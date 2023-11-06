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Bublik1
Der Spiegel: в Германии предложили лишить украинских беженцев пособий и заставить работать
Пока подобные идеи только витают в воздухе, поскольку правящие партии отказываются сокращать выплаты украинским беженцам

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Не секрет, что в последнее время в немецком общество заметно сильное разочарование украинскими беженцами. Первые месяцы помочь приехавшим готовы были все – от политиков, до рядовых немцев. Многие брали семьи к себе домой, но спустя полтора года кажется, что украинцы не оправдали надежд и огромных инвестиций со стороны правительства. Любопытной информацией поделился Маттиас Йендрике, который возглавляет земельный округ Нордхаузен в Тюрингии. По его словам, его опыт приёма украинцев стал отрезвляющим, а сам он призывает пересмотреть условия размещения и выплаты беженцам. Йендрике рассказал, что весной 2022 года он принял решение отправить автобус в Берлин с целью приютить и интегрировать беженцев в свой регион. Политик надеялся на то, что украинцы, имеющие образование и базовые знания о Германии, будут способствовать решению проблемы нехватки рабочей силы в округе. Он предполагал, что это будет позитивным вкладом в экономику и общество, но спустя полтора года большая часть беженцев сидит на пособии и не собирается работать.

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Йендрике обвиняет в данной ситуации федеральное правительство Германии и считает решение о привилегиях для украинцев ошибочным. Речь идёт о поправке в закон, согласно которой с 1 июня 2022 года украинские беженцы получают не стандартные выплаты кандидатам на статус беженца, а полную сумму, которая причитается обычным немцам. Украинцы полностью интегрированы в систему социальной защиты Германии и получают общегражданское социальное обеспечение, которое почти на 20% превышает обычные пособия. Это означает, что они могут рассчитывать в месяц на 502 евро на человека, вместо базовых 410 евро. Мало того, украинцам ещё и полностью оплачивают съёмное жильё, а в результате сотни тысяч беженцев заселились в комфортабельные квартиры и живут в своё удовольствие. Обычно беженцев селят в общежития, что вынуждает их быстрее интегрироваться в немецкое общество, ну а слишком комфортные условия привели к тому, что украинцам выгоднее сидеть на пособии. Йендрике крайне возмущён и констатирует, что диван явно комфортнее курсов немецкого языка, а вытянуть украинцев из домов невозможно. С таким мнением согласился Йоахим Вальтер, глава округа Тюбинген в южной федеральной земле Баден-Вюртемберг (из партии ХДС). Он также отмечает, что готовность к работе у беженцев из Украины значительно снизилась после перевода их на общегражданскую систему социального обеспечения. В его округе из почти 3400 человек, нашедших убежище, на работу вышли всего 60 человек. Большинство взрослых, а именно 1960 человек, получают социальное пособие, и только 720 посещают бесплатные курсы немецкого языка.

Аналогичного мнения придерживаются и другие главы муниципальных округов Германии. Немецкий журнал Der Spiegel указывает, что несколько недель назад съезд глав германских округов обратился к правительству с просьбой, чтобы все новоприбывшие в Германию украинцы не получали сразу общегражданское социальное обеспечение. Вместо этого предлагается понизить им статус до беженцев из других стран, лишив массы льгот. Глава Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст прямо заявил, что если что-то не работает, то это нужно починить или заменить. По его словам, действующая система приёма беженцев из Украины явно нуждается в изменениях. Согласно статистическим данным, в Германии работает только 19% украинцев, прибывших как беженцы и находящихся в трудоспособном возрасте. В других странах доля занятых украинцев значительно выше. Например, в Польше она составляет 66%, а в Нидерландах даже 70%. На данный момент 700 тысяч украинцев в Германии получают общегражданское социальное обеспечение, но есть и другие проблемы. Например, часть беженцев вышла на работу, но предпочитает делать это нелегально, поскольку не хочет отдавать деньги в бюджет. Некоторые осуществляют услуги на дому. Например, наращивают ногти, красят волосы или совершают косметические процедуры. 

Ну а поскольку 700 тысяч украинцев всё ещё сидят на шее у немецкого правительства, то голоса недовольных становится всё громче. Недавно выяснилось, что правительство планирует потратить только на пособия для украинцев 5.5 миллиарда евро в 2024 году, а в эту сумму не включена арендная плата за квартиры, курсы изучения немецкого языка, социальное обеспечение, медицинская страховка и многое другое. Не исключено, что если прибавить все эти и другие пункты, то сумма легко превысит 10 миллиардов евро. Сегодня Германия испытывает значительные экономические трудности, поэтому старается максимально экономить. К примеру, будет урезаться питание военнослужащих. Выходит, что солдаты не будут кушать говядину и клубнику, а украинские беженцы продолжат наслаждаться благами цивилизации, лёжа на удобном диванчике перед телевизором. Кстати, диван, телевизор, вся мебель и одежда тоже оплачена из немецкого бюджета. Аналитики отмечают, что перед Германией стоит сложная задача, но пока пересматривать политику в отношении украинских беженцев не будут. Этот вопрос вызывает разногласия и дебаты, а политики призывают к более сбалансированному подходу. 

На фоне критики, поступающей как со стороны оппозиции, так и представителей муниципалитетов, можно заметить, как меняется риторика в правящей коалиции. Депутаты из партий, входящих в коалицию, начинают выражать свои опасения по поводу политики общегражданского социального обеспечения. Очевидно, что щедрость Германии привела к созданию нежелательных стимулов для беженцев. Как уже было сказано, ещё какое-то время ничего меняться не будет, а любопытное мнение высказал эксперт из Института изучения рынка труда и профессий Херберт Брюкнер. По его словам, важно не преувеличивать значение повышенных социальных пособий, предоставляемых украинским беженцам и не смотреть на то, что эти люди медленно интегрируются на рынок труда. Брюкнер напомнил, что 70% украинских беженцев активно учатся немецкому языку. Как только курсы завершатся, многие из них отправятся на работу. Он делает акцент на том, что у большей части украинцев есть высшее образование и высокая профессиональная квалификация.

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При этом эксперт советует не забывать, что большинство украинских беженцев – это женщины и дети (примерно 80%). Таким беженцам труднее интегрироваться на рынок труда, поскольку мамы должны не только учиться языку, но и заботиться о детях. Мест в детских садах и школах становится мало, а языковая проблема мешает быстрой интеграции. Со временем, проблема решится, а значит нужно просто подождать. Большая же часть правящих элит уверяет, что проблема не в высоких пособиях, а в ограниченном количестве времени, которое Германия дала украинцам для интеграции. Некоторые политики и вовсе предлагают не участвовать в гонке за самыми строгими требованиями, а вместо этого фокусироваться на поддержке муниципалитетов на местах. Ясно, что бесконечно долго сидеть на шее у Шольца украинцы не будут, но пока строгие меры только витают в кулуарах Берлинского кабинета министров. 

#германия #экономика германии #украинские беженцы
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