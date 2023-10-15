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47% геймеров купили видеокарты NVIDIA с трассировкой лучей, а 20% владеют GeForce RTX 3060 и мощнее
Представители NVIDIA поделились любопытной статистикой

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Продажи компьютеров снижаются достаточно давно, а аналитики называли множество причин, включая массовое распространение смартфонов. Отмечалось, что значительное количество людей ранее использовало персональный настольный компьютер или ноутбук для чтения новостей в интернете, получения электронной почти, переписки в социальных сетях, прослушивания музыки и просмотра фильмов. Вот только всё это и многое другое может взять на себя обычный смартфон, и в итоге нет ничего удивительного в том, что компьютеры медленно теряют популярность.

Эксперты полагают, что ниже определённой отметки продажи не уйдут, поскольку существует огромное количество геймеров. Не стоит забывать о корпоративном сегменте, и не всё так плохо, как пытаются представить некоторые эксперты. 

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И всё же пик продаж наблюдался в 2021 году, когда пандемия вынудила миллионы людей по всему миру перейти на удалённую работу. Сегодня мы видим спад, а наиболее сильный удар пришёлся по видеокартам. Поскольку больше 85% рынка принадлежит NVIDIA, то говорить мы будем именно об этой компании.

Итак, игровое подразделение под руководством Дженсена Хуанга смогло выручить за 2021 год 12 миллиардов долларов. Уже в 2022 году доходы снизились до 9 миллиардов долларов, ну а за первую половину 2023 зелёные заработали всего 4.7 миллиарда долларов. Вообще, дела у NVIDIA идут неплохо, поскольку сегодня компания зарабатывает на профессиональных решениях и графических чипах для обучения ИИ и облачных технологий. При этом компания делает вид, что не забывает о геймерах, предоставив любопытную статистику. 

Прежде всего стоит напомнить, что в 2018 году началась новая эра трассировки лучей. Именно тогда стартовали продажи флагмана GeForce RTX 2080, а в январе 2023 любителям компьютерных игр стала доступна GeForce RTX 2060. Видеокарта была не такая быстрая, но позволяла неплохо себя чувствовать в требовательных новинках с включением волшебных лучиков. С тех пор прошло четыре с половиной года, в продаже можно встретить решения серии GeForce RTX 20, GeForce RTX 30 и даже GeForce RTX 40. Все три поколения поддерживают технологию трассировки лучей, а представители NVIDIA уверяют, что 47% всех геймеров, выбравших зелёные цвета, могут похвастать наличием видеокарты серии RTX.

Что любопытно, около 20% всех любителей компьютерных игр позволили себе решение уровня GeForce RTX 3060 и дороже, а вся эта информация опубликована официальными представителями NVIDIA.

Если внимательно изучить статистику Steam, то можно сделать вывод, что подопечные дядюшки Хуанга говорят правду. Продукции с трассировкой лучей в статистике действительно много, а процент GeForce RTX 3060 или более мощных решений примерно достигает 20 пунктов. При этом AMD оказалась не способна составить достойную конкуренцию, ее представители полностью отсутствуют в числе наиболее популярных решений.

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В данном материале разбирать причины происходящего мы не будем, лишь отметим, что Лиза Су неплохо себя чувствует, закрепив за собой сегмент игровых консолей. Что до NVIDIA, то монопольное положение этой компании стало определяющим для рынка. Как следствие, именно Дженсен Хуанг задаёт новые тренды и формирует ценовую политику. 

#nvidia #видеокарты #geforce rtx 3060
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