Первоначально производство сможет выпускать 300 тысяч материнских плат

Российские компании продолжают наращивать производство электроники. Выпускаются новые мониторы, создаются твердотельные накопители, а одна из проблем заключается в том, что всё это требует использования компонентов иностранного производства. Добиться полного цикла не удаётся даже крупным китайским компаниям, ну а санкции осложнили доступ на российский рынок отдельных компонентов. При этом власти постоянно повышают планку, а недавно сообщалось о сложностях, с которыми столкнулись производители твердотельных накопителей. Как выяснилось, российские SSD требуют использования зарубежных контроллеров, а отечественные аналоги появятся только через год. Нет никаких сомнений, что переходный период и трудности будут преследовать российские компании ещё какое-то время, но это не значит, что производство остановится. Создаются новые предприятия, а о своих планах рассказали представители группы компаний ICL и Фонда развития промышленности (ФРП).

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Сообщается, что ICL подготовила мощности для выпуска отечественных материнских плат. Как вы могли догадаться, контроллеры и отдельные части чисто физически не могут быть российскими, но это общемировая практика, поэтому можно считать такую продукцию российской. Завод разместился в Татарстане, а производитель намерен выйти на 300 тысяч единиц уже в 2024 году. При этом есть и более внушительные планы, поскольку к 2026 году ожидается наращивание производства до 1 миллиона изделий в год. ICL прогнозирует, что компания сможет занять не менее 10% отечественного рынка материнских плат, а это позволит заменить немалую долю импортной продукции. Глава ФРП, отметил, что ICL рассматривает возможность поставок материнских плат для других участников российского рынка. В настоящее время компания в большей степени ориентирована на государственный сектор, промышленность и розничную торговлю, но до конца 2023 года планирует выйти на розничный рынок.

На новом заводе будет производиться поверхностный монтаж печатных плат с установкой процессоров Intel, AMD, «Байкал» и «Эльбрус». Завод ICL может похвастать современным оборудованием для монтажа и тестирования продукции, включая линии поверхностного и выводного монтажа, системы автоматического оптического контроля и рентгеновского контроля. Инвестиции в запуск нового завода составили 2 миллиарда рублей, из которых 663 млн рублей предоставил ФРП. Этот шаг позволит создать 80 высокопроизводительных рабочих мест, а в перспективе на заводе будут трудиться 400 человек. Завод расположен на территории особой экономической зоны «Иннополис», а новые мощности позволят ICL не только наладить производство материнских плат, но и ускорить темпы сборки системных блоков, моноблоков, ноутбуков, планшетов и серверов.

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Известно, что основная фаза строительства завода началась в октябре 2022 года. Компания ICL была основана в 1991 году на базе завода ЭВМ Казанским производственным объединением вычислительных систем (КПО ВС) и британской компанией International Computers Limited (ICL). На сегодняшний день группа ICL активно занимается разработкой ПО, системной интеграцией, ИТ-аутсорсингом и производством компьютерной техники, включая мониторы, которые уже находятся в официальном реестре Минпромторга по состоянию на октябрь 2023 года.