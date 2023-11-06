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Bublik1
Стоит ли в 2023 году переходить на Windows 11 – почему новая ОС так и не стала лучшей для геймеров
Эксперты сравнили работу Windows 11 и Windows 10 в синтетических тестах и играх

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Многие пользователи считают Windows 11 очередным провалом Microsoft. Уже сегодня ясно, что операционная система не взлетела и никогда не станет популярной. За то время, что новая ОС доступна, она смогла выполнить только одну задачу: окончательно выбить Windows 7 с рынка, тогда как на что-то более существенное новинка оказалась не способна. Если ориентироваться на статистику Steam, то можно сделать вывод, что Windows 11 установлена на 31% всех игровых компьютеров, тогда как доля Windows 10 более чем в 2 раза больше. Но это игровая статистика, тогда как в среднем по рынку Windows 11 не смогла занять и 20%, сильно отставая в корпоративном сегменте. Причин для подобного положения дел несколько. Прежде всего эксперты напоминают, что новая ОС оказалась существенно требовательнее своей предшественницы. В результате только часть компьютеров подходит для установки Windows 11, но в корпоративном сегменте любые перемены имеют свои последствия. Мало кому хочется переустанавливать операционную систему на несколько тысяч компьютеров, а в итоге многие крупные игроки предпочли подождать. 

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Не исключено, что Windows 12 окажется популярнее, но пока операционная система следующего поколения не была анонсирована. Именно поэтому у нас есть небольшой выбор, ну а эксперты Neowin попытались понять, если вообще геймерам смысл переходить на новую ОС. Всё дело в том, что Microsoft рекламировала Windows 11 именно как игровую, а значит именно любители компьютерных игр должны быть заинтересованы в быстрой эволюции настольной ОС. Тестирование проводилось на компьютере с процессором Core i9-14900K и видеокартой GeForce RTX 4070 Ti. Для начала были запущены синтетические бенчмарки. Как оказалось, в 3DMark Time Spy и Fire Strike Extreme новая Windows 11 демонстрирует значительное преимущество. Неясно, речь идёт о драйверах со стороны производителя видеокарты или потрудилась Microsoft. В любом случае пока первый бал за новой ОС. Что любопытно, как только дело доходит до тестов процессора, то положение быстро выравнивается. В некоторых сценариях Windows 10 и вовсе вырывается вперёд, а значит разницы в работе CPU на разных системах почти отсутствует. 

Аналогичная разница наблюдается в тестах PCMark 10, Cinebench 2024 и многих других. Например, архивация файла при помощи 7-Zip на новой ОС действительно быстрее, но разница во времени настолько мала, что обычный пользователь ничего не заметит. Порой, даже если использовать числовые значения, то доказать преимущество Windows 11 бывает сложно. Фактически, разница есть, но существует она только для специалистов, которые ориентированы на цифры. Увы, но точно такие же результаты показывают игровые тесты. В данном материале мы не станем приводить все графики, поскольку это сделает информацию слишком запутанной. Если вам хочется узнать больше, смело переходите по ссылке. Суть выводов заключается в том, что все обещания Microsoft оптимизировать движок Windows 11 – это обычная рекламная компания. Если в какой-то игре и можно наблюдать преимущество в несколько кадров в секунду, то в процентном соотношении речь идёт о 2-3 пунктах. Пожалуй, если говорить точными терминами, то перед нами значения на уровне статистической погрешности, а значит разница будет незаметна для человеческого глаза.

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Ну а учитывая такие удручающие результаты стоит констатировать, что все эти сомнительные преимущества требуют более мощного железа и привыкания к некоторым особенностям интерфейса. Эксперты полагают, что сегодня смысла переходить на Windows 11 нет. Это значит, что система не имеет видимых преимуществ, поскольку даже геймеры не смогут почувствовать тот фирменный буст, о котором так много говорят в Microsoft. 

#microsoft #windows 10 #windows 11
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