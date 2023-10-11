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Bublik1
В СВО прибыла партия Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М с навесными противодронными козырьками
От кустарной модернизации защиты от беспилотников российский производитель перешёл к серийному выпуску подобных конструкций

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Долгие годы аналитики составляли рейтинги самых мощных танков на планете, называя несколько лидеров списка. Например, немецкий Leopard 2 считался чуть ли не самым грозным оружием, но после неудачного контрнаступления ВСУ выяснилось, что машины далеки от идеала. Точно такая же судьба ждала британский Challenger 2. После потери двух машин все танки были переброшены в тыл, ну а на подходе американские Abrams. Эксперты полагают, что ОБТ США ждёт не самая радужная судьба, ну а несколько дней назад сошёл блеск с израильского Merkava Mk. IV. Танк имеет массу защитных систем, вот только видео в сети доказывают, что один из самых мощных танков на планете не представляет собой реальной силы. Он не способен противостоять прямым ударам из РПГ и загорается после контакта не только с "Корнетом", но и менее грозным оружием. Стоит отметить, что есть масса нюансов, в рамках которых каждая машина всё же способна себя проявить, но украинский конфликт доказал преимущество российского Т-90М «Прорыв». В сети есть кадры, на которых танк справляется с летящими снарядами, а сегодня именно эта машина считается одной из самых перспективных на планете. На российском производстве запушена линия как по переоснащению уже выпущенных машин прошлых поколений, так и абсолютно новых танков. Кроме того, «Уралвагонзавод» выпускает модернизированные Т-72Б3М, хорошо зарекомендовавшие себя в рамках СВО. 

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Как стало известно, предприятие поставило военным новую партию танков, о чём сообщила пресс-служба «Уралвагонзавода». Отмечается, что транспортировка новой партии танков производилась с использованием российской железнодорожной инфраструктуры. Одним из интересных моментов является то, что теперь танки поставляются с уже установленной защитой башни. Это приваренные навесы, защищающие машину от дронов-камикадзе и подвесных гранат, которые сбрасывают с воздуха беспилотники. Ранее солдаты самостоятельно приваривали такие конструкции к корпусу, но теперь всё это из кустарных цехов вышло на профессиональный уровень и учитывает опыт ведения СВО. Стоит отметить, что защита башни танка была продемонстрирована на форуме «Армия-2023», а теперь внедрена на серийную технику. 


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Как уже было сказано, поскольку изменения были внесены с учётом ведения реальных боевых действий, то защищённость Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М стала ещё выше. Отдельно утверждается, что «Уралвагонзавод» значительно увеличил темпы производства и модернизации танков, что позволит насытить армию современной техникой. Ранее глава Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров подчеркнул важность поставок современных танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М для российской армии. По его словам, обе машины продемонстрировали отличные боевые качества в зоне проведения специальной операции. Напомним, предприятие не только занимается производством новых машин и модернизацией уже указанных танков, но и планирует возобновить производство легендарного «летающего» Т-80. Машина отличается высокими скоростными характеристиками, должна получить современную защиту, улучшенное бронирование и способна стать танком прорыва. 

#сво #военные технологии #танки #т-72б3м #т-90м «прорыв»
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