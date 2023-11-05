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Обновляем старый игровой компьютер – самые выгодные процессоры, SDD и видеокарты для геймеров

Иногда небольшой апгрейд приводит к значительному приросту быстродействия, а бывает, что нужно как следует потратиться, чтобы выжать пару кадров в секунду
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Многие пользователи не осознают, насколько важно сделать правильный выбор материнской платы и процессора во время покупки компьютера. Некоторые стараются экономить, поэтому получают сильно устаревшее решение, потенциала которого не хватит даже на несколько лет стабильной работы. Бывает, что в погоне за мощностью энтузиасты переплачивают за материнскую плату значительные деньги, а в итоге не используют разгонный потенциал. В этом случае страдает только ваш кошелёк, а значит нужно стараться обходить стороной заведомо провальные решения. 

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Пожалуй, если подходить к делу более прагматично, то лучшим выбором будет процессор AMD. Не так важно, насколько крутой окажется материнская плата, ведь здесь важнее тот факт, чтобы через несколько лет вы могли поставить на ваш ПК другой процессор. Это усилит быстродействие системы, а сегодня мы с вами обсудим несколько способов увеличить производительность ПК. Как уже было сказано, особый интерес представляет платформа от тётушки Су, ну а ниже мы разберём, несколько наиболее простых способов получить дополнительный буст.

Что же, сегодня абсолютно любой пользователь может купить твердотельный накопитель, без которого считать систему современной не представляется возможным. Если у вас старый компьютер, то обратите внимание на Apacer AS350. Он подключается к материнской плате через интерфейс SATA 3, поэтому подходит не только в старые компьютеры, но и в ноутбуки не первой свежести. Скорость работы операционной системы вас непременно порадует, а 1 Тб свободного пространства хватит как для хранения игр, так и для домашнего видео. Создать коллекцию фильмов не выйдет, но у покупателей Apacer AS350 нет такой задачи. 

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В случае, если у вас более новая система с интерфейсом М.2, то не задумываясь берите ADATA Legend 800. Этот твердотельный накопитель очень быстрый и вмещает 1 Тб данных. по скоростным показателям данный SSD в несколько раз быстрее указанного выше, но стоит дешевле. Если 1 Тб вам кажется недостаточным, берите сразу 2 Тб ADATA Legend 800. Все основные показатели здесь точно такие же, поэтому останавливаться не будем. Просто учитывайте, что этот твердотельный накопитель ничем не уступает брендовым, а значит платить больше мы не советуем. Если вам действительно хочется взять более популярное решение, то остановитесь на Kingston NV2. Он всего на пару тысяч дороже, но считается более востребованным и узнаваемым. Здесь уже выбор за вами. 

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С оперативной памятью обычно вопросов меньше. Вряд ли вы начнёте разгонять вашу систему, но многие покупали компьютеры 3-4- года назад, поэтому ставили всего 8 Гб оперативной памяти, решив сэкономить. Что же, просто извлеките старую ОЗУ и поставьте 16 Гб Kingston Fury Beast Black. Разговоры о том, что нужно покупать 32 Гб оставьте энтузиастам, которые считают каждый процент прироста быстродействия. Ну а для обычных пользователей всё это несущественно.

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Ну а теперь представьте, что вы купили компьютер 4 года назад. Предположим, что там стоит процессор Ryzen 5 1600 или аналогичный, поэтому будет просто заменить камень на что-то более серьёзное. В случае, если вас интересует экономия, но нет желания докупать дискретную видеокарту, то можно обратить внимание на Ryzen 5 5600G. С этим процессором вы сможете ещё несколько лет не испытывать неудобств в запуске самых сложных приложений, а интегрированный графический чип хорошо справляется не с самыми требовательными играми. Ryzen 5 5600 может стать отличной альтернативой. Он быстрее, но не содержит встроенной видеокарты. Помните это во время апгрейда, ну а геймеры точно будут довольны, ведь процессор раскроет довольно мощную видеокарту. В случае, если есть возможность потратить больше денег и хочется более мощный процессор, можно обратить внимание на Ryzen 7 5700Х. Здесь уже 8 ядер, а значит камень окажется шустрее в рабочих задачах и играх. Потенциально он кажется более выгодным решением, но иногда всё решают деньги. Ну и для тех, кто не против потратиться, есть Ryzen 7 5800X3D. Это один из самых быстрых игровых процессоров, который будет оставаться актуальным ещё много лет. Что любопытно, он не требует дорогую материнскую плату, а значит подойдёт даже тем, кто купил бюджетный компьютер на платформе АМ4 много лет назад.

Ну и было бы несерьёзно забыть о видеокарте. Для геймера это ключевой элемент компьютера, поэтому стоит сосредоточиться на решениях, позволяющих запускать любые игры. Именно поэтому ничего медленнее GeForce RTX 3060 брать не рекомендуется, поскольку уже через пару лет вы упрётесь в стену. Дешевле 33 460 рублей такого графического чипа нам найти не удалось, но и он принадлежит к самому нижнему ценовому сегменту, поскольку имеет на стандартные 12 Гб видеопамяти, а 8 Гб. С играми такая видеокарта справляться будет, но потенциал у неё сильно ограничен. Ну а поскольку всегда нужно пытаться искать альтернативы, то давайте обратим внимание продукцию от тётушки Су. Как видите, Radeon RX 6650 XT дешевле, но немногие знают, что такая видеокарта быстрее. Здесь столько же видеопамяти, но прирост скорости до 15% гарантирован.

Если вас не устраивает разрешение 1080р, то придётся раскошелиться. Ну а у NVIDIA ничего дешевле GeForce RTX 4060 Ti в наличии нет и не предвидится. Дженсен Хуанг купается в деньгах, поэтому не станет делать скидки. Такая видеокарта вполне нормально справляется с играми, но имеет всё те же 8 Гб видеопамяти. Для 1080р столько хватало, а вот для 2К хотелось бы больше. Что же, выход есть, ведь в продаже можно встретить Radeon RX 6700 XT. Как видите, видеокарта NVIDIA дороже, но зато у AMD целых 12 Гб видеопамяти. Скорость примерно равна, но когда вы захотите запустить действительно требовательную игры, то 8 Гб памяти на GeForce RTX 4060 Ti может просто не хватить. Ну а поскольку нас читают не только бедные студенты, то давайте рассмотрим оптимальную видеокарту для геймеров, которая считается перспективной в 2023 году. Пожалуй, к числу таковых можно причислить GeForce RTX 4070. Смотрите, здесь 12 Гб видеопамяти, большой запас быстродействия и поддержка технологии DLSS 3.0. Трассировка лучей на уровне, а в итоге сегодня вы не встретите ни одной игры, которая в 2К сможет загрузить такую видеокарту. 

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Ну и чтобы поставить точку в апгрейде, давайте посмотрим в сторону старого доброго жёсткого диска. Многие давно забыли о существовании подобных накопителей, а зря, ведь по соотношению цены и объёма равных HDD пока нет. Если хотите создать у себя на компьютере полноценный файловый архив с сериалами, лучшими фильмами и другой полезной информацией, берите WD Ultrastar DC HC530. В запасе 14 Тб свободного пространства, ну а мы напоминаем, что игры нужно ставить на SDD, тогда как скорость работы видео не ограничивается возможностями жёстких дисков.

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видеокарты процессоры оптимальные ценовые предложения
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