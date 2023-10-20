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Bublik1
Wargaming рассказала о пожертвованиях из World of Tanks в адрес Украины
Похоже, вернуться обратно в Россию Wargaming уже не сможет

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До начала СВО противоречия в российском обществе назревали, но большая часть людей предпочитала помалкивать о личном мнении. В какой-то момент делать это стало невозможно, а бизнесмены, политики, общественные деятели и медийные персоны столкнулись с необходимостью делать выбор. Те, у кого большая часть активов была за рубежом, предпочли последовать за своими деньгами, ну а всё это привело к необратимым последствиям, ведь общество уже никогда не будет прежним. Если в первые месяцы после начала СВО обычные россияне ещё могли понять и принять обратно Галкина, Макаревича и других актёров и певцов, то сегодня бывшие элиты сделали и наговорили слишком много, сознательно перекрыв себе все пути к возвращению. Некоторые продолжают гнуть свою линию по идеологическим мотивам, тогда как у других просто нет выбора, ведь США платит только тем, кто говорит плохо о России и поддерживает любые действия союзников Америки. 

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К примеру, после удара со стороны ЦАХАЛ по больнице в ГАЗЕ ни один сбежавший в Израиль гражданин России не привал власти к прекращению ударов по мирному населению, а подобных примеров множество. Как уже было сказано выше, выбора у многих просто нет, тогда как иногда мы видим довольно спорные инициативы, способные нанести ощутимый урон по имиджу тех или иных людей или компаний. Так, несколько дней назад Wargaming предложили геймерам поучаствовать в акции WargamingUnited, средства от которой будут направлены на помощь Украине. Разработчик World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Warships и других популярных проектов запускает продажу специальных игровых наборов, чётко указывая сторону, которой будет оказана финансовая поддержка. Можно было бы сказать, что на руководство Wargaming кто-то давит, вот только это не так. Напомним, ещё в 2022 году компания разделила свой бизнес. В результате всем пользователям предложили выбор: остаться в российском сегменте, где доступны серверы в зоне «Ру», либо уйти на европейские серверы. 

Оставшиеся в зоне «Ру» получили доступ к проекту «Мир танков» (и другим), тогда как вся остальная аудитория сохранила доступ к базовой World of Tanks. Обе игры почти не отличаются друг от друга, но разработчики делают всё возможное, чтобы показать разницу между ними. Например, вводят уникальные акции для геймеров европейского сегмента, а также предлагают те или иные преимущества, включая ранний доступ к танкам и кораблям. Всё это так и осталось бы незаметным для широкого круга лиц, если бы Wargaming не решила продемонстрировать свою поддержку Украине. Представители студии заявили, что часть сотрудников работает в Киеве, а сама компания делает регулярные пожертвования. Например, был перечислен 1 миллион долларов на лекарства и другую медицинскую помощь украинцам. Неясно, куда ушли деньги. Возможно, речь идёт об украинских фондах, многие из которых были замечены в мошеннических операциях с пожертвованиями. 

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Представители Wargaming пишут, что передали 100 000 долларов пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС, а после силами сотрудников студии и вовсе удалось собрать 200 000 долларов, потраченные на покупку автомобилей скорой помощи для украинских медиков. Многие эксперты полагают, что подобные заявления окажут негативное влияние на имидж указанных выше игр в России. При этом предлагается не забывать, что Wargaming передала российский бизнес московской студии Lesta Games. Именно поэтому некоторые понятия всё же стоит разграничивать, но есть и неприятные моменты. Дело в том, что все игры в любом случае являются интеллектуальной собственностью Wargaming. Рано или поздно противостояние России и США завершится, а вот вернуться обратно у Wargaming уже не выйдет. Обычные пользователи и журналисты не забудут того, что сделали и сказали ушедшие из страны компании. Возможно, более разумным для Wargaming был бы выбор нейтральной позиции, но руководство студии не настолько дальновидно, чтобы смотреть в будущее так далеко. 

#world of tanks #wargaming
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