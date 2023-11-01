А вот с видеокартами не всё гладко, ведь продажи в этом сегменте продолжают снижаться

Корпорация AMD представила отчёт за третий квартал финансового года 2023, совпадающий с третьим кварталом календарного 2023 года (с 1 июля по 30 сентября). За этот период AMD добилась резкого увеличения чистой прибыли в более чем десять раз по сравнению с предыдущим кварталом, когда удалось заработать всего 27 миллионов долларов. Согласно опубликованным данным, прибыль увеличилась чуть больше, чем на 1000%, а это позволило не только догнать Intel, но показать более внушительные результаты. Год к году прирост прибыли составил 353%, поскольку в третьем квартале 2022 года чистая прибыль AMD составляла 66 миллионов долларов. Если говорить о точных цифрах, то чистая прибыль AMD за отчётный период составила 299 миллионов долларов, в то время как Intel заработала 297 миллионов. Что любопытно валовая выручка Intel значительно превосходит выручку AMD: 14.2 миллиарда по сравнению с 5.8 миллиарда долларов. Эксперты отмечают, что подобные показатели свидетельствует о том, что отношение чистой прибыли к выручке у AMD значительно лучше, а значит меньше операционных расходов и выше доходы от продажи каждой отдельно взятой единицы продукции.

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Мало того, финансовые показатели Intel в отчёте показывают отрицательную динамику. Так, выручка в третьем квартале 2023 года уменьшилась на 8% по сравнению с прошлым годом, а чистая прибыль за тот же период года была 1.02 миллиарда, а сейчас снизилась до 297 миллионов долларов. Тем не менее, стоит отметить, что сегодня для Intel даже такая прибыль уже считается значительным достижением. Начало 2023 года было для компании сложным и отметилось крупнейшими убытками в истории. Восстановить прибыльность удалось за счёт продажи непрофильных подразделений, о чём вы можете почитать подробнее по ссылке. Согласно отчёту, Intel продолжает терять рынок настольных процессоров. Важно учитывать, что данный сегмент приносит более половины общей выручки Intel, но доходы от продажи процессоров Core и других пользовательских решений снизилась на 3% по сравнению с предыдущим годом и составили 7.9 миллиарда долларов. В то же время у AMD продажи в этом сегменте продолжают расти, показав 42% увеличение по сравнению с прошлым годом до 1.5 миллиарда долларов благодаря новым процессорам Ryzen 7000, выпущенным в конце 2022 года. Эти процессоры созданы по 4-нм техпроцессу в третьем квартале 2023 года и конкурировали с 10-нм процессорами Core 12 и 13 поколений (Alder Lake и Raptor Lake соответственно). В четвёртом Intel представила 14 поколение, но пока оказалась неспособна перейти на более тонкий технологический процесс.

Высокая прибыльность также была сгенерирована процессорами для центров обработки данных, но на этот раз показатели остались примерно на уровне 3 квартала 2022 года. Всего удалось заработать 1.6 миллиарда долларов, а причина в замедлении роста облачных сервисов. А вот игровой сегмент, который включает в себя дискретные видеокарты, показал снижение финансовых результатов на 8%. Возможно, это связано с уменьшением спроса со стороны обычных потребителей, поскольку майнинг на видеокартах временно прекратил своё существование и перестал оказывать дополнительное давление на рынок. Представители AMD объясняют снижение выручки в игровом сегменте сокращением продаж чипов, используемых в игровых консолях, таких как Sony PlayStation 5. Скорее всего, в 4 квартале такой проблемы не будет, поскольку на носу рождественские праздники.

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В своём финансовом отчёте AMD представила прогноз выручки на четвёртый квартал 2023 года, завершающийся 31 декабря. По оценке экспертов компании, она составит 6.1 миллиарда, что на 5% больше по сравнению с предыдущим годом и на 6% больше по сравнению с завершившимся в сентябре кварталом. Прогнозы по чистой прибыли пока не были представлены. Согласно официальным данным, доля AMD на мировом рынке x86-процессоров (серверных, настольных и мобильных) составила 35.1% к концу третьего квартала 2023 года, в то время как Intel удерживала 62.6%. Годом ранее у Intel было 63.8%, а у AMD – 33.5%. Пять лет назад, в третьем квартале 2018 года, доля Intel составляла 79.1%, а AMD – 20.9%.