Кроме того, Core i9-14900K потребляет в 5 раз больше энергии, чем Ryzen 7800X3D

Если верить официальным тестам, то Core i9-14900K стал самым быстрым настольным процессором на рынке. При этом на этот раз новый флагман Intel покорил не только область рабочих вычислений, но и опередил все решения AMD в играх. Особенно хорошо Core i9-14900K показал себя в Geekbench и других синтетических тестах, а многие эксперты предлагали дождаться независимых результатов. Поскольку вчера новая линейка поступила в продажу, то можно было ожидать крайне любопытных данных. Без лишних слов предлагаем вам посмотреть видео на YouTube, где ребята из Hardware Unboxed уже успели сделать правильные выводы.

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Итак, в синтетических тестах мы действительно получили нового лидера. На самом деле разрыв между Core i9-14900K и Core i9-13900K небольшой и намного меньше, чем заявляли официальные представители Intel, но это уже не так важно. А вот с играми у нового флагмана всё плохо. Увы, но Core i9-14900K уступил целых 7% менее дорогому Ryzen 7800X3D. Тесты проведены с использованием видеокарты GeForce RTX 4090 и доказывают, что пока решения Intel не способны конкурировать с AMD в играх на равных. Эксперты предлагают оценить результаты нового Core i5-14600K. Стоимость камня примерно соответствует Ryzen 7800X3D, а вот по скоростным характеристикам в играх он уступает красному процессору на целых 16%.

Но и это далеко не все выводы, которые можно сделать. Так, на сайте AnandTech появились любопытные данные об энергопотреблении указанных выше процессоров. Выяснилось, что во время теста Core i9-14900K умудрился сжечь немалые 428 Вт, что на целых 85 Вт больше, чем было у Core i9-13900K. Можно сделать вывод, что повышение тактовой частоты на 200 МГц дорого обошлось флагману Intel. Эксперты советуют подбирать для него действительно качественную материнскую плату, поскольку середняки могут выйти из строя и не способны стабильно работать с таким теплопакетом. Ну и совсем комично выглядит сравнение энергопотребления Core i9-14900K, с указанным выше Ryzen 7 7800X3D. Как вы могли заметить выше, процессор AMD оказывается быстрее в играх, но при этом он потребляет всего 85 Вт, тогда как TDP флагманского Ryzen 9 7950X3D ограничено 146 Вт. Выходит, что Core i9-14900K умудряется сжигать в 5 раз больше электричества, но при этом оказывается медленнее Ryzen 7 7800X3D. Результат весьма показателен и доказывает проведённую работу инженеров красной команды в плане оптимизации собственных решений.

Эксперты отмечают, что серия Raptor Lake Refresh может быть интересна тем, кто купил компьютер несколько лет назад, собрав его на процессоре Intel 12-го поколения. Дело в том, что на этот раз не произошло смены сокета. Это позволяет увеличить мощность системы за счёт смены процессора, но, как уже было сказано выше, придётся обращать внимание на энергопотребление. Менее дорогой Core i7-14700K сжигает почти 400 Вт, поэтому ставить его на бюджетную материнскую плату за 100 долларов крайне не рекомендуется. Ну и стоит отметить, что многие эксперты и вовсе предлагают пропустить данную серию. Intel не представила ничего интересного, ну а очередной рекорд в синтетических тестах интересует только энтузиастов. Обычные пользователи ориентируются на соотношение цены и производительности, а серия Raptor Lake Refresh в этом плане демонстрирует довольно посредственные показатели.

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