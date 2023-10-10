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Bublik1
Foreign Policy – Европа не может найти боеприпасы для Израиля, поскольку всё ушло в Украину
После полугода конфликта в Украине количество боеприпасов на складах ЕС подходит к концу

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Последние полтора года США и ЕС активно поставляли оружие и боеприпасы Украине. Многие политики не скрывают того, что всё это позволяет сдерживать потенциал России, при этом обходясь минимальными ресурсами. Якобы, Запад не расходует свой людской потенциал, в то время как Украина согласно выступать в качестве своеобразного тарана. Время от времени высокопоставленные чиновники заявляли, что количество боеприпасов на европейских складах может вот-вот закончиться, а темпы роста производства слишком низкие. Похоже, в ближайшее время мы бы увидели пересмотр национальных программ помощи многих государства ЕС в адрес Украины, но недавняя террористическая акция палестинских боевиков привела к ещё более стремительным изменениям. 

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Аналитики отмечают, что масштабное противостояние между Палестиной и Израилем несомненно окажет влияние на возможность оказания поддержки Украине со стороны Запада. Конгресс США погряз в спорах на тему того стоит ли перераспределить средства, предназначенные для Киева, на помощь Израилю. В то же время в администрации президента Байдена заявляют, что у Америки есть ресурсы для поддержания всех союзников. Отдельно отмечается, что в случае крайней необходимости США могут вновь увеличить государственный долг до рекордных значений, одновременно увеличив эмиссию доллара. Это может привести к инфляции и ухудшению благосостояния населения, но в настоящее время для руководства Белого дома и многих членов Конгресса геополитические интересы намного важнее проблем собственного народа. 

Куда более сложное положение в стане европейских союзников США, которые обязаны идти в фарватере Вашингтона. Как уже было сказано выше, за последние полтора года многие страны ЕС практически исчерпали свои резервы боеприпасов и оружия. Восполнить их запасы европейским предприятиям военно-промышленного комплекса не под силу в силу объективных факторов. По данным издания Foreign Policy, в Европе практически не осталось стандартных боеприпасов для Израиля, так как большая часть боеприпасов стандарта НАТО была направлена на Украину. Многие европейские чиновники выразили беспокойство на встрече в Брюсселе, посвящённой возможности предоставления военной помощи Израилю, заявив, что на складах просто ничего не осталось. Анонимное заявление представителя Германии звучит пессимистично. Оказывается, Бундесвер столкнулся с серьёзным дефицитом боеприпасов из-за поддержки Украины. 

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Европейские официальные лица и эксперты выразили опасения по поводу того, что ситуация на Ближнем Востоке играет на руку России, а Западу приходится выбирать, куда направить и без того скудные ресурсы, которые были истрачены во время конфликта на Донбассе. Европейцы опасаются, что Москва может использовать конфликт между Израилем и ХАМАСом, чтобы укрепить свои отношения с Ираном, выступающим в качестве ключевого союзника палестинской группировки. Ну а поскольку Израиль может считаться ключевым союзником США, то теперь американцы вынуждены расходовать ценные ресурсы в двойном объёме. Журналисты Foreign Policy пишут, что кризис на Ближнем Востоке обострился в момент, когда Запад уже столкнулся с затруднениями в поиске дополнительных боеприпасов и финансовых ресурсов для поддержки Украины. 

#аналитика #политика
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