор газа #цахал #merkava
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