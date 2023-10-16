Эксперты назвали основные причины, не позволяющее ВСУ получить преимущество при помощи артиллерии НАТО

Армия РФ применяет в рамках СВО самые разнообразные средства поражения. Используются крылатые и баллистические ракеты, а иногда по военным объектам прилетают даже гиперзвуковые «Кинжалы». При этом фиксируется изменение тактики, когда при помощи средств РЭБ создаются виртуальные цели. Значительные усилия прилагаются для уничтожения авиапарка, включая находящиеся на земле машины. Но особенно важным считается поражение ПВО и зенитной артиллерии. Подобные системы наносят удары по российским войскам, а значит представляют собой одну из самых важных целей для российских сил. Аналитики изучили положение дел и назвали основные причины, способствующие высоким потерям среди техники.

Прежде всего стоит указать на дефицит высокоточных боеприпасов. Существенным преимуществом современной артиллерийской техники, поставляемой на Украину со стороны Запада, является возможность использования высокоточных и дальнобойных боеприпасов. Эти боеприпасы, в сочетании с разведывательными данными от НАТО, обеспечивают возможность поражать ключевые цели на больших расстояниях.

Недостаток высокоточных снарядов имеет под собой вполне конеретные причины. Проблема в том, что высокоточных боеприпасов калибра 155-мм всегда производилось значительно меньше, чем обычных осколочно-фугасных снарядов. ВСУ изначально не располагали высокоточными боеприпасами для артиллерии советского производства, за исключением ограниченного количества снарядов для советских орудий 2С7 «Пион».

Удары со стороны РФ. Так армия РФ активно бьёт по тылам ВСУ, что привело к истощению запасов 155-мм снарядов, включая высокоточные. Этот фактор имеет особое значение, поскольку усиливает дефицит.

Дефицит артиллерийских систем. ВСУ столкнулись с нехваткой рабочих артиллерийских систем уже достаточно давно. Советские системы по большей части уничтожены, а страны НАТО дают слишком мало. На покрытие потерь хватает, но наступать с таким количеством невозможно.

Растут риски уничтожения отдельных систем. Ввиду вышеуказанных факторов, артиллерию постоянно приходится держать рядом с передовой линией. Здесь всё это фиксируется средствами разведки и уничтожается.

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В результате эксперты констатируют, что ВСУ теряют ключевое преимущество, которое ранее им давали артиллерийские системы НАТО. Проще говоря, дальность и точность стрельбы далеки от ожиданий, а дефицит высокоточных снарядов нечем компенсировать. Ну а поскольку высокоточных снарядов становится всё меньше, то для достижения желаемых результатов артиллерии приходится находиться на огневой позиции дольше, что увеличивает риск обнаружения и поражения со стороны армии РФ.