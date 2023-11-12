О новом суперфлагмане Intel поведал владелец магазина PC-Online

В последнее время на рынке процессоров заметна активная конкурентная борьба, а AMD и Intel то и дело выпускают интересные продукты с высоким потенциалом. При этом цены на новые поколения почти не увеличиваются, что приятно на фоне происходящего в сегменте настольных видеокарт. Ryzen 9 7950X3D закрепил за собой звание самого быстрого игрового процессора, тогда как Core i9-14900K вполне неплохо справляется с мультимедийным контентом, но превосходит продукцию красного лагеря в вычислительных задачах. Особенно хорошо флагман синей команды показывает себя в синтетических тестах, тогда как в реальных сценариях разницу можно заметить не всегда. В любом случае даже небольшого разрыва достаточно для определения победителя, а происходящее не устраивает ни AMD, ни Intel. Лиза Су готовит очередное поколение настольных процессоров, которое окажется по всем параметрам быстрее находящегося в продаже, тогда как у Intel большие планы, включая переход на собственный 2-нм технологический процесс.

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Всё это мы увидим уже в следующем году, тогда как совсем скоро может состояться релиз Core i9-14900KS. Это суперфлагман, который должен выбить Ryzen 9 7950X3D с лидирующих позиций на игровом поле и предложить энтузиастам ультимативную производительность. Камень засветился в сети магазинов PC-Online. Розничный продавец в Израиле включил ещё не анонсированный процессор в несколько готовых систем, а инсайдеры полагают, что релиз суперфлагмана от Intel случится в ближайшие месяцы. Предполагается, что Core i9-14900KS сохранит ту же компоновку с 24 ядрами и 32 потоками, что и обычный Core i9-14900K. Конфигурация включает восемь ядер Raptor Cove с технологией HyperThreading и 16 ядер Gracemont. Размер кеш-памяти останется на уровне 68 МБ, распределённого между L2 (32 Мб) и L3 (36 Мб). Как и все ранее представленные суперфлагманы, Core i9-14900KS окажется немного быстрее и намного прожорливее серийных процессоров. Если судить по опубликованной информации, то новый суперфлагман сможет разгоняться до невероятных 6.2 ГГц.

Напомним, Core i9-13900KS был первым в мире процессором с тактовой частотой 6 ГГц, позже ему на смену пришёл Core i9-14900K. Ну а если верить спецификациям PC-Online, Intel собирается сделать очередной шаг вперёд, что позволит догнать и обогнать конкурентов в игровых сценариях. Судя по всему, энергоэффективные ядра останутся без изменений, тогда как тактовая частота Raptor Cove поднимется на 3%. Пока сложно сказать, как такой шаг повлияет на конечную производительность, поскольку пока в сети нет даже тестов упомянутого процессора. При этом на PC-Online указываются спецификации мощности суперфлагмана на уровне 150 Вт в стандартных сценариях и пиковых 253 Вт. В подобные заявления не очень верится, поскольку Core i9-14900K сжигает до 320 Вт, а значит в описании на сайте может быть ошибка. Несмотря на улучшения в контроллере памяти IMC Raptor Lake Refresh, новые чипы поддерживают память DDR4-3200 и DDR5-5600. Интересно, что PC-Online предлагает ставить Core i9-14900KS на материнскую плату с оперативной памятью DDR4-3200. С чем связана такая экономия, понять сложно. Тесты однозначно доказывают преимущество готовых систем, где Core i9-14900K соседствует с более новой DDR5.

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Core i9-14900KS окажется совместим с некоторыми существующими материнскими платами Intel с разъёмом LGA1700. Очевидно, что под него лучше взять флагманскую материнскую плату, работающую на чипе 700-й серии, поскольку тактовая частота 6.2 ГГц предполагает большое тепловыделение, а с такой мощностью справятся далеко не все находящиеся в продаже модели флагманских серий Z590 и Z690 (обе включают сокет LGA1700). Если вспомнить, что Intel сохранила стоимость процессоров линейки Raptor Lake Refresh на том же уровне, что и базовый Raptor Lake, то можно предположить, что Core i9-14900KS будет предлагаться за 699 долларов (как и Core i9-13900KS годом ранее). Не исключено, что возможно некоторое подорожание, а в итоге суперфлагман окажется не таким, как его описывают инсайдеры. Проверить такую информацию пока нет никакой возможности. При этом в настоящее время неизвестно, когда Intel планирует выпустить Core i9-14900KS. PC-Online позволяет заказывать готовые системы с ещё не анонсированным процессором Raptor Lake Refresh, утверждая, что время доставки составляет от одного до пяти дней. Энтузиазм израильского продавца похвален, но явно преждевременен. Обычно от анонса процессора до его релиза проходит какое-то время, а перед этим камень появляется в тестовых системах в интернете. Пока ничего подобного мы не видели, а значит инсайдер пытается заработать на информационной бомбе, которая обязательно привлечёт к нему новых клиентов.