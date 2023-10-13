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Bublik1
Китай не даст России новые процессоры Loongson 3A6000, отправив старые Loongson 3A5000
Сколько точно процессоров импортировано в РФ, пока неясно

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Известно, что в России нет собственного производства процессоров. Попытки создать полупроводниковую индустрию проводятся, но пока речь о конкуренции с мировыми лидерами речь не идёт. Проблема в том, что потребуется пройти сложный путь, ведь нужны не только станки для литографии, но и специализированные материалы. Ничего из этого сегодня нет, а власти выделяют немалые суммы на проектные работы и научные исследования. Известно, что за 2 года будет потрачено 100 миллиардов рублей, а в целом инвестиции в полупроводниковую отрасль России превышают 200 миллиардов рублей только в 2024 году. Несмотря на это успехи пока скромные, а более значительные достижения будут заметны после 2027 года, когда ожидается появления собственных технологий для производства микросхем по 14-нм технологическому процессу. 

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При этом в госсекторе процессоры Intel и AMD считаются небезопасными, тогда как TSMC остановила выпуск российских решений. В некоторых случаях быстродействие не имеет значения, ну а китайские инженеры продвинулись в данном вопросе намного дальше. В Поднебесной есть более современные решения, вот только российским компаниям ничего из этого не достанется. Как стало известно, китайские власти преградили России путь к использованию самых передовых процессоров компании Loongson, включая новейшую модель 3A6000. Подобные решения были впервые представлены весной 2023 года, а тесты доказали, что процессоры доступны исключительно на внутреннем рынке Китая. Например, совсем недавно 3A6000 был впервые интегрирован в новые готовые ПК, которые поступили в продажу в китайских магазинах. 

Линейка процессоров Loongson подразделяется на три категории: серверные, базовые настольные и настольные для рабочих станций. Сегодня 3A6000 считается наиболее передовой моделью в этой линейке, вот только в Россию решено поставлять устаревшую модель 3A5000, появившуюся на рынке два с половиной года назад. К тому же в конце 2022 года китайские власти запретили экспорт всех процессоров Loongson за пределы Китая. Теперь, на их основе, начнут производить серверы, системы хранения данных, компьютеры и ноутбуки, и сразу несколькими производителями. Что любопытно, никто не знает, каким образом российским импортёрам удалось получить разрешение на массовую закупку чипов. Что касается характеристик нового процессора, представители Loongson уже не раз рассказывали о его выдающейся производительности.

Сообщается, что 3A6000 способен конкурировать с процессорами Intel Core 11-го поколения, выпущенными три года назад, по показателю выполнения инструкций за один такт (IPC). Но стоит отметить, что IPC сам по себе не определяет общую производительность процессора, а данный показатель зависит от таких факторов, как тактовая частота и другие параметры, которые Loongson не раскрывает. Согласно публичным данным, процессор 3A6000 оборудован четырьмя ядрами, работающими на частоте 2.5 ГГц и поддерживает режим многопоточности. В результате процессоры примерно соответствуют решениям Intel Core 10-го поколения. Известно, что Loongson начала выпускать патчи для ядра Linux весной 2023 года, добавляя поддержку нового чипа. Это было сделано для обеспечения совместимости с современными операционными системами, так как многие национальные ОС Китая, такие как Deepin и Kylin, основаны на ядре Linux. Теоретически, на ПК, построенных на базе 3A6000, можно будет запускать даже российские ОС, большинство из которых также построены на ядре Linux.

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Что касается ПК с процессором 3A6000, они представляют собой полноразмерные системные блоки с возможностью апгрейда. Внутри корпуса установлена классическая материнская плата с портом PCI-E для дискретных видеокарт. По умолчанию в системном блоке установлен ускоритель AMD Radeon RX 580 начального уровня. Процессор оснащён активной воздушной системой охлаждения, что свидетельствует о его низком теплопакете. Радиатор на чипсете на материнской плате достаточно массивный, но лишён дополнительного вентилятора. По маркировке блока питания можно сделать вывод, что его пиковая мощность составляет 650 Вт, что соответствует современным ПК среднего уровня на базе процессоров Intel или AMD. Основным системным накопителем является SSD ёмкостью 256 ГБ. Имеется два слота для оперативной памяти, оба заняты планками DDR4-3200 объёмом 8 Гб, а пока нет информации о том, можно ли установить ОЗУ большего объёма. Сам процессор Loongson 3A6000 припаян к материнской плате и не подлежит замене. Что до Loongson 3A5000, то он пусть и не может считаться самым современным на рынке, но действительно способен заменить российские процессоры, в которых нуждаются государственные структуры. Неясно, насколько правительство РФ доверяет китайским партнёрам, но по данному вопросу информации нет. 

#процессоры #loongson 3a5000 #loongson 3a6000
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