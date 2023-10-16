Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Инсайдеры слили финальные характеристики, цены и игровые тесты 24-ядерного Core i9-14900K
В сети опубликованы цены и параметры всей линейки Raptor Lake Refresh 2023 года

реклама

Если вы ждали от Intel в 2023 году большого прорыва, то стоит умерить свои аппетиты, ведь на этот раз синие решили никуда не спешить. В компании осознают, что AMD пока не готова представить процессоры нового поколения, а значит настоящее противостояние развернётся уже в 2024 году. Пока же нас ждёт линейка Raptor Lake Refresh. Проще говоря, речь идёт о слегка обновлённой архитектуре прошлого поколения, что в некотором смысле может порадовать обычных пользователей. Всё дело в том, что на этот раз Intel не стала изобретать необычный сокет, а вместо этого позволит установить новый процессор на материнскую плату, купленную ещё в 2021 году.

Если вы не верили, что такое возможно, то самое время удивиться, ведь до этого синие не баловали нас такими сюрпризами. Ну а поскольку анонс уже рядом, то в сеть начали проникать официальные сведения из презентации.

реклама

Заметим, что большая часть информации была доступна и ранее, поэтому для тех, кто следит за событиями рынка полупроводников, всё это не станет большим сюрпризом. И всё же сегодня появилась возможность оценить не только тактовые частоты и количество ядер, но и ценовую политику. Кроме того, указаны предварительные скоростные показатели, хотя по этому поводу есть масса сомнений. Как и ожидалось, флагманом линейки станет Core i9-14900K. Камень получит 24 ядра, из которых только 8 окажутся быстрыми, тогда как остальные 16 снова используются в маркетинговых целях. При этом в некоторых условиях Core i9-14900K сможет достигать тактовой частоты в 6 ГГц на одном ядре и будет стоить 589 долларов.

Можно констатировать, что подорожания, о котором так много писали инсайдеры, не наблюдается. Версия без встроенного графического ядра (Core i9-14900KF) стоит 564 доллара, а это ещё один процессор, способный разгоняться до 6 ГГц. 

20-ядерный Core i7-14700K не такой быстрый, а максимальная тактовая частота его пока неизвестна. Скорее всего, одно ядро заработает на 5.8 ГГц, а стоить такое чудо техники будет 409 долларов. Любители экономить могут обратить внимание на Core i7-14700KF. Камень оценивается в 389 долларов и в целом ничем не отличается от указанной выше версии, кроме отсутствия интегрированного видеоядра. Менее требовательных энтузиастов поджидают Core i5-14600K и Core i5-14600KF. Тактовые частоты здесь ниже, как и количество ядер, а скоростные показатели далеки от флагманских.

И всё же, это довольно неплохие процессоры если учитывать их конечную стоимость и позиционирование. Вопрос лишь в том, насколько подобные камни окажутся быстрее уже существующих аналогов текущего поколения, но пока нет независимых тестов, мы с вами останемся в неведении. 

Инсайдеры опубликовали официальные графики, которые должны быть показаны в рамках презентации. Неясно, как были получены такие результаты, но пока Core i9-14900K, с лёгкостью обходит геймерский Ryzen 9 7950X3D в играх и синтетических тестах. Давайте обойдёмся без анализа информации, поскольку всё это выглядит довольно странно. Intel почти ничего не изменила в новом поколении, немного подняв тактовые частоты. Этого слишком мало, чтобы обойти флагман AMD в игровых сценариях, поэтому пока неясно, каким образом достигается такой разрыв. Не исключено, что у синих есть ещё какой-то сюрприз, но об этом мы с вами узнаем немного позднее.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Как вы могли заметить, здесь не все процессоры, которые в итоге станут частью линейки Raptor Lake Refresh. Как знают более продвинутые пользователи, Intel предпочитает менее мощные камни анонсировать в январе следующего года, оставляя новинкам время и место для манёвра и хороших продаж. 

#процессоры #raptor lake refresh
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новый настольный флагман Intel Core i9-14900K замечен в составе готовых сборок
В Сети замечены процессоры Intel Raptor Lake-HX Refresh с флагманским 24-ядерным Core i9-14900HX
Intel China публикует тизер ожидаемой презентацией серии процессоров Core 14-го поколения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Линейка Galaxy S24 выйдет в следующем году и раньше намеченной даты
+
Студент колледжа с помощью машинного обучения расшифровал слово в древнеримском свитке
6
Готовые игровые ПК с процессором Intel Core i9-14900K появились на Newegg
2
Ракета-носитель SLS - космический гигант с космической ценой
+
47% геймеров купили видеокарты NVIDIA с трассировкой лучей, а 20% владеют GeForce RTX 3060 и мощнее
24
ЗРК «Полимент-Редут» получил противокорабельную функцию
3
Apple подала в суд на компанию Ecoapple из РФ и требует изменить название и убрать яблоко с логотипа
12
Microsoft выплачивает вознаграждение в размере до 15 000 долларов тем, кто нашел уязвимость Bing AI
+
В Париже нашествие клопов – гостей олимпиады 2024 ждут паразиты в отелях, стадионах и автобусах
15
Энтузиаст приобрёл SSD-диск 990 Pro 4 Тбайт с PCIe 5.0 за $40, но он оказался весьма медленным
10
Криптовалютный кошелек Metamask удалён из AppStore
+
Армия обороны Израиля сообщила о готовности к проведению наземной операции в секторе Газа
7
Эпоха Су-25 в Украине подходит к концу – РФ методично добивает оставшиеся истребители «Ланцетами»
1
Toyota заключила соглашение о серийном производстве твердотельных батарей для электромобилей
+
Snapdragon 8 Gen 3 в новом Galaxy S24 превосходит Gen 2 в S23 более чем на 80%
+
Продажи жёстких дисков в 2023г увеличились в 4 раза – почему HDD не уходят с рынка, а спрос растёт
8
Яндекс Такси повышают цены на свои услуги
1
Су-57 используют "режим невидимки" для скрытного нанесения ударов в зоне СВО
1
Появились подробности о четырёх камерах на Samsung Galaxy S24 Ultra
+
Приложение MetaMask было удалено из AppStore
+

Популярные статьи

Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
187
Китайский квантовый компьютер на 255 кубит продемонстрировал невероятную мощность
8
RTX 2060 Super против RTX 4060 в Adobe Premiere Pro
34
Всепогодный разведчик: Ударный Ка-52 "Аллигатор" получил подфюзеляжный радиолокатор кругового обзора
5
Sony PlayStation 4 Slim vs Xbox Series S vs Xbox One X в 2023 году
9
Почему при сборке ПК не стоит отказываться от покупки HDD, а когда без SSD не обойтись
9
Итоги гоночного уик-энда 14-15 октября
+
Мой личный опыт использования Anbernic RG35XX в 2023 году
2
Арабо-израильский конфликт - история 75-летнего противостояния
16
Зачем нужны потайные комнаты и в каких случаях рекомендуется обращаться в студию дизайна
+

Сейчас обсуждают

Никита Никитенко
10:05
В дополнение к статье: когда вы перекидываете данные с вашего 10000+ тб/сек SSD, вы всё равно будете ограничены другим диском. То есть если я например перекидываю архив из ссд в хдд (и так же в обратн...
Почему при сборке ПК не стоит отказываться от покупки HDD, а когда без SSD не обойтись
unhurtable
10:05
И что Израильтяне и Украинцы будут стрелять бумажками по твоей логике?
Как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на Украину и хватит ли денег у США
Truth Seeker
10:05
Мир расплатится
Как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на Украину и хватит ли денег у США
Кирилл Гильманов
10:03
Просто так взял и скачал чистую винду с неофициального сайта,в чем проблемма то?
Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
Кирилл Гильманов
10:01
Очень удобно без учетной записи,0 проблемм
Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
Гоогле Гооглев
09:57
То есть он свою страну сгубил, ещё и грузин хочет закопать
Зеленский вновь предлагает Грузии начать войну на Кавказе
Никита Никитенко
09:54
Ладно
Почему при сборке ПК не стоит отказываться от покупки HDD, а когда без SSD не обойтись
Truth Seeker
09:52
Как они могут претендовать, если отправляют военную помощь Украине?
Экс-разведчик США Риттер: Венгрия, Польша и Румыния претендуют на земли Украины
DIP48
09:52
"почему Linux многим и даром не нужен" - Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны.))) Какой то нездоровый садомазохизм у Чимбы наблюдается. Ёжики плакали, кололись, но продолжа...
Коротко об одной из причин, почему Linux многим и даром не нужен
Алексей Выходцев
09:51
Достаточно часто. И торренты качаю со скоростью 35-45 Мбайт/сек, для уточнения. Но если вам нравится - покупайте. Цена-то хорошая, никто не спорит.
Энтузиаст приобрёл SSD-диск 990 Pro 4 Тбайт с PCIe 5.0 за $40, но он оказался весьма медленным
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем