В сети опубликованы цены и параметры всей линейки Raptor Lake Refresh 2023 года

Если вы ждали от Intel в 2023 году большого прорыва, то стоит умерить свои аппетиты, ведь на этот раз синие решили никуда не спешить. В компании осознают, что AMD пока не готова представить процессоры нового поколения, а значит настоящее противостояние развернётся уже в 2024 году. Пока же нас ждёт линейка Raptor Lake Refresh. Проще говоря, речь идёт о слегка обновлённой архитектуре прошлого поколения, что в некотором смысле может порадовать обычных пользователей. Всё дело в том, что на этот раз Intel не стала изобретать необычный сокет, а вместо этого позволит установить новый процессор на материнскую плату, купленную ещё в 2021 году.

Если вы не верили, что такое возможно, то самое время удивиться, ведь до этого синие не баловали нас такими сюрпризами. Ну а поскольку анонс уже рядом, то в сеть начали проникать официальные сведения из презентации.

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Заметим, что большая часть информации была доступна и ранее, поэтому для тех, кто следит за событиями рынка полупроводников, всё это не станет большим сюрпризом. И всё же сегодня появилась возможность оценить не только тактовые частоты и количество ядер, но и ценовую политику. Кроме того, указаны предварительные скоростные показатели, хотя по этому поводу есть масса сомнений. Как и ожидалось, флагманом линейки станет Core i9-14900K. Камень получит 24 ядра, из которых только 8 окажутся быстрыми, тогда как остальные 16 снова используются в маркетинговых целях. При этом в некоторых условиях Core i9-14900K сможет достигать тактовой частоты в 6 ГГц на одном ядре и будет стоить 589 долларов.

Можно констатировать, что подорожания, о котором так много писали инсайдеры, не наблюдается. Версия без встроенного графического ядра (Core i9-14900KF) стоит 564 доллара, а это ещё один процессор, способный разгоняться до 6 ГГц.

20-ядерный Core i7-14700K не такой быстрый, а максимальная тактовая частота его пока неизвестна. Скорее всего, одно ядро заработает на 5.8 ГГц, а стоить такое чудо техники будет 409 долларов. Любители экономить могут обратить внимание на Core i7-14700KF. Камень оценивается в 389 долларов и в целом ничем не отличается от указанной выше версии, кроме отсутствия интегрированного видеоядра. Менее требовательных энтузиастов поджидают Core i5-14600K и Core i5-14600KF. Тактовые частоты здесь ниже, как и количество ядер, а скоростные показатели далеки от флагманских.

И всё же, это довольно неплохие процессоры если учитывать их конечную стоимость и позиционирование. Вопрос лишь в том, насколько подобные камни окажутся быстрее уже существующих аналогов текущего поколения, но пока нет независимых тестов, мы с вами останемся в неведении.

Инсайдеры опубликовали официальные графики, которые должны быть показаны в рамках презентации. Неясно, как были получены такие результаты, но пока Core i9-14900K, с лёгкостью обходит геймерский Ryzen 9 7950X3D в играх и синтетических тестах. Давайте обойдёмся без анализа информации, поскольку всё это выглядит довольно странно. Intel почти ничего не изменила в новом поколении, немного подняв тактовые частоты. Этого слишком мало, чтобы обойти флагман AMD в игровых сценариях, поэтому пока неясно, каким образом достигается такой разрыв. Не исключено, что у синих есть ещё какой-то сюрприз, но об этом мы с вами узнаем немного позднее.

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Как вы могли заметить, здесь не все процессоры, которые в итоге станут частью линейки Raptor Lake Refresh. Как знают более продвинутые пользователи, Intel предпочитает менее мощные камни анонсировать в январе следующего года, оставляя новинкам время и место для манёвра и хороших продаж.