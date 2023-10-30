Знаменаиельное событие случилось в ночь на 30 октября

В последние несколько месяцев рынок криптовалют пребывал в спящем состоянии. Биткоин не спешил демонстрировать рекордных показателей, а прогнозы многих аналитиков и не думали сбываться. Майнеры медленно наращивали мощность оборудования, поскольку прибыльность добычи существенно отклонилась от ожиданий ведущих экспертов. Похоже, трудные времена прошли, поскольку недавно курс цифрового золота снова пошёл вверх, а сегодня многие специалисты ожидают очередного бычьего ралли. Называются различные сроки, но мы в данном случае обойдёмся без красивых прогнозов. Всё дело в том, что подорожание Биткоина привело к очередному всплеску интереса к майнингу, а в итоге 30 октября сложность добычи первой криптовалюты достигла нового исторического максимума. В результате последнего пересмотра стало ясно, что показатель достиг отметки в 62.46 Терехешей (ТH), а среднее время нахождения блока на текущий момент составляет 9 минут 46 секунд. Соответственно, хешрейт Биткоина, то есть общая вычислительная мощность оборудования, используемого для майнинга криптовалюты, ожидается на уровне 447.1 экзахеша в секунду (EH/s), что стало очередным рекордом.

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Нет никаких сомнений, что сложность добычи будет постоянно расти, а значит шансы у одиночных майнеров постоянно снижаются. Фактически, уже достаточно давно реальный шанс добыть целый блок для одиночного майнера стремительно приближается к нулю. Судя по всему, математические формулы не мешают особенно везучим фермерам неплохо зарабатывать. Любопытной информацией поделился глава CKPool (пул для соло-майнинга). По словам Кона Коливаса, ночью 30 октября одиночный майнер добыл блок с номером 814 308 и получил за это 6.25 монеты. На момент написания данного материала ценность такого количества Биткоинов примерно равна 215 тысячам долларов или 20 миллионов рублей. Известно, что счастливчик использовал оборудование с мощностью 11 Петахешей в секунду (pH/s). Если обратиться к калькулятору прибыльности, то при текущей сложности, вероятность для одиночного майнера с такой мощностью добыть блок составляет примерно 1-к-41 000 (или 0,025%).

Эксперты отмечают, что учитывая высокую сложность майнинга Биткоина, подобные случаи являются крайне редкими. Обычно блоки добываются крупными майнинговыми пулами, объединяющими множество пользователей и вычислительных мощностей. По мнению экспертов, соло-майнинг можно сравнить с покупкой лотерейного билета, ведь даже спустя долгие годы одиночный майнер не всегда может найти правильный хеш, в то время как потребление электроэнергии и износ оборудования продолжаются. В результате есть все шансы уйти в глубокий минус, потратив на электричество десятки тысяч долларов и столько же на оборудование, но ничего не заработать. При этом майнинг в обычных условиях с равномерным распределением награды между всеми участниками крупного пула позволяет получать стабильно высокий заработок.

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Кстати, в 2023 году соло-майнеры уже несколько раз сумели самостоятельно добыть блоки Биткоина. В мае отличился одиночный майнер с вычислительной мощностью 750 Терехешей в секунду (ТH/s). В августе другой пользователь с 10 устройствами S17 общей мощностью около 1 Петахеша в секунду (pH/s) также получил неплохую награду. Согласно статистике, шансы на добычу трёх блоков у соло-майнеров за 10 месяцев крайне малы, но со статистикой не поспоришь. Высказывается предположение, согласно которому, код Биткоина создан таким образом, что благоволит одиночным фермерам. Возможно, так и есть, но пока официальных доказательств подобным выводам эксперты не представили.