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Bublik1
Intel продолжает «худеть» – компания избавилась от технологий в области кремниевой фотоники
Intel пытается оптимизировать свой бизнес, но пока только распродаёт накопленные активы

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За несколько десятилетий своего существования компания Intel превратилась в настоящего гиганта, обладая не только технологическими разработками, но и способностью самостоятельно выпускать продукты без помощи подрядчиков. Компания покупала инновационные стартапы, но в какой-то момент руководство решило, что конкуренты отстали. Intel расслабилась, а в итоге пропустила вперёд не только AMD, но и TSMC. Проще говоря, речь о поражении не только на рынке процессоров, но и разработке технологических решений. Сегодня тайваньский подрядчик способен выпускать готовые продукты по 3-нм технологическому процессу, тогда как у Intel на руках чипы, созданные по 10-нм нормам. Уже скоро на рынок попадут 7-нм решения, а планы предусматривают быстрое освоение даже 2-нм техпроцесса. Пока неясно, насколько успешно Intel со всем справится, но пока можно сделать вывод, что компания продолжает терять свой потенциал. 

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Как стало известно, Intel приняла решение о продаже бизнес-подразделения, специализирующегося на кремниевой фотонике, которое сегодня не является основным направлением деятельности корпорации, поэтому считается тем самым чемоданом без ручки, от которого проще избавиться, чем нести дальше. По информации Nasdaq, компания Jabil выступит в качестве покупателя, приобретая всю технологическую базу, разработанную Intel в этой сфере, включая оптические приёмопередатчики. На данный момент финансовые детали сделки остаются конфиденциальными, поэтому неясно, какую сумму Intel получит, избавляясь от своего неприбыльного актива. Отмечается, что решение о продаже бизнеса в сфере кремниевой фотоники связано с новой стратегией, генерального директора компании –  Патрика Гелсингера. Аналитики констатируют, что за несколько лет управления Роберт Свон нанёс корпорации значительный урон, а в результате можно наблюдать заметное ухудшение позиций компании на рынке и утрату крупных клиентов, включая компанию Apple. В итоге Intel перешла в руки Гелсингера в критическом состоянии, поэтому будут предприниматься непопулярные решения, многие из которых вызывают критику ведущих экспертов.

Напомним, несмотря на то, что Гелсингер находится у руля совсем недавно, он уже успел принять целый ряд важных решений. Так он распорядился отделить от материнской компании 10 различных бизнес-направлений. Следует отметить, что подобные шаги уже предпринимались и Робертом Своном, поэтому отказ от определённых бизнес-интересов стал обыденной практикой в Intel. Гелсингер объявил, что отказ от непрофильных направлений позволил компании сэкономить существенную сумму, оцениваемую в 1.8 миллиарда долларов, но есть мнение, что в перспективе компания потеряет больше, поскольку продаёт ключевые инновационные технологии потенциальным конкурентам. Стоит понимать, что сегодня руководство американской компании находится в сложном положении и пытается не допустить потери основного рынка. Именно поэтому приходится ориентироваться на противостояние с основным конкурентом в лице AMD, который продолжает теснить Intel на рынке серверных процессоров. В последнее время доля AMD в сегменте Х86-процессоров приближается к отметке в 40%, а Гелсингер стремится предотвратить дальнейшее ухудшение финансового положения компании. С начала 2021 года он предпринимает усилия по восстановлению компании, включая снижение операционных расходов путём масштабных сокращений персонала.

Похоже, восстановление былого величия обходится компании слишком дорого, а задача оказалась крайне сложной. В первом квартале 2023 года Intel понесла крупнейший чистый убыток за всю свою 50-летнюю историю. Во втором квартале 2023 года Intel вернулась к прибыли, но доходы были относительно невелики. Третий квартал 2023 года также завершился прибылью, но её объём упал с 1.02 миллиарда долларов до 297 миллионов за год. Эксперты полагают, что в будущем Intel придётся приложить ещё больше усилий, чтобы сохранить свои позиции, так как на рынок настольных процессоров уже наступают чипы с архитектурой ARM. По многим показателям подобные устройства превосходят традиционные на архитектуре Х86, которые и генерируют основные доходы Intel. Подобные чипы обладают более высокой производительностью, экономичностью и менее склонны к перегреву, что позволяет избегать сложных систем охлаждения. Чем на все эти вызовы ответит Гелсингер, пока неясно. 

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Напомним, что это не первая попытка Intel избавиться от непрофильного бизнеса. Так, в марте 2023 года компания продала направление по производству высокопроизводительных модемов (4G и 5G) для мобильных устройств тайваньской компании MediaTek. При этом значительная часть этого направления ушла Apple ещё в 2019 году. Через месяц стало известно о решении Intel продать свой бизнес в области серверов. Отдел Data Center Solutions Group (DSG) перешёл в собственность тайваньской компании MiTAC International Corporation, специализирующейся на производстве серверных материнских плат для процессоров архитектуры x86. Ну а в начале лета 2023 года Intel прекратила выпуск мини-ПК из семейства NUC и передала данное направление в руки Asus. Сентябрь 2023 года ознаменовался продажей доли Intel в бизнесе по производству фотошаблонов. Этот актив был продан компании TSMC, крупнейшему контрактному производителю микросхем в мире с долей более 50% на мировом рынке. Эксперты отмечают, что у Intel ещё осталось несколько направлений, с которыми можно расстаться безболезненно для ключевого бизнеса, но бесконечно извлекать деньги за счёт прошлых побед не удастся. 

#intel #полупроводники
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