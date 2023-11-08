Глава Intel рассказал о планах компании на несколько лет

Довольно долго Intel оставалась лидером полупроводникового рынка планеты. Инженеры компании совершили целый ряд прорывов и первыми освоили 14-нм технологический процесс. Казалось, что нужно идти вперёд, но вместо этого руководство сосредоточилось на приобретении стартапов и предпочло купаться в лучах славы. Конкурентов на горизонте почти не было, но спустя годы стало очевидно, что такая тактика обернулась провалом. В итоге после нескольких лет топтания на месте Intel смогла выпустить процессоры на 10-нм технологическом процессе, но снова упёрлась в стену. В 2023 году вышло третье поколение настольных процессоров по 10-нм нормам, а переход на более технологические решения отложен на 2024 год. При этом дабы не отставать от конкурентов в Intel и вовсе решили переименовать свой нормы, а в результате теперь 10 нанометров там называют Intel 7.

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Хороший маркетинговый ход, но плотность транзисторов от этого не станет более эффективной, а значит требуется настоящий прорыв. Судя по всему, Intel устала плестись в хвосте, о чём вчера рассказал Пэт Гелсингер. На мероприятии Intel Innovation Day в Тайбэе Гелсингер заверил прессу (шоу было для инвесторов), что компания начнёт тестовое производство чипов по технологическому процессу 18A уже в начале 2024 года. Для информации, речь идёт об 1.8-нм технологическом процессе, тогда как сегодня у синих на руках только Intel 7 (указанные выше 10-нм нормы). Глава компании уверяет, что прямо сейчас инженеры проводят интенсивное тестирование 18A, а фаза разработки завершена. Гелсингер напомнил, что 18A представляет собой ключевой элемент стратегии Intel по выходу на лидирующие позиции в сфере производства полупроводников к 2025 году. Важным шагом является использование этой технологии не только для производства чипов в собственных продуктах, но и для заинтересованных клиентов (например, Ericsson).

Отметим, что Samsung и TSMC также планируют начать выпускать 2-нм чипы в 2025 году, но Гелсингер неоднократно говорил о том, что Intel 18A будет иметь более плотную компоновку. Глава компании подчеркнул, что компания намерена придерживаться плана «пять узлов за четыре года», а всё это уже вскоре станет реальностью. Он напомнил, что вернулся в компанию в 2021 году, а спустя 25 месяцев всё идёт согласно планам. Напомним, указанные выше планы предполагают переход от технологий производства Intel 7 и Intel 4 к Intel 3, Intel 20A и Intel 18A. Первые два уже находятся в производстве и используются в новом процессоре Intel для ПК с кодовым именем Meteor Lake, основанном на технологии Intel 4. К сожалению, чипы появятся только в ноутбуках, но в данном случае важность имеет сам факт освоения технологических норм. Intel 3, заточен под следующее поколение серверных процессоров и сегодня находится на стадии отладки. Предполагается, что продукты на основе этого техпроцесса появятся в продаже уже в 2024 году, а вот с настольным сегментом пока ничего не ясно. Похоже, рядовые пользователи увидят Intel 4 не ранее осени 2024 года, а значит пока компания способна выпускать чипы по передовым технологическим процессам в ограниченном количестве.

Аналитики полагают, что сегодня для Intel крайне важно убедить клиентов в способности догнать и обогнать конкурентов, поскольку это очень важно для сохранения позиций для на полупроводниковом рынке. Конкурировать в данном сегменте становится всё более сложной, а особенно много желающих опробовать свои силы в рамках разработки чипов для искусственного интеллекта. Qualcomm (крупнейший американский разработчик мобильных чипов) громко заявил о планах выйти за пределы процессоров для смартфонов и отнять долю на рынке настольных компьютеров у Intel. Ранее в этом сегменте появился мощный конкурент в лице Apple. Яблочная компания отказалась от процессоров Intel в пользу собственных решений. Гелсингер указал на то, что компьютеры на базе Arm не имеют большой доли рынка ПК, за исключением продукции Apple. Но у яблочников своя экосистема, поэтому считать эту компанию конкурентом в Intel отказываются.

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Несмотря на это Гелсингер отметил, что рассматривает чипы на базе Arm в качестве перспективного направления для развития собственного контрактного литейного производства. Intel уже заключила соглашение с Arm и планирует реализовать подобные продукты в рамках технологического процесса Intel 18A. Гелсингер рассказал о том, что хотел бы видеть каждого крупного производителя чипов на архитектуре Arm в числе своих клиентов и уверен, что Intel добьётся успехов и на этом направлении. Ну а поскольку до готовых продуктов на базе анонсированной архитектуры ещё далеко, то стоит напомнить об AMD. Эта компания уже давно наступает Intel на пятки, а в последнее время теснит в настольном сегменте и постепенно занимает всё большую часть рынка серверов. Известно, что новая архитектура для настольных ПК Meteor Lake будет поддерживать искусственный интеллект и оснащаться нейронными процессорами для выполнения сложных задач. Гелсингер уверен, что компьютеры с искусственным интеллектом окажут важное влияние на индустрию ПК, и первыми партнёрами компании в данном сегменте станут Acer и Asus. Журналисты заметили, что руководители обеих компаний присутствовали на мероприятии Intel Innovation Day.