Национальная полупроводниковая программа выглядит достаточно амбициозно, но эксперты высказывают сомнения относительно сроков её реализации

Не так давно стало известно о том, что китайская компания Huawei представила смартфон Mate 60, внутри которого скрывается процессор Kirin 9000S, выпущенный по 7-нм технологическому процессу. Известно, что чип был разработан компанией SMIC, что стало неприятным сюрпризом для американского правительства. Напомним, власти США ввели санкции против китайских компаний, пытаясь ограничить полупроводниковый потенциал Поднебесной. Запрет распространяется на поставки готовой продукции, а особенно на оборудование для производства чипов. Так вот, несмотря на то, что китайские компании научились выпускать процессоры по 7-нм технологическому процессу, в Поднебесной пока нет собственной базы оборудования. Фактически, сегодня нечто подобное способны выпускать всего две компании в мире. Это голландская ASML и японская Nikon.

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Но если Китай за последние годы всё же успел закупить немалое количество оборудования, то Россия никогда не уделяла этой проблеме внимания. Похоже, отечественным специалистам придётся брать дело в свои руки. Как стало известно, уже в 2024 году начнётся производство российских литографов, способных выпускать продукцию по 350-нм технологическому процессу. При этом оборудование для производства чипов по более тонким 130-нм нормам появится в 2026 году. Информацию подтвердили журналисты «Известий», ссылаясь на заявление замглавы Минпромторга Василия Шпака. Отмечается, что Россия станет третьей страной, которая сможет самостоятельно выпускать чипы по таким технологическим процессам, а разработка оборудования производится совместно с белорусскими коллегами.

Чипы с топологией 350-65-нм применяются в микроконтроллерах, силовой электронике, телекоммуникационных схемах, автомобильной электронике и других областях. Это около 60% рынка, а эксперты уверяют, что подобные технологии будет ещё долго востребованы. Пожалуй, пройдёт как минимум 10 лет, пока на место подобных чипов придут более технологичные решения. Пока же обойтись без сильно устаревших техпроцессов в потребительской полупроводниковой промышленности невозможно. Сообщается, что уже в 2024 году планируется начать создание полигонов для тестирования оборудования микроэлектроники. Будут использоваться уже существующие площади на производственных предприятиях в Москве, Зеленограде, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Как уже было сказано выше, из-за санкций Россия не импортирует оборудование для литографии. Поэтому собственное производство является важным шагом к достижению технологического суверенитета. Ну а отечественные решения обеспечат способность производить микроэлектронные устройства независимо от внешних обстоятельств и настроения действующего президента США.

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В бюджете на 2024 год заложено 211.4 миллиарда рублей в рамках государственных программ развития электронной и радиоэлектронной промышленности, научно-технологического развития России и космической деятельности России. Несмотря на амбициозные планы, у экспертов есть сомнения по поводу сроков построения индустрии по производству аппаратуры для производства микросхем. Проблема в том, что у многих предприятий нет достаточного числа сотрудников, способных разработать технологический процесс таких установок, поскольку негде взять учёных с достаточными знаниями в области практической физики. Пока же в России освоена технология производства чипов по 65-нм нормам, но современные литографические комплексы в стране пока не производятся. Это значит, что речь идёт об импортных установках, более совершенные аналоги которых закупают Intel, TSMC и другие полупроводниковые гиганты. Что до России, то существует национальная программа, рассчитанная до 2030 года. Ставятся амбициозные планы, но реализация может сильно пострадать из-за санкций.