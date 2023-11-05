Всё просто, ведь денег на такие дорогие продукты в стране уже нет

Не секрет, что немецкая экономика находится в сложном положении. Десятилетиями там не знали, что такое инфляция, а обычные граждане могли спокойно копить деньги, не опасаясь их обесценивания. Ну а сегодня 4% инфляция сжигает доходы, которые формируются в ходе накоплений, а многие фонды уходят в минус. Для бюргеров, которые привыкли к стабильности, подобный расклад дел стал настоящим вызовом, а проблемы заметны повсюду. Из-за отказа от российского газа подорожало электричество и отопление. Сложности с поставками российских удобрений имели неприятные последствия для аграрного сектора, а в итоге подорожание продуктов питания стало неизбежным. Сегодня цены в немецких супермаркетах немного снизились, но часто значительно превышают те, что наблюдались ещё полтора года назад.

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Шольц постоянно рассказывает о том, что вскоре всё наладиться, но вместо этого власти вынуждают немцев всё больше экономить. Ну а заявления канцлера о смене эпохи и вовсе ударили по немецким военнослужащим. Согласно информации канала Welt, в Бундесвере как следует подумали и решили, что питание для военнослужащих слишком дорогое и не соответствует принципам устойчивого развития. Проще говоря власти пришли к выводу, что солдаты слишком дорого обходятся бюджету, поэтому нужно отказаться от некоторых излишеств в тарелке. В результате с начала 2024 года определённые продукты исчезнут из меню, что точно станет неприятным сюрпризом для самих бойцов. Оппозиция считает такой шаг дополнительным ударом по немецким вооружённым силам. Политики напоминают, что в стране и так наблюдается нехватка персонала и оборудования, ну а теперь солдатам ещё и придётся решать вопросы национальной безопасности на пустой желудок. Стоит понимать, что пересмотр меню военнослужащих всегда воспринимается обществом плохо. Обычно, когда возникает подобный вопрос, то власти наоборот хотят привнести улучшения, ну а происходящее самым негативным образом скажется на рейтингах правящей партии.

Поводом для обсуждения стали некоторые пункты, когда из меню уберут значимые для немцев продукты питания. Например, начиная со следующего года солдаты больше не увидят своих любимых рулетов из говядины. Управление продовольственного снабжения вооружённых сил объясняет это решение ростом цен и новыми целями устойчивого развития. Специалисты, знающие внутреннюю кухню Министерства обороны Германии, рассказали и о других сюрпризах, которые готовит солдатам Шольц. Журналисты Welt выяснили, что Управление продовольственного снабжения Бундесвера решило начать экономить средства с 2024 года и более осознанно закупать продукты. Другими словами, питание для военных становится слишком дорогим и уже не удовлетворяет принципам устойчивого развития. Никто точно не знает, что вообще собой представляют принципы устойчивого развития, но экономить придётся всем. Оказывается, рулеты из говядины, фрикадельки и отбивные из молодой баранины уйдут в прошлое, а одновременно из меню исчезнет свежезамороженная рыба и многие другие продукты питания. Планы можно смело назвать Наполеоновскими, ведь ожидается отказ от целого ряда фруктов. Так, их меню уберут арбузы, клубнику и виноград, а вместо бифштекса на кости будут предлагать тофу. Говядину хотят заменить птицей, а меню насытить овощами, поскольку фрукты слишком сильно подорожали.

Оппозиционные политики планируют оспорить решение властей и уверены, что урезание рациона станет сильным ударом по немецкой армии. Там напоминают, что сегодня власти тратят значительные суммы на содержание в стране более миллиона украинцев. Несмотря на экономические сложности гражданам Украины никто ничего урезать не намерен. Вместо этого Шольц хочет залезть в тарелку военнослужащих, что наносит удар по национальной безопасности Германии. Ясно, что подобные высказывания носят популистский характер, но они точно найдут отклик среди обывателей, а это может дать оппозиции больше очков на следующих выборах.

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