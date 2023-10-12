Шведские Stridsvagn 122 не продемонстрировали никаких значимых результатов в СВО на стороне украинской армии

Ещё совсем недавно европейские аналитики называли Leopard 2 чуть ли не самым мощным танком на планете, а украинские власти уверяли, что техника превосходит все российские аналоги на голову. Реальность разочаровала и первых и вторых, ведь десятки немецких танков были уничтожены на полях Запорожской области. Наступление ВСУ провалилось, а сегодня власти Германии пытаются забыть об имиджевом поражении, грозящем оказать негативное влияние на продажи оружия за рубеж. Эксперты полагают, что уничтоженные немецкие кошки будут иметь долговременный эффект, ну а пока стоит как следует задуматься о боеспособности оставшихся в строю машин. Похоже, проблемы есть и у других стран, которые импортировали Leopard 2.

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Под ударом оказалась и Швеция. Напомним, в этом году власти этой страны передали Киеву 10 танков Stridsvagn 122. Речь идёт о машинах, созданных на базе Leopard 2 и получивших глубокую модификацию. Судьба большинства машин, попавших в Украину, остаётся неизвестна, ведь только некоторые из них попали под удар и были сожжены. Не исключено, что технику держат в резерве, но в данном случае всё это не так важно. Как стало известно, шведские власти приняли решение как можно скорее улучшить все находящиеся в распоряжении военные машины. В результате на боевое дежурство заступит модификация Stridsvagn 123A. Отмечается, что основная цель модернизации заключается в продлении срока службы танков, приобретённых в начале 2000-х годов, как минимум до 2030-х годов.

В настоящее время подробностей мало, а эксперты уверяют, что изменения включают замену практически всех электронных компонентов для обеспечения совместимости с современными версиями Leopard 2. Планируется установить новую 120-мм пушку L55 с расширенными возможностями программирования боеприпасов, что увеличит огневую мощь. Также готовится модернизация системы ночного видения для наводчика и командира танка, включающая улучшенную камеру ночного видения. Она предназначается мехводу, что позволить осуществлять ночные вылазки. Обновление ожидает и гусеницы, а вот по поводу улучшения бронирования нет никакой информации. Без изменений останется и двигатель мощностью 1500 л.с., а поставки модифицированных машин в войска состоится только в 2026 году.

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Полная модернизация коснётся 44 машин, а общая сумма, которая выделена на эти нужды, достигнет 301 миллиона евро. Деньги не такие большие, но и изменения нельзя назвать критическими. Власти Швеции уверяют, что модернизация учитывает опыт применения Stridsvagn 122 в Украине, но не уточняют, почему в таком случае не планируется добавить верхний бронелист и противодронные козырьки. Напомним, сегодня особенно опасными считаются беспилотники, способные наносить удары с высокой точностью. Некоторые дроны и вовсе несут на борту снаряды от РПГ, что повышает убойную силу. Учитывая тот факт, что крыша у Stridsvagn 122 и Leopard 2 не самая прочная, игнорирование указанной проблемы вызывает вопросы. Вполне возможно, что инженеры не смогли ничего придумать, ведь увеличение бронирования приведёт к тому, что вес танка станет ещё выше, а это негативным образом скажется на скоростных показателях.